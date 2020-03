Les matchs de football mexicains seront joués à huis clos par COVID-19 | Réseaux sociaux sportifs

Les matchs de ce samedi et dimanche du dixième jour du tournoi de football mexicain Clausura 2020 seront joués à huis clos dans le cadre de la stratégie au Mexique pour empêcher le COVID-19, a annoncé la Ligue Mx ce samedi.

“Par mesure préventive et prudente, le ministère de la Santé du gouvernement fédéral et la Ligue ont convenu que les matches du jour 10 de la Ligue Mx se joueraient à huis clos”, a indiqué un communiqué de l’institution, selon lequel la disposition est il s’étendra au tournoi féminin à celui d’Ascent et celui de Forces de base.