Les médecins doivent se concentrer moins sur le poids d’un patient

Au début de presque chaque visite chez le médecin, il vous sera probablement demandé de monter sur une balance et de mesurer votre poids pour le dossier d’examen de la journée – et vous auriez du mal à trouver une personne dont le médecin n’a pas apporté son son poids à un moment donné. Mais de nombreuses conversations sur le poids sont devenues un obstacle, pas une aide, dans la campagne pour rendre les gens en meilleure santé. Les recommandations des médecins de perdre du poids sont encore extrêmement courantes, même si l’utilisation de la taille corporelle comme indicateur de santé universel peut obscurcir la complexité de la physiologie particulière d’un individu.

Des masses corporelles plus élevées sont associées à un risque accru d’hypertension, de diabète et de maladie coronarienne. De nombreuses études épidémiologiques sur des centaines de milliers (dans certains cas, des millions) de patients ont montré que les personnes plus lourdes sont plus à risque de contracter ces maladies. Mais la vue d’ensemble n’est pas la vue d’ensemble. Les chercheurs ont identifié un sous-ensemble de personnes obèses considérées comme «métaboliquement saines» – ce qui signifie qu’elles ne présentent pas une pression artérielle élevée ou le précurseur du diabète appelé résistance à l’insuline, par exemple. Bien que les nombres varient considérablement selon l’étude, la population métaboliquement saine pourrait comprendre de 6 à 75 pour cent des individus obèses.

Un rapport intrigant publié en 2016 a révélé qu’un indice de masse corporelle plus élevé (ou IMC, le rapport poids / taille) «n’augmentait que modérément les risques de diabète chez les sujets sains» et que les personnes maigres et en mauvaise santé étaient deux fois plus susceptibles d’avoir un diabète aussi sain les gros. De toute évidence, l’équation ne se limite pas au poids. Bien que l’association entre le surpoids et la maladie soit très réelle, l’expérience individuelle peut varier considérablement et dépend de la physiologie et du comportement personnels.

Malgré ces constatations, les médecins recommandent régulièrement un régime amaigrissant pour perdre du poids comme un moyen de «traiter» les mauvais indicateurs de santé tels que l’hypercholestérolémie et l’insomnie chez les patients obèses – une approche avec un taux de réussite épouvantable. Pratiquement aucun régime ne fonctionne à long terme (les sociétés de colportage ont peu ou pas de données pour étayer leurs allégations d’efficacité). Résultat: 95 à 98% de ceux qui tentent de perdre du poids échouent et jusqu’à deux tiers finissent par être plus lourds qu’au début. Passer des années pris au piège dans un cycle de perte de poids, de le reprendre, puis de le perdre à nouveau est associé à de moins bons résultats pour la santé cardiovasculaire et contribue à l’hypertension, à la résistance à l’insuline et à un taux de cholestérol élevé. Il est temps que les médecins abandonnent la pratique des soins de santé à grande échelle et se concentrent sur les comportements qui se sont révélés positifs pour la santé. Les changements de style de vie, tels que l’amélioration de la nutrition en mangeant des fruits, des légumes et des grains entiers, ainsi qu’une activité physique accrue et l’arrêt du tabac, peuvent améliorer la tension artérielle, les taux de lipides sanguins et la sensibilité à l’insuline, souvent indépendamment des changements de poids corporel.

Parmi les sous-produits les plus insidieux des soins de santé centrés sur le poids, on trouve la stigmatisation et la honte accrues ressenties par le surpoids. L’expérience anecdotique bien connue des innombrables personnes grasses est que les médecins prescrivent souvent une perte de poids sans les examiner, effectuer des tests ou effectuer d’autres procédures normales pour des conditions que les personnes minces seraient dépistées automatiquement. La recherche au cours des deux dernières décennies a montré que les professionnels de la santé ont des attitudes négatives envers les personnes obèses, comme les auteurs d’un grand article de synthèse l’ont écrit en 2013 dans Current Obesity Reports. Non seulement cela, mais les rendez-vous des médecins avec des patients graisseux sont plus courts en moyenne, et les médecins utilisent régulièrement des mots négatifs dans leurs antécédents médicaux de ces personnes.

Certains refusent de voir ces patients, comme le rapportait le South Florida Sun Sentinel en 2011. De telles pratiques biaisées empêchent les gens de subir des examens annuels réguliers et empêchent la détection de graves affections sous-jacentes. Et la recherche suggère que le stress chronique de vivre avec la honte d’être une personne lourde peut être à l’origine de changements métaboliques qui augmentent le stockage des graisses, élèvent la pression artérielle et font augmenter les taux de lipides sanguins.

Pour pratiquer une médecine factuelle non entachée de stigmatisation, les médecins devraient cesser de se fier uniquement au poids comme indicateur de santé et de prescrire servilement la perte de poids pour traiter les problèmes de santé. Les praticiens devraient plutôt se concentrer sur les changements de comportement pour améliorer les résultats de santé. Les personnes de toutes tailles ont droit à des protocoles fondés sur des données probantes qui les responsabilisent et les maintiennent en bonne santé.