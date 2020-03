Les médicaments contre le VIH n’ont pas fonctionné comme traitement contre les coronavirus dans un essai clinique

Médecins, chercheurs et santé

les autorités se précipitant pour trouver des traitements pour les patients infectés par le coronavirus peuvent

ont eu un espoir anéanti.

Les chercheurs espéraient que les antiviraux

les médicaments utilisés pour traiter le VIH pourraient

fonctionnent également contre le coronavirus, connu sous le nom de SARS-CoV-2 (SN: 3/10/20). Le VIH et le

le coronavirus a besoin d’une enzyme appelée protéase pour fabriquer un virus infectieux. le

les médicaments inhibent l’action de la protéase.

Un essai de 199 personnes assignées au hasard

pour obtenir les médicaments et les soins standard – y compris l’oxygène supplémentaire,

des antibiotiques pour les infections bactériennes de suivi et d’autres mesures au besoin – ou

les soins standard à eux seuls ont anéanti ces espoirs. Le procès de Pékin a testé la

Médicaments contre le VIH, appelés lopinavir et ritonavir, chez les personnes gravement

pneumonie causée par COVID-19.

En comparant les résultats de 94 personnes qui

obtenu les médicaments avec les résultats de 100 patients qui ont reçu des soins standard n’a montré aucun

avantages pour les médicaments, rapportent les chercheurs le 18 mars dans le New England Journal of Medicine.

Les médicaments ont raccourci le temps nécessaire pour

voir l’amélioration clinique de 16 jours dans le groupe de soins standard à 15 jours dans

le groupe de traitement. Mais ce temps d’amélioration légèrement plus court ne s’est produit que

pour les personnes qui ont reçu les médicaments dans les 12 jours suivant l’apparition des symptômes. Cette constatation

peut suggérer que les personnes participant au procès étaient déjà trop malades pour

les médicaments, et le traitement plus tôt dans l’infection peut mieux fonctionner, la

suggèrent les chercheurs. Cette possibilité n’a pas encore été testée.

Les médicaments anti-VIH n’ont pas arrêté le virus

réplication telle que mesurée par des tests d’ARN, le matériel génétique du virus.

Les chercheurs ne savent pas si les personnes qui ont obtenu les médicaments ont produit moins

virus infectieux.

Diarrhée sévère ou autre

les symptômes gastro-intestinaux ont entraîné le retrait de 13 patients des médicaments anti-VIH.

Un peu moins de personnes prenant le VIH

médicaments sont morts que dans le groupe de soins standard, mais le résultat est

difficile à interpréter en raison du petit nombre de personnes dans le procès et

parce que le groupe de soins standard semble avoir été plus malade depuis le début

de l’essai, un éditorial a également été publié le 18 mars dans le New England Journal of Medicine.

D’autres médicaments testés contre le

les coronavirus comprennent le remdesivir, un médicament qui inhibe la réplication de l’ARN et

médicament antipaludique, chloroquine. Les effets secondaires de la chloroquine comprennent le cœur

problèmes, hypoglycémie, vision floue, faiblesse musculaire et vertiges. A moins

une version toxique de la chloroquine appelée hydroxychloroquine a empêché le SRAS-CoV-2

d’infecter facilement des cellules de singe dans des tests de laboratoire, rapportent des chercheurs en mars

18 dans Cell Discovery.

Le président Donald Trump a annoncé le 19 mars lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche que la Food and Drug Administration des États-Unis rendrait l’hydroxychloroquine disponible pour traiter les patients «presque immédiatement». Étant donné que le médicament est approuvé pour d’autres utilisations, les médecins peuvent être en mesure de le prescrire pour un «usage compassionnel», ce qui permet aux médecins de traiter les personnes atteintes de maladies ou d’affections potentiellement mortelles avec des médicaments expérimentaux lorsqu’aucune autre option n’est disponible. Mais il n’a pas été démontré que le médicament agit contre le virus lors d’essais sur des personnes.