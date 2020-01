Les “mauvais esprits” redoutés par la famille hollandaise enfermés dans la ferme | La société

Un été enfermé dans la niche, des abus sexuels et physiques, ou de la terreur pour s’échapper de peur que les «mauvais esprits» ne provoquent «la fin du monde». Ce fut l’épreuve de la progéniture de l’homme qui a enfermé sa famille pendant une décennie dans une ferme dans le nord des Pays-Bas, libérée mardi lors du procès.

Les six enfants vivaient dans l’isolement total depuis leur naissance, étaient isolés de l’extérieur et rapportent toujours convaincus que le contact avec le monde extérieur les rend “impurs”, ce qui conduit à “des esprits maléfiques pénétrant dans leur corps” et menace “la mission que la famille avait reçue telle que choisie par Dieu”, selon les documents du parquet.