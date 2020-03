Les médecins doivent creuser la différence entre les sexes pour améliorer les soins de santé des femmes

En janvier 2013, la Food and Drug Administration des États-Unis a réduit de moitié la dose recommandée du somnifère le plus populaire du pays, Ambien, pour les femmes mais pas pour les hommes. La FDA a déterminé que 15% des 5,7 millions de femmes utilisant des produits à base de zolpidem (l’ingrédient actif d’Ambien) souffraient de troubles de la conduite huit heures après la prise du médicament, contre 3% des 3,5 millions d’utilisateurs masculins de zolpidem.

Les chercheurs savaient depuis longtemps que les femmes éliminent en moyenne le zolpidem de leur corps beaucoup plus lentement que les hommes. En effet, le métabolisme, la tolérance, les effets secondaires et les avantages des médicaments diffèrent considérablement entre l’homme et la femme moyens pour de nombreux médicaments largement prescrits, les femmes ayant 50 à 70 pour cent plus de risques d’effets indésirables. La taille corporelle, la proportion de graisse dans les muscles et une foule d’autres facteurs, y compris les influences hormonales, expliquent ces différences. Mais les médecins tiennent rarement compte de cette dynamique lorsqu’ils rédigent des ordonnances. Ambien, désormais disponible en flacons avec des étiquettes roses (faible dose) et bleues (dose originale), est un rare exemple de recommandation médicale «spécifique au sexe».

Les problèmes posologiques ne sont qu’un exemple de la façon dont le système de santé est aveugle aux différences biologiques de sexe. En conséquence, les femmes sont trop souvent traitées comme des hommes. De plus, le système peut être aveugle aux préjugés sexistes; certains troubles sont considérés comme «masculins» ou «féminins», même lorsque les deux sexes en souffrent. Les médecins échouent souvent à diagnostiquer des conditions stéréotypées «masculines» chez les femmes, et vice versa, jusqu’à ce que la condition devienne dangereuse.

Ces problèmes proviennent d’une grave lacune dans notre compréhension des différences entre les sexes. La grande majorité des recherches sur les animaux ont été menées uniquement sur des mâles, principalement sur des rongeurs. Et les femmes ont été largement sous-représentées dans les essais cliniques humains. Même lorsque les deux sexes sont inclus, les analyses spécifiques au sexe ne sont généralement pas rapportées — et comme la plupart des sujets sont des hommes, les résultats peuvent ne pas concerner les femmes. Une étude de 2019 a révélé que seulement 7% des rapports sur les effets indésirables des médicaments chez les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque fournissaient des données distinctes pour les femmes et les hommes. Et près de la moitié d’entre eux ont montré des différences significatives entre les deux. Sans surprise, personne ne comprenait pourquoi une jeune femme hospitalisée pour une crise cardiaque était deux fois plus susceptible de mourir qu’un jeune homme. Le fait de ne pas inclure les femmes dans la recherche biomédicale a été exacerbé par les directives de 1977 de la Food and Drug Administration qui interdisaient aux femmes en âge de procréer de participer aux essais de phase I (innocuité) et de phase II (efficacité), qu’elles planifient ou non une grossesse. Bien que la FDA permette désormais d’inclure les femmes enceintes dans la recherche qui ne menace pas la grossesse, peu de médicaments sont approuvés pour les femmes enceintes car les données de sécurité et d’efficacité ne sont pas disponibles.

Résoudre le problème

Les changements de pratiques ont tardé à venir. En 1990, des scientifiques, des militantes et des membres du Congrès ont poussé les National Institutes of Health à créer le Bureau de recherche sur la santé des femmes. En 1991, la défunte cardiologue Bernadine Healy, la première et seule femme directrice des NIH, a lancé la Women’s Health Initiative, qui a recruté près de 162 000 femmes aux États-Unis. L’étude a entraîné d’importants changements dans les soins cliniques; sans cela, par exemple, les médecins pourraient encore croire qu’ils devraient mettre la plupart des femmes âgées sous hormonothérapie, ce qui entraînerait beaucoup plus de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux et de cas de cancer du sein. La loi de 1993 sur la revitalisation des NIH exigeait l’inscription de femmes (et de minorités) dans les essais de phase III soutenus par le gouvernement fédéral – ceux conçus pour déterminer comment un nouveau traitement fonctionne dans un grand groupe. Cependant, la loi n’exigeait pas l’inscription d’un nombre suffisant de femmes pour déterminer dans quelle mesure un traitement donné affectait spécifiquement les femmes.

Plus de changements sont survenus en 2001, lorsqu’un rapport historique de l’Institut de médecine (OIM) a souligné le rôle important que le «sexe» jouait dans la biologie de base qui sous-tend les soins de santé. Il a conclu que «chaque cellule a un sexe». Pourtant, presque aucun biologiste cellulaire ne considère, ni ne sait même, le sexe des cellules ou des tissus qu’il étudie. Ils ne traitent pas non plus de la façon dont les chromosomes sexuels affectent les systèmes qu’ils étudient. Le rapport de l’OIM définit le sexe comme une qualité biologique ou une classification des organismes sexuellement reproducteurs, généralement des hommes ou des femmes, dérivés des chromosomes et des hormones sexuelles. Le sexe a été défini, dans les études humaines, comme socioculturel – la «représentation de soi d’une personne en tant qu’homme ou femme».

Crédit: Jen Christiansen; Source: Stratégies de traitement pour les femmes atteintes de coronaropathie: besoins de recherche futurs, par Rowena J. Dolor et al. Examen comparatif de l’efficacité no 66, Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé, ministère de la Santé et des Services sociaux, août 2012

Ce concept peut être élargi pour inclure les normes de genre (attentes sociales des comportements «masculins» et «féminins») et les relations de genre (comment les gens réagissent les uns aux autres en raison du genre), qui peuvent tous exercer de puissantes influences sur la biologie. Par exemple, les hommes sont généralement plus forts que les femmes non seulement en raison de facteurs biologiques tels que des muscles plus gros mais également en raison des rôles de genre: dans de nombreuses sociétés, les hommes soulèvent et portent la plupart des objets lourds. Un autre exemple pourrait être la double incidence plus élevée de dépression (unipolaire) chez les femmes, qui peut résulter d’une interaction de facteurs biologiques et sociaux, tels que les femmes sont plus susceptibles d’être agressées sexuellement.

Depuis le rapport de l’OIM, les scientifiques, les universitaires et les défenseurs des politiques de santé ont exhorté leurs institutions, revues et agences gouvernementales à faire face à la nécessité d’inclure les femmes et les femelles dans la recherche et à étudier les différences entre les sexes. En 2009, le projet Gendered Innovations de l’Université de Stanford a engagé des collaborateurs à travers les États-Unis, le Canada et l’Union européenne pour développer des méthodes pratiques d’analyse du sexe et du genre et pour suivre les progrès concernant l’inclusion du sexe et du genre dans la recherche. En 2010, le Bureau de la recherche sur la santé des femmes a publié un plan stratégique qui a identifié la nécessité d’intégrer les perspectives du sexe et du genre dans la science fondamentale et la recherche médicale.

La même année, les Instituts de recherche en santé du Canada sont allés plus loin et ont commencé à demander aux demandeurs de subventions d’indiquer si le sexe ou le genre était pris en compte dans leurs propositions d’étude. Quatre ans plus tard, un avis publié en mai 2014 dans la revue Nature, écrit par le directeur du NIH Francis Collins et Janine Clayton, directrice du Bureau de recherche sur la santé des femmes, a dévoilé des politiques conçues pour garantir que la recherche préclinique financée par le NIH considère à la fois les femmes et les hommes, comme ainsi que le sexe des cellules. Et en janvier 2016, le NIH a commencé à exiger que le sexe en tant que variable biologique soit pris en compte dans les plans de recherche, les analyses et les rapports. Si les candidats à une subvention proposent d’étudier un seul sexe, ils doivent présenter une justification convaincante pour le faire. Contrairement aux Instituts canadiens, cependant, le NIH n’a pas abordé l’influence du sexe sur la biologie.

La maladie d’un homme

Les préjugés sexistes influencent profondément les diagnostics et les traitements et donc les résultats pour la santé. Malgré des années de campagnes «Robe rouge», la plupart des gens et de nombreux médecins considèrent encore les maladies cardiaques comme une maladie masculine. Ils sont surpris d’apprendre que les maladies cardiaques sont le tueur numéro un des femmes américaines, dépassant de loin les décès par cancer du sein. Les femmes plus jeunes, en particulier, ne sont souvent pas diagnostiquées parce que les médecins n’envisagent pas cette possibilité. De plus, les femmes signalent généralement une gamme de symptômes au-delà de la douleur thoracique – la principale plainte des hommes – notamment des maux de dos, des nausées, des maux de tête, des étourdissements et des douleurs dans le bras droit (pas seulement la gauche). Les médecins qualifient souvent ces symptômes courants de «atypiques» parce que les hommes ne les signalent pas.

Source: «Sex Bias in Neuroscience and Biomedical Research», par Annaliese K. Beery et Irving Zucker, dans Neuroscience and Biobehavioral Reviews, vol. 35, n ° 3; Janvier 2011

De plus, bien que les hommes et les femmes plus âgées soient susceptibles d’avoir un blocage dans une ou plusieurs des artères coronaires à cause de la plaque localisée – une accumulation de cholestérol, de graisse et d’autres substances – les femmes plus jeunes sont plus susceptibles d’avoir une plaque diffuse qui tapisse et rétrécit le artère entière, entraînant un apport sanguin inadéquat au cœur. Puisqu’aucun blocage spécifique n’est détecté, ils peuvent être diagnostiqués comme «exempts de maladie cardiaque», mais présentant un risque élevé de crise cardiaque mortelle. Bien que de nouveaux tests diagnostiques puissent détecter cette maladie non obstructive, un médecin doit considérer la possibilité qu’une jeune femme souffre d’une maladie cardiaque pour les commander. Les directives de prévention et de traitement pour les femmes reposent toujours principalement sur des données masculines, malgré des preuves de plus en plus nombreuses de différences de risques et de résultats de traitement selon le sexe.

La grossesse, désormais reconnue comme un test de stress cardiovasculaire majeur, contribue également aux disparités entre les sexes, mais les chercheurs n’ont que récemment commencé à réaliser les graves conséquences à long terme. L’hypertension et la prééclampsie liées à la grossesse, ainsi que le diabète gestationnel (glycémie élevée développée pendant la grossesse), augmentent de près de deux fois le risque de développer une maladie cardiovasculaire, ainsi que son risque de développer un diabète de type II.

Difficile à déchiffrer

Les différences de sexe et les préjugés de genre influencent les diagnostics médicaux et les traitements pour tout le monde. L’ostéoporose, caractérisée par une résistance osseuse réduite, est considérée comme une maladie féminine, car les femmes blanches ont deux fois plus de risques de fracture d’un os que les hommes blancs. Les essais de prévention des fractures ont inclus peu d’hommes. Pourtant, les hommes sont à l’origine de près d’une fracture de la hanche sur trois et leurs résultats médicaux sont pires.

Les hommes sont plus sensibles aux infections virales, bactériennes, parasitaires et fongiques que les femmes, bien que les femmes présentent des taux plus élevés d’infections sexuellement transmissibles telles que le VIH et le virus de l’herpès simplex 2. En revanche, le système immunitaire plus robuste des femmes peut expliquer pourquoi ils constituent 70 pour cent des 20 millions d’Américains atteints de maladies auto-immunes, dans lesquelles le système immunitaire attaque ses propres tissus corporels. La grossesse peut également jouer un rôle ici. Certaines cellules fœtales traversent le sang de la mère et se retrouvent dans sa circulation des décennies plus tard, et elles ont été impliquées dans certaines maladies auto-immunes.

Le sexe et le genre façonnent également les maladies neurologiques et mentales. L’accumulation de preuves suggère que le placenta du fœtus mâle répond aux facteurs de stress environnementaux en favorisant la croissance fœtale, tandis que le placenta femelle favorise les expressions géniques et protéiques qui augmentent les chances de survie. Cette différence peut contribuer aux troubles du développement qui sont diagnostiqués plus souvent chez les garçons, tels que l’autisme et la dyslexie, bien que les méthodes de diagnostic puissent ignorer les filles.

Crédit: Illustrations de Mesa Schumacher, graphiques de Jen Christiansen; Sources: «La prévalence récente de l’ostéoporose et de la faible masse osseuse aux États-Unis en fonction de la densité minérale osseuse au niveau du col fémoral ou de la colonne lombaire», par Nicole C. Wright et al., Dans Journal of Bone and Mineral Research, vol. 29, n ° 11; Novembre 2014 (ostéoporose); «GBD Compare». Institut de métrologie et d’évaluation de la santé, Seattle, Wa. Consulté en juillet 2017 http://vizhub.healthdata.org/gbdcompare (sclérose en plaques et maladies cardiaques); «Décès: données finales pour 2014», par Kenneth D. Kochanek et al., Dans National Vital Statistics Reports, vol. 65, n ° 4; 30 juin 2016 (maladie d’Alzheimer); «Voies mécanistiques des différences sexuelles dans les maladies cardiovasculaires», par Vera Regitz-Zagrosek et Georgios Kararigas, dans Physiological Reviews, vol. 97, n ° 1; Janvier 2017 (illustrations cœur)

Les préjugés sexistes entourant les maladies mentales semblent être répandus. La suggestion que les garçons et les hommes manifestent une dépression avec colère, plutôt que par le retrait, peut provenir d’une attente partiale que les hommes extériorisent les comportements et les femmes les intériorisent. Certains professionnels de la santé mentale dans le monde attribuent encore certains symptômes presque exclusivement aux femmes, comme étant «hystériques», tandis que les hommes sont susceptibles d’être diagnostiqués comme «antisociaux». Ces biais affectent les traitements et les résultats pour la santé. De plus, une femme est beaucoup plus susceptible de recevoir un diagnostic de dépression qu’un homme ayant une présentation identique en raison de préjugés sexistes au sein du système médical. Les femmes reçoivent également plus d’antidépresseurs lorsqu’elles signalent une douleur en raison d’une croyance erronée qu’elles y sont plus tolérantes. En fait, ils ont un seuil inférieur pour presque tous les types de douleur étudiés.

Le biais est endémique en ce qui concerne le cerveau. La psychologie pop aime l’idée que les hommes et les femmes ont des cerveaux différents. Les rapports montrent que les hommes ont plus de connexions corticales dans chacun des deux hémisphères du cerveau, tandis que les femmes ont plus de connexions entre les hémisphères. Mais les rapports ne mentionnent pas que 86 à 88% de toutes ces connexions combinées sont similaires, ce qui suggère que les cerveaux masculin et féminin sont plus semblables que différents. La recherche montre également de plus en plus que le développement du cerveau d’un individu au cours de sa vie est grandement influencé par la neuroplasticité – la capacité des cellules du cerveau à se recâbler au fil du temps. Si les expériences quotidiennes des garçons et des hommes diffèrent sensiblement de celles des filles et des femmes, il faut s’attendre à des différences dans la structure et la fonction cérébrales.

Cette image compliquée rend difficile d’identifier les causes et les traitements des maladies cérébrales. Les deux tiers des plus de cinq millions d’Américains atteints de la maladie d’Alzheimer sont des femmes, non seulement parce que beaucoup plus de femmes que d’hommes survivent jusqu’à 65 ans, mais aussi parce que davantage de femmes contractent la maladie dans tous les groupes d’âge.

Il est temps de devenir personnel

De toute évidence, les chercheurs médicaux et les médecins ont beaucoup à faire avant de pouvoir offrir de meilleurs soins de santé aux femmes. Une meilleure compréhension des différences entre les sexes améliorera également les directives de santé pour les hommes. En 2015, le NIH a lancé une initiative de médecine de précision pour résoudre le problème que la plupart des traitements ont été conçus pour le «patient moyen» au lieu de chaque individu. La médecine «de précision» ou «personnalisée» devrait tenir compte de la variabilité des gènes, de l’environnement et du mode de vie de chaque personne. Pourtant, des études à l’échelle du génome qui tentent d’identifier les variantes génétiques qui peuvent être liées à des maladies spécifiques ont généralement exclu les chromosomes X et Y, ce qui suggère que le sexe n’est pas un objectif important de la médecine de précision.

En 2015, les Instituts de recherche en santé du Canada ont lancé un cours de formation en ligne sur le sexe et le genre dans la recherche en santé, et la Ligue des universités de recherche européennes a publié un rapport sur la façon d’intégrer le sexe et le genre dans les processus de recherche. En 2016, le NIH a mandaté les chercheurs de considérer le sexe comme une variable biologique dans les études animales et humaines, et un panel de 13 experts représentant neuf pays a élaboré les lignes directrices sur le sexe et l’égalité des sexes dans la recherche, une procédure complète pour la communication d’informations sur le sexe et le genre dans la conception de l’étude , analyse des données, résultats et interprétation des résultats. Malgré deux sommets éducatifs aux États-Unis appelant à l’intégration des preuves fondées sur le sexe et le genre dans la médecine depuis 2015, relativement peu de progrès ont été réalisés. Un troisième sommet de ce type est prévu à Philadelphie en septembre 2020 et évaluera les progrès réalisés au cours des cinq dernières années. Faire progresser la compréhension des différences de sexe et de genre dans la santé et la maladie et intégrer ces perspectives dans les domaines scientifiques fondamentaux émergents et dans la recherche et les technologies translationnelles sont deux des thèmes clés du rapport récemment publié par le NIH sur la recherche en santé des femmes.

Nous pourrions avoir besoin de mandats supplémentaires, par le biais de politiques et de restrictions de financement, pour garantir que la biologie féminine en fasse des manuels et des protocoles de test. Nous pourrions également avoir besoin d’exiger les meilleures pratiques – normes de soins qui doivent être respectées dans le cadre du code éthique de «ne pas nuire» – pour garantir que les cliniciens et les prestataires de soins de santé tiennent compte à la fois du sexe et du genre dans les diagnostics médicaux, le dépistage et les traitements . Les femmes et les hommes en bénéficieraient énormément. Sans le sexe et le genre comme objectif, les médecins ne peuvent pas atteindre la médecine de précision, spécifique à chacun de nous, que nous espérons tous recevoir.

.