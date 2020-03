Les médecins et les infirmières du monde entier demandent le soutien de la population

Les cas croissants de coronavirus (COVID-19) à travers le monde ont causé une grande inquiétude et une grande incertitude non seulement au sein de la population, mais personnel de santé qui ont dû faire face à ce virus.

L’effort, le dévouement et le fait d’être soumis à un stress constant et à de longues heures de travail ont été reconnus par les résidents, qui ont apprécié les actes de ces «héros sans capes».

Tel est le cas de Espagne d’où les fenêtres des maisons et des bâtiments, les gens ont applaudi médical y infirmières qui soignent des patients COVID-19; cependant, ces applaudissements ont parcouru le monde entier pour reconnaître le personnel de santé.

Par conséquent, les médecins et les infirmières de différents pays comme Espagne, Panama y Pérou sans parler et à travers des affiches, ils ont remercié ces nobles gestes et le soutien de la population.

Bien que les messages présentent quelques variantes, il y a quelque chose dans personnel médical Cela a coïncidé et c’est en recommandant aux gens de rester chez eux, car ce sera le seul moyen de prévenir et d’éviter plus d’infections dues à coronavirus.

«Nous avons aussi des familles, mais nous ne pouvons pas rester à la maison. Nous avons entendu leurs applaudissements et nous sommes ravis. Nous sommes prêts à tout pour vous. Pouvez-vous nous aider? Restez à la maison. Nous y sommes ensemble. Applaudissements à vous. “

Applaudissements à ces héros de la nation, nous sortirons bientôt de cela ensemble. ❤️❤️

«Nous les avons entendus applaudir sur leurs balcons et cela a été très excitant, nous y sommes ensemble et nous sommes prêts à tout donner. Pouvez-vous nous aider? Reste à la maison, je ne peux pas. Ce ne sont pas des vacances, le virus il s’arrête lorsque vous restez à la maison. Aidez-nous. “

Jusqu’à présent, le COVID-19 a coûté la vie à plus de 11 mille personnes et plus que 263 milliers de caisses de contagion dans 171 pays du mondeC’est pourquoi il insiste pour respecter les indications et recommandations de sécurité et de santé émises par les sources de santé.

