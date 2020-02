Les médecins chinois “utilisent la plasmothérapie” chez les patients atteints de coronavirus

SHANGHÁI, 17 février (.) – Des médecins de Shanghai utilisent des perfusions de plasma sanguin de personnes qui se sont rétablies du coronavirus pour traiter ceux qui souffrent toujours de l’infection, ce qui a conduit à des résultats préliminaires encourageants, a déclaré lundi un professeur chinois. .

L’épidémie de coronavirus serait originaire d’un marché alimentaire de la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei, et a jusqu’à présent tué 1 770 personnes et infecté plus de 70 000 en Chine continentale.

Le centre financier de Shanghai en Chine comptait 332 cas de personnes infectées, dont l’un est décédé ces dernières semaines. Lu Hongzhou, professeur et codirecteur du Centre de santé publique de Shanghai, a déclaré que 184 personnes étaient toujours hospitalisées, dont 166 cas bénins, tandis que 18 étaient dans un état grave ou critique.

Il a dit que l’hôpital avait créé une clinique spéciale pour administrer la thérapie au plasma et choisissait des patients qui étaient prêts à faire un don. Le sang sera vérifié pour voir si la personne a d’autres maladies, telles que l’hépatite B ou C, a-t-il ajouté.

“Nous sommes sûrs que cette méthode peut être très efficace chez nos patients”, a-t-il déclaré.

Il n’existe aucun traitement ni vaccin entièrement approuvé contre le nouveau coronavirus et le processus de développement et de test des médicaments peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années.

En plus d’utiliser la thérapie plasmatique, qui prend des anticorps dans le sang d’une personne qui a surmonté l’infection virale, les médecins testent également des médicaments antiviraux approuvés pour une utilisation contre d’autres infections, pour voir s’ils peuvent aider.

Des scientifiques chinois testent deux médicaments antiviraux et les résultats préliminaires seront connus dans quelques semaines, tandis que le chef d’un hôpital de Wuhan a déclaré que les perfusions de plasma de patients récupérés avaient montré des résultats préliminaires encourageants.

Une autorité sanitaire chinoise a déclaré vendredi que 1 716 agents de santé avaient été infectés par le coronavirus et que six d’entre eux étaient décédés. Plus de 87% des travailleurs médicaux infectés se trouvent au Hubei.

