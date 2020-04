Les masques en tissu peuvent-ils endiguer la propagation du coronavirus?

Aux États-Unis

Les États portent des masques faits maison afin de freiner la transmission du

coronavirus. Mais il n’y a pas assez de données pour savoir avec certitude si ces masques en tissu

empêchera une personne infectée de transmettre le virus à quelqu’un d’autre,

les experts disent.

Face aux preuves que

le coronavirus peut se propager en parlant et en respirant,

en plus de la toux ou des éternuements, les Centers for Disease Control et

La prévention a recommandé le 3 avril que les gens se couvrent le visage avec un chiffon ou

tissu en sortant en public (SN:

4/2/20).

Le tissu peut réduire certains

grosses gouttelettes respiratoires de la toux ou des éternuements, mais on ne sait pas

attrapera également des gouttelettes plus petites appelées aérosols qui sont libérées par seulement

respirer ou parler.

Les masques en tissu, ainsi que les masques chirurgicaux, sont conçus pour

protéger les autres contre le virus transmis par le porteur du masque, et non l’inverse. Les personnes infectées par le virus à l’origine du COVID-19 peuvent le transmettre

à d’autres avant qu’ils ne commencent à montrer des symptômes (SN: 3/13/20). Lorsque les masques sont portés comme une habitude générale, ils visent à empêcher

les gens qui ne savent pas qu’ils sont malades de transmettre involontairement la

virus à d’autres. Le port d’un masque n’est pas censé remplacer le social

distance, lavage des mains et autres efforts.

Mais il existe peu d’études évaluant l’efficacité des masques en tissu pour prévenir la propagation des maladies respiratoires, selon les chercheurs

des National Academies of Sciences, Engineering and Medicine des États-Unis a écrit dans

une lettre du 8 avril au Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche.

Ceux qui existent suggèrent

que les masques en tissu peuvent capturer de grosses gouttelettes respiratoires, comme celles d’un

toux ou éternuement. Ceux faits de différents types de tissus ont une large gamme

pouvoir filtrer les particules de la taille d’un virus, avec un compromis entre la filtration

et la capacité de respirer.

Dans une étude, un masque qui

utilisé 16 couches de tissu de mouchoir a été en mesure de filtrer 63 pour cent de la taille de 300 nanomètres

particules. (Le coronavirus a un diamètre compris entre 50 et 200 nanomètres.) Mais

ce masque était plus difficile à respirer par rapport au N95 épais et bien ajusté

respirateurs, souvent utilisés dans les hôpitaux, qui peuvent bloquer les minuscules particules. Portant

un masque en tissu avec autant de couches serait inconfortable et pourrait

de s’évanouir », ont écrit les chercheurs dans la lettre.

Les masques chirurgicaux sont un peu moins

mystérieux. Ces masques peuvent aider à réduire

transmission de la grippe et des coronavirus saisonniers qui causent

rhumes courants de personnes présentant des symptômes, rapportent les chercheurs le 3 avril dans Nature Medicine. Chercheurs quantifiés

la quantité de virus exhalée par les participants avec et sans chirurgie

masque plus de 30 minutes.

Ces masques ont considérablement réduit la quantité de virus grippal détectable dans les particules de gouttelettes respiratoires, ainsi que la quantité de coronavirus saisonniers dans les aérosols.

Peu importe à quel point ils

travail, la réussite des masques en tissu ou chirurgicaux à protéger les autres dépend de

si les gens portent l’équipement correctement –

y compris le maintenir en place – et

en veillant à ce qu’il ne soit pas trop mouillé. L’humidité, telle que la respiration, peut emprisonner

virus dans un masque et en faire une forte source de contamination lorsque le porteur

l’enlève.

Bien que les preuves pour les masques en tissu soient rares, les responsables de la santé devraient toujours encourager les gens à porter des masques faciaux, écrivent d’autres chercheurs dans une analyse du 9 avril dans le BMJ. Une protection limitée pourrait encore sauver des vies. “Comme pour les parachutes pour sauter hors des avions, il est temps d’agir” sans attendre les preuves, disent les auteurs.

