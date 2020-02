Les matériaux Supercool qui envoient de la chaleur dans l’espace

Lorsque l’homme d’affaires Howard Bisla a été chargé de sauver un magasin local de la ruine financière, l’une de ses premières préoccupations était l’efficacité énergétique. En juin 2018, il a approché son fournisseur d’électricité local à Sacramento, en Californie, pour améliorer les lumières. Le fournisseur avait une autre idée. Il proposait d’installer un système de refroidissement expérimental: des panneaux qui pouvaient rester plus froids que leur environnement, même sous le soleil brûlant, sans consommer d’énergie.

Les panneaux à dos d’aluminium reposent désormais sur le toit du magasin, leurs surfaces réfléchissantes sont recouvertes d’un mince film de refroidissement et inclinées vers le ciel. Ils refroidissent le liquide dans les tuyaux situés en dessous de la boutique et, avec de nouvelles lumières, ont réduit les factures d’électricité d’environ 15%. “Même par une chaude journée, il ne fait pas chaud”, explique Bisla.

Les panneaux sont issus d’une découverte à l’Université de Stanford en Californie. En 2014, les chercheurs ont annoncé qu’ils avaient créé un matériau qui est resté plus froid que son environnement en plein soleil. Deux membres de l’équipe, Shanhui Fan et Aaswath Raman, avec leur collègue Eli Goldstein, ont fondé une start-up, SkyCool Systems, et fourni les panneaux de Bisla. Depuis lors, eux et d’autres chercheurs ont fabriqué une multitude de matériaux, y compris des films, des peintures par pulvérisation et du bois traité, qui restent froids à la chaleur.

Ces matériaux reposent tous sur l’amélioration d’un effet de dissipation thermique naturel connu sous le nom de refroidissement radiatif passif. Chaque personne, bâtiment et objet sur Terre rayonne de la chaleur, mais l’atmosphère semblable à une couverture de la planète en absorbe la majeure partie et la renvoie. Cependant, les rayons infrarouges de 8 à 13 micromètres de longueur d’onde ne sont pas captés par l’atmosphère et quittent la Terre, s’échappant dans l’espace froid. Dès les années 1960, les scientifiques ont cherché à exploiter ce phénomène pour une utilisation pratique. Mais le refroidissement radiatif passif n’est perceptible que la nuit: pendant la journée, la lumière du soleil nous baigne dans beaucoup plus d’énergie thermique que nous pouvons envoyer dans l’espace.

Panneaux super cool sur le toit d’une boutique à Sacramento, en Californie. Crédits: Aaswath Pattabhi Raman

Les nouveaux matériaux reflètent un large spectre de lumière, de la même manière que les miroirs ou la peinture blanche. Cependant, dans la partie cruciale de 8 à 13 µm du spectre infrarouge, ils absorbent fortement puis émettent des rayonnements. Lorsque les matériaux pointent vers le ciel, les rayons infrarouges peuvent passer directement à travers l’atmosphère et dans l’espace. Cela relie efficacement les matériaux à un dissipateur de chaleur inépuisable, dans lequel ils peuvent continuer à déverser de la chaleur sans qu’elle ne revienne. En conséquence, ils peuvent dégager suffisamment de chaleur pour rester constamment quelques degrés plus frais que l’air environnant; la recherche suggère que les différences de température pourraient dépasser 10 ° C dans les endroits chauds et secs. David Sailor, qui dirige le Urban Climate Research Center de l’Arizona State University à Tempe, les a appelés matériaux super cool.

Ces matériaux pourraient non seulement économiser sur les factures d’électricité, affirment les passionnés, mais également réduire une poussée de la demande de réfrigération et de climatisation énergivores à mesure que le monde se réchauffe. «Je crois que dans quatre à cinq ans, les systèmes de refroidissement radiatifs diurnes seront la technologie numéro un pour les bâtiments», explique Mattheos Santamouris de l’Université de New South Wales à Sydney, en Australie, qui travaille lui-même pour améliorer ces matériaux. “C’est le climatiseur du futur.”

Quelques chercheurs ont même suggéré que les matériaux pourraient être considérés comme faisant partie d’une stratégie de géo-ingénierie, pour aider la Terre à perdre de la chaleur afin de contrer l’augmentation des températures mondiales. “Plutôt que d’essayer de bloquer la chaleur entrante du Soleil, pouvons-nous simplement faire émettre plus de Terre?” demande Jeremy Munday, physicien à l’Université de Californie à Davis.

Mais de nombreux scientifiques se méfient de ces idées. Jusqu’à présent, les estimations théoriques de la quantité d’énergie électrique pouvant être économisée ont été basées sur les données de petits échantillons testés sur de courtes périodes. Il existe également des doutes quant à la capacité des matériaux à travailler dans une grande variété de climats et de lieux. L’effet de refroidissement fonctionne mieux dans les climats secs et avec un ciel clair; lorsqu’elle est trouble ou humide, la vapeur d’eau emprisonne le rayonnement infrarouge. Et les matériaux super cool peuvent ne pas durer par tous les temps ou s’adapter facilement à tous les bâtiments.

Une autre inconnue est de savoir si les consommateurs accepteront l’idée. Même la simple mesure de remplacer les toits usés par des toits blancs réfléchissants pour refroidir les maisons n’a pas été largement adoptée par les propriétaires, explique Sailor. Son travail de modélisation suggère cependant que l’utilisation d’une peinture super cool pourrait doubler les économies d’énergie par rapport à un toit blanc. «Cela change un peu le jeu, potentiellement», dit-il.

Surmonter le soleil

En 2012, Raman – qui terminait son doctorat avec Fan sur les matériaux pour la récolte de l’énergie solaire – est tombé sur de vieilles études sur le refroidissement radiatif passif, un effet dont il n’avait pas entendu parler. Se rendant compte que personne n’avait trouvé comment l’utiliser sous la lumière directe du soleil, il a examiné les propriétés optiques dont un matériau aurait besoin pour surmonter la chaleur du soleil. Elle doit refléter le spectre solaire dans des longueurs d’onde de 200 nanomètres à 2,5 µm encore plus efficacement que la peinture blanche, qui est déjà jusqu’à 94% réfléchissante. Et il doit absorber et émettre le plus près possible de 100% des longueurs d’ondes dans la plage cruciale de 8 à 13 µm (voir ‘Garder leur fraîcheur’).

Tout cela pourrait être fait par des matériaux d’ingénierie à l’échelle nanométrique, pensaient Raman et Fan. La création de structures plus petites que les longueurs d’onde de la lumière qui les traversent devrait améliorer l’absorption et l’émission de certaines longueurs d’onde et supprimer celles d’autres.

Le groupe a eu l’idée de graver des motifs sur des surfaces et l’a publiée en 2013. Ensuite, l’équipe a soumis une proposition à l’US Advanced Research Projects Agency – Energy (ARPA-E) pour obtenir un financement pour la réaliser.

«J’ai tout de suite pensé:« Wow, j’aimerais vraiment voir quelqu’un faire ça », se souvient Howard Branz, alors directeur de programme à ARPA-E à Washington DC, et maintenant consultant en technologie à Boulder, Colorado. “Il y avait eu beaucoup de travaux de refroidissement radiatif la nuit, mais pour le faire sous un large ensoleillement, c’est assez surprenant.”

Branz a donné aux chercheurs 400 000 $ US et un an. Avec si peu de temps, l’équipe de Stanford a décidé de simplifier la conception et d’essayer de superposer les matériaux de manière plus familière. Pour créer quelque chose de hautement réfléchissant, les chercheurs ont alterné quatre couches minces de matériaux qui réfractent fortement la lumière (dioxyde de hafnium) et faiblement (dioxyde de silicium ou verre), un motif couramment utilisé en génie optique qui fonctionne en raison de l’interférence des ondes lumineuses lors de leur passage. à travers différentes couches. Ils ont utilisé le même principe pour amplifier les émissions infrarouges, en déposant trois couches plus épaisses des mêmes matériaux sur le dessus.

Lorsqu’ils ont testé leur matériau à l’extérieur, il est resté près de 5 ° C plus frais que la température ambiante, même sous la lumière directe du soleil d’environ 850 watts par mètre carré. (Par une journée claire et claire au niveau de la mer, l’intensité de la lumière solaire directe au-dessus atteint environ 1 000 Wm2).

Après ce succès, l’ARPA-E a financé d’autres propositions de matériaux super cool. Parmi celles-ci figurait une idée de Xiaobo Yin et Ronggui Yang de l’Université du Colorado Boulder, qui souhaitaient fabriquer des matériaux à grande échelle. Ils ont choisi de travailler avec du plastique et du verre bon marché. Des sphères de verre de la bonne taille – quelques micromètres de diamètre – émettent fortement dans la plage de 8 à 13 µm. Les incorporer dans un film de polyméthylpentène transparent de 50 µm d’épaisseur – un plastique utilisé dans certains équipements de laboratoire et ustensiles de cuisine – et le doubler avec de l’argent réfléchissant était suffisant pour créer un matériau super cool. Plus important encore, les chercheurs pourraient réaliser le film avec une technologie roll-to-roll qui produit 5 mètres par minute.

Il s’est avéré que de nombreux matériaux présentent un super-refroidissement s’ils sont structurés de la bonne manière, pas seulement ceux exotiques ou spécialisés. En 2018, des chercheurs de la Columbia University à New York et du Argonne National Laboratory à Lemont, Illinois, ont signalé une peinture super cool, basée sur un revêtement polymère pulvérisable. De nombreux polymères émettent naturellement dans la plage infrarouge de 8 à 13 µm car leurs liaisons chimiques, telles que celles entre les atomes de carbone ou entre le carbone et le fluor, éjectent des paquets de lumière infrarouge lorsqu’ils s’étirent et se détendent, explique le membre de l’équipe Yuan Yang. La clé était de renforcer la capacité des polymères à réfléchir la lumière du soleil.

L’étudiant de Yang, Jyotirmoy Mandal – qui est maintenant chercheur postdoctoral dans le laboratoire de Raman à l’Université de Californie à Los Angeles – a dissous les précurseurs de polymères fluorés dans l’acétone avec une petite quantité d’eau. Ce mélange peut être pulvérisé sur une surface pour créer un revêtement polymère uniforme avec de minuscules gouttelettes d’eau dispersées à travers elle. L’acétone volatile sèche en premier, suivie des gouttelettes d’eau, laissant des pores qui se remplissent d’air. Le résultat global est un revêtement blanc avec des pores à l’intérieur qui reflètent la lumière du soleil, dit Yang.

En mai dernier, l’équipe du Colorado a signalé un autre matériau: un bois de refroidissement, créé avec Liangbing Hu et Tian Li à l’Université du Maryland, College Park. Tout comme les polymères, le bois contient des liaisons chimiques qui émettent le bon type de rayonnement infrarouge, explique Li. Un effet de refroidissement net peut être obtenu en enlevant chimiquement un composant rigide appelé lignine pour rendre le bois réfléchissant et en comprimant le produit pour aligner ses fibres de cellulose et amplifier les émissions infrarouges.

Les scientifiques ont également fabriqué des films minces super cool à partir de polydiméthylsiloxane (PDMS), un matériau silicone présent dans des produits tels que les lubrifiants, les après-shampooings et Silly Putty, en le vaporisant sur un support réfléchissant. Pas plus tard qu’en août dernier, Zongfu Yu de l’Université du Wisconsin – Madison et Qiaoqiang Gan de l’Université d’État de New York à Buffalo ont découvert qu’un film d’aluminium recouvert d’une couche de 100 µm de PDMS restait 11 ° C plus froid que la température ambiante. l’air lorsqu’il est placé dans un parking du campus en milieu de journée.

Bois naturel (à gauche) à côté du bois traité qui dégage de la chaleur. Crédits: Liangbing Hu InventWood

Rester cool

Presque toutes les équipes de recherche ont breveté leurs inventions et tentent maintenant de les commercialiser. Gan travaille avec des partenaires de l’industrie, qu’il a refusé de nommer, pour commercialiser le film PDMS-aluminium. La Columbia University a autorisé sa peinture super cool à la start-up new-yorkaise MetaRE, fondée par Mandal et le collaborateur colombien de Yang Nanfang Yu, pour le développement. MetaRE travaille également avec l’industrie pour développer la peinture pour les toitures, le transport réfrigéré, le stockage et les applications textiles, a déclaré le chef de la direction April Tian. Le produit est «très compétitif» avec les peintures conventionnelles, dit-elle.

D’autres start-ups ont souligné combien d’électricité leurs produits pourraient économiser. Fan et Raman ont développé un système propriétaire pour les panneaux SkyCool Systems. En 2017, ils ont prédit que le système pourrait réduire la quantité d’électricité qu’un bâtiment utilise pour le refroidissement de 21% pendant l’été dans une région chaude et sèche de Las Vegas, Nevada. Raman dit que les panels s’autofinanceront dans trois à cinq ans. Yin et Ronggui Yang ont lancé une entreprise à Boulder appelée Radi-Cool, pour commercialiser le plastique vitrifié. En janvier dernier, ils ont signalé que le matériau pourrait réduire la consommation d’électricité pour le refroidissement en été de 32 à 45% s’il était intégré à des refroidisseurs d’eau dans des bâtiments commerciaux à Phoenix, en Arizona; Miami, Floride; et Houston, Texas. Pendant ce temps, Hu a autorisé le matériau de bois super cool à une entreprise du Maryland qu’il a cofondée appelée InventWood. Il prédit qu’il pourrait économiser 20 à 35% de l’énergie de refroidissement dans 16 villes américaines.

Mais ces estimations sont basées sur des expériences et des modèles trop limités pour être extrapolés à des bâtiments entiers dans les villes, prévient Diana Ürge-Vorsatz, spécialiste de l’environnement à l’Université d’Europe centrale à Budapest, spécialisée dans l’atténuation du changement climatique. Les économies d’énergie réelles et la rapidité avec laquelle un matériau ultra-frais se rentabilisera dépendra de la structure, de l’emplacement et des conditions météorologiques d’un bâtiment, ajoute Yin.

L’emplacement est le plus grand obstacle. «Il y a certaines régions géographiques où cela ne fonctionne tout simplement pas parce que l’atmosphère n’est pas assez sèche», explique James Klausner, ingénieur en mécanique à la Michigan State University à East Lansing, qui a été directeur du programme ARPA-E après Branz et a financé quelques propositions dans le domaine. Mais ce n’est pas trop rebutant, dit-il, parce que les régions où l’effet fonctionne bien sont des zones arides telles que le sud-ouest des États-Unis ou le Moyen-Orient, qui ont des exigences élevées en matière de climatisation.

Une peinture blanche poreuse peut être utilisée pour refroidir les bâtiments en été; lorsqu’il est mouillé avec de l’alcool, il devient transparent et emprisonne la chaleur (côté gauche), ce qui pourrait réchauffer les bâtiments en hiver. Crédits: Jyotirmoy Mandal

Un autre défi est que les systèmes de refroidissement radiatif pourraient augmenter les coûts de chauffage en hiver. Pour résoudre ce problème, Santamouris essaie d’introduire une couche liquide au-dessus des matériaux super-froids qui gèlerait lorsque la température chuterait suffisamment bas. Une fois le liquide solidifié, le rayonnement ne peut plus s’échapper dans l’espace, donc l’effet de refroidissement est coupé. Et en octobre dernier, Mandal et Yang ont signalé un autre moyen d’arrêter le refroidissement excessif. S’ils remplissent les pores de leur revêtement polymère avec de l’isopropanol, le revêtement commence à emprisonner la chaleur plutôt qu’à la rejeter. Cela peut être inversé en soufflant de l’air à travers les pores pour les sécher.

Il y a un autre problème: les matériaux n’obtiennent un super-refroidissement que s’ils peuvent envoyer leur rayonnement directement vers le dissipateur de chaleur froid de l’espace. En milieu urbain, des bâtiments, des personnes et d’autres objets peuvent gêner, absorber la chaleur et la réémettre. Les matériaux les plus performants absorbent actuellement la chaleur à un taux d’environ 100 Wm – 2. Gan et Yu espèrent doubler cela en positionnant leurs films perpendiculairement au toit afin que les émissions puissent s’échapper des deux surfaces. Mais cela nécessitera l’ajout de matériaux autour des films qui peuvent refléter les émissions dans le ciel.

Les chercheurs étudient d’autres moyens d’augmenter la capacité de refroidissement des matériaux. En octobre dernier, Evelyn Wang du Massachusetts Institute of Technology à Cambridge et ses collègues ont rapporté que le fait de recouvrir un film de refroidissement radiatif d’un aérogel léger et isolant maintenait la structure 13 ° C plus froide que son environnement à midi dans le désert sec d’Atacama au Chili, contre 1,7 ° C sans l’aérogel. Le concept d’aérogel pourrait être utilisé avec d’autres matériaux super cool, dit-elle.

Les rêves d’utiliser des matériaux super-cool pour la géo-ingénierie pour atténuer le réchauffement climatique semblent plus éloignés et peu probables d’un point de vue pratique. En septembre dernier, Munday a utilisé des «calculs au dos de l’enveloppe» pour suggérer que l’augmentation actuelle des températures pourrait être équilibrée en couvrant 1 à 2% de la surface de la Terre avec des matériaux existants qui génèrent environ 100 Wm – 2 de puissance de refroidissement pendant la journée. Mais parce que les panneaux solaires n’atteignent toujours pas ce niveau de couverture après des décennies de développement, il semble impossible que cette technologie naissante puisse le faire à temps pour être utile, explique Mark Lawrence, climatologue à l’Institute for Advanced Sustainability Studies de Potsdam. , Allemagne. Comme pour toute proposition de géo-ingénierie, Munday reconnaît les conséquences involontaires possibles de la perturbation des régimes de précipitations et des climats locaux – qui, selon Ürge-Vorsatz, sont susceptibles d’être un problème.

Pourtant, le refroidissement radiatif passif pourrait avoir de nombreux avantages, explique Raman (voir «L’électricité la nuit, l’eau le jour»). Cela pourrait, par exemple, aider à empêcher les panneaux solaires de perdre de leur efficacité à mesure que la température augmente. Et tous les processus de génération et de conversion d’électricité produisent de la chaleur perdue, dit Yin, même s’ils utilisent des énergies renouvelables plutôt que des combustibles fossiles. «C’est la seule technologie qui exploite toute cette chaleur gaspillée et la rejette dans l’espace», dit-il.

ÉLECTRICITÉ LA NUIT, EAU LE JOUR

Les matériaux qui déversent la chaleur de la Terre dans l’espace pourraient avoir des applications inattendues. Ils pourraient, par exemple, faciliter la récupération de l’eau de l’atmosphère pendant la journée. La nuit, la vapeur d’eau se condense en rosée sur les surfaces qui perdent de la chaleur dans le ciel nocturne clair, un effet exploité pendant des siècles pour capturer l’eau. Zongfu Yu de l’Université du Wisconsin – Madison et Qiaoqiang Gan de l’Université d’État de New York à Buffalo ont découvert qu’un film d’aluminium recouvert de polydiméthylsiloxane pouvait non seulement rester frais, mais aussi améliorer la condensation de l’eau pendant la journée12. La paire a lancé une entreprise à Buffalo appelée Sunny Clean Water pour commercialiser l’appareil.

La différence de température entre un matériau super cool et son environnement pourrait également être utilisée pour produire de l’électricité la nuit, contrairement aux panneaux solaires, qui ne fonctionnent que le jour. En septembre dernier, Aaswath Raman, Shanhui Fan et Wei Li de l’Université de Stanford en Californie ont réussi à produire un filet d’électricité – milliwatts par mètre carré – à partir d’un tel appareil nocturne13. Cela montre qu’il est possible de produire au moins suffisamment d’électricité la nuit pour alimenter une petite LED. C’est une preuve de concept passionnante, explique Howard Branz, consultant en technologie à Boulder, Colorado. Mais l’électricité des panneaux solaires peut être stockée dans des batteries pour générer des flux d’électricité beaucoup plus importants, il n’est donc pas encore clair si l’idée sera utile.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 31 décembre 2019.