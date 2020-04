Les médecins se déshabillent pour protester contre le manque d’équipement de protection

Un groupe de médecins allemands s’est déshabillé dans une série de photos pour montrer à quel point ils se sentent vulnérables sans équipement de protection adéquat en première ligne de la pandémie de coronavirus.

Le groupe appelle sa protestation Blanke Bedenken, qui se traduit par «des préoccupations nues», affirmant que le manque de vêtements et d’équipements de protection met leur vie en danger.

«Nous sommes vos médecins généralistes. Pour vous traiter en toute sécurité, nous avons besoin d’un équipement de protection. Si nous manquons du peu que nous avons, nous ressemblons à cela », a déclaré l’un des tweets du groupe à côté d’une photo nue d’un médecin de sexe masculin.

Image: Manifestation nue des médecins généralistes allemands en raison du manque d’EPI pendant l’épidémie du 19e siècle. (blankebedenken)

Sur son site, le groupe, qui a été lancé jeudi et a depuis attiré une attention croissante en ligne, a présenté plus de photos de médecins posant dans leurs cabinets médicaux, certains ne portant rien d’autre qu’un stéthoscope, cachant leurs parties intimes derrière du matériel médical, des papiers et des rouleaux de papier toilette. .

Sur l’une des photos, un médecin brandit une pancarte qui lit en allemand: «J’ai appris à coudre des blessures. Pourquoi dois-je maintenant savoir comment coudre des masques? »

Comme dans de nombreux autres pays du continent, les agents de santé allemands ont réclamé plus d’équipements de protection individuelle, ou EPI, depuis le début de la crise qui a jusqu’à présent coûté la vie à 5 750 personnes dans le pays.

L’équipement, qui comprend des masques faciaux, des lunettes, des gants et des vêtements de protection, est essentiel pour prévenir l’exposition pendant le traitement des patients atteints de coronavirus. La pénurie mondiale a laissé de nombreux travailleurs médicaux sans protection.

Sur son site Web, Blanke Bedenken dit que ses membres ont été inspirés par Alain Colombie, un médecin de famille à Pomérols, en France, qui a posé nue dans sa pratique pour attirer l’attention sur une protection insuffisante pour les médecins généralistes. Sur les photos, la Colombie portait un brassard avec les mots “chair à canon” dessus pour mettre en évidence le problème.

Dans un courriel envoyé mardi à NBC News, un porte-parole de Blanke Bedenken a déclaré qu’il ne pouvait pas répondre immédiatement à une demande de commentaires. On ne sait pas combien de médecins ont participé à leur initiative.

Les autorités sanitaires allemandes n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la campagne du groupe.

Le ministère allemand de la Santé a annoncé plus tôt ce mois-ci que l’EPI serait de plus en plus produit au niveau national. Jusqu’à présent, des millions de masques et autres équipements de protection ont dû être transportés par avion depuis l’étranger, en grande partie depuis la Chine.

KBV, une organisation représentant environ 165 000 médecins et psychothérapeutes au sein du régime d’assurance maladie obligatoire de l’Allemagne, a collaboré avec le ministère pour distribuer des centaines de milliers de pièces d’équipement de protection aux cabinets médicaux.

Le porte-parole Roland Stahl a déclaré à NBC News mardi que les livraisons avaient augmenté ces dernières semaines.

“La situation semble s’améliorer, mais nous avons toujours besoin d’équipements”, a déclaré Stahl. “Ce n’est pas aussi mauvais qu’il y a quelques semaines.”