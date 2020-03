Les médicaments recyclés pourraient aider les scientifiques à lutter contre le nouveau coronavirus

Alors que le nouveau coronavirus fait le tour du monde,

les médecins et les chercheurs recherchent des médicaments pour soigner les malades et arrêter la

propagation de la maladie, qui a déjà tué plus de 3 000 personnes depuis

son introduction à Wuhan, en Chine, en décembre.

Le virus coupable appartient à la même famille que les coronavirus

qui a provoqué deux autres éclosions, un syndrome respiratoire aigu sévère et un

Syndrome respiratoire oriental. Mais le nouveau coronavirus peut être plus contagieux. Dans

début mars, le nombre de cas confirmés de la nouvelle maladie, appelée COVID-19,

dépassé les 100 000, dépassant de loin le total de plus de 10 600 cas combinés

du SRAS et du MERS.

Les responsables de la santé comptent principalement sur les quarantaines pour

contenir la propagation du virus. Ces mesures de santé publique à faible technologie étaient efficaces

à l’arrêt du SRAS en 2004, Anthony Fauci, directeur du U.S.National

Institut des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré le 29 janvier à Arlington,

Va., Lors de la réunion annuelle de l’American Society for Microbiology’s Biothreats.

Mais arrêter le nouveau virus peut nécessiter une action plus agressive

approche. Rien qu’en Chine, environ 300 essais cliniques sont en cours pour traiter

patients malades avec des thérapies antivirales standard, comme les interférons, ainsi

comme les cellules souches et les médecines traditionnelles chinoises, y compris l’acupuncture, et

plasma sanguin de personnes qui ont déjà guéri du virus.

Les chercheurs ne s’arrêtent pas là. Ils travaillent également à développer des médicaments pour traiter les infections et des vaccins pour les prévenir (SN: 3/14/20, p. 6). Mais la création de thérapies contre de nouvelles maladies prend souvent des années, voire des décennies. Avec ce nouveau coronavirus, maintenant connu sous le nom de SARS-CoV-2, personne ne veut attendre aussi longtemps. Grâce à leur expérience dans le développement de traitements contre le coronavirus MERS, ainsi que d’autres maladies telles que le VIH, l’hépatite C, la grippe, Ebola et le paludisme, les chercheurs avancent rapidement pour voir ce qu’ils peuvent emprunter pour aider les patients plus tôt.

Trouver de nouvelles utilisations pour les anciens médicaments est une bonne stratégie,

surtout en course pour lutter contre une maladie en évolution rapide pour laquelle il n’y a pas

traitement, explique Karla Satchell, microbiologiste et immunologiste à

Northwestern University Feinberg School of Medicine à Chicago.

«La réutilisation des médicaments est absolument la meilleure chose qui puisse

arriver maintenant », explique Satchell. Potentiellement, les médicaments qui combattent le VIH ou

l’hépatite C pourrait peut-être aussi mettre le nouveau coronavirus en échec. «Ces drogues

exister. Ils ont été produits. Ils ont été testés chez des patients », dit-elle.

Bien que ces médicaments ne soient pas approuvés pour traiter la nouvelle maladie à coronavirus,

ils sont un excellent point de départ. L’un des candidats les plus prometteurs, cependant,

n’a encore été approuvé pour aucune maladie.

Focus précoce

Les scientifiques ont rapidement révélé le nouveau coronavirus »

secrets. Lorsque le SRAS est apparu en 2002, les chercheurs ont mis environ cinq mois pour obtenir un

image complète de la constitution génétique ou du génome du virus. Avec le nouveau virus,

Les autorités sanitaires chinoises ont d’abord signalé un groupe de mystérieux cas de pneumonie

à Wuhan à l’Organisation mondiale de la santé le 31 décembre. Le 10 janvier, le

génome complet du nouveau coronavirus a été mis à la disposition des chercheurs du monde

bases de données publiques.

Le génome d’un virus est l’un des outils les plus précieux

les scientifiques ont pour comprendre d’où vient l’agent pathogène, comment il fonctionne

et comment le combattre. La première chose que les coronavirus ont en commun est que

leur matériel génétique est l’ARN, un cousin chimique de l’ADN.

Les chercheurs ont immédiatement commencé à comparer le nouveau

génome du coronavirus avec les virus du SRAS et du MERS et d’autres virus à ARN

déterminer si des médicaments ont été développés pour lutter contre ces organismes pathogènes

fonctionnerait contre la nouvelle menace. En conséquence, certains talons d’Achille potentiels

du SRAS-CoV-2 sont déjà apparus.

L’une des cibles est la principale enzyme coupante des protéines du virus,

appelé M protéase. Les virus à ARN produisent souvent une longue chaîne de protéines qui

être ensuite coupé en protéines individuelles pour former diverses parties du virus. Dans

le nouveau coronavirus, la protéase M est l’une des 16 protéines qui sont liées comme

des perles sur une ficelle, explique Stephen Burley, oncologue et biologiste des structures

à Rutgers University à Piscataway, N.J.

La protéase David S. Goodsell / RCSB Protein Data BankM (modèle illustré) est une enzyme clé pour

la survie du nouveau coronavirus et peut être un

Talon d’Achille. Les médicaments (bleus) pourraient

nicher dans l’enzyme et arrêter la réplication virale.

Le virus ne peut mûrir et infecter de nouvelles cellules que si la protéase M

peut couper la chaîne de protéines gratuitement, dit-il. Empêchez la protéase de couper

et le virus ne peut pas se reproduire ni se répliquer.

Les médicaments existants pourraient être en mesure d’arrêter la protéase M du virus, ont proposé deux groupes de recherche en ligne le 29 janvier sur bioRxiv.org. Un groupe a suggéré quatre médicaments, dont un utilisé pour traiter l’hépatite C et deux destinés au VIH. Un deuxième groupe a nommé 10 candidats: un antinauséeux, un antifongique et certains médicaments contre le cancer.

Le VIH et l’hépatite C sont tous deux des virus à ARN qui ont

protéase pour couper les protéines exemptes de longues chaînes. Médicaments qui inhibent ceux

les protéases peuvent réduire les niveaux des virus VIH et hépatite C à indétectables.

Certains de ces médicaments sont actuellement testés contre le nouveau coronavirus

essais cliniques en Chine.

Le médicament anti-VIH Kaletra, également appelé Aluvia, est une combinaison de deux inhibiteurs de protéase, le lopinavir et le ritonavir. Le fabricant de Kaletra, la société pharmaceutique mondiale AbbVie, a annoncé le 26 janvier qu’il faisait don du médicament à tester chez des patients COVID-19 en Chine. Kaletra sera testé seul ou en association avec d’autres médicaments. Par exemple, les chercheurs peuvent combiner Kaletra avec Arbidol, un médicament qui empêche certains virus de fusionner et d’infecter les cellules humaines. Arbidol peut également être testé seul.

Mais les médicaments anti-VIH peuvent ne pas fonctionner contre le nouveau virus en raison de deux différences dans les protéases. La protéase du coronavirus coupe les protéines à des endroits différents de ceux de la protéase du VIH, selon Guangdi Li de la Xiangya School of Public Health de l’Université Central South à Changsha, en Chine, et Erik De Clercq, un pionnier de la thérapie du VIH à la KU Leuven en Belgique. Deuxièmement, les médicaments anti-VIH ont été conçus pour contenir une poche dans la protéase du VIH qui n’existe pas dans la nouvelle protéase du coronavirus, ont rapporté les chercheurs le 10 février dans Nature Reviews Drug Discovery.

Pourtant, quelques récits anecdotiques suggèrent que les médicaments anti-VIH peuvent aider

les personnes atteintes de COVID-19 se rétablissent. Des médecins de l’hôpital Rajavithi de Bangkok ont ​​signalé

lors d’une conférence de presse le 2 février selon laquelle ils avaient soigné un homme gravement malade de 70 ans

femme avec des doses élevées d’une combinaison de lopinavir et de ritonavir et la

médicament anti-grippal oseltamivir, vendu sous le nom de Tamiflu. Dans les 48 heures suivant

traitement, la femme a été testée négative pour le virus.

Son rétablissement peut être dû davantage aux médicaments anti-VIH qu’à l’oseltamivir. Chez 124 patients traités par oseltamivir à l’hôpital Zhongnan de l’Université de Wuhan, «aucun résultat efficace n’a été observé», ont rapporté les médecins le 7 février dans le JAMA. Des essais cliniques dans lesquels ces médicaments sont administrés à un plus grand nombre de personnes dans des conditions soigneusement contrôlées sont nécessaires pour déterminer quoi faire de ces rapports isolés.

Points faibles viraux

Les chercheurs pourraient exploiter une deuxième faiblesse de la

virus: son processus de copie, en particulier les enzymes appelées ARN dépendant de l’ARN

polymérases que le virus utilise pour faire des copies de son ARN. “Ces enzymes sont

absolument essentiel », déclare Mark Denison, biologiste évolutionniste à

École de médecine de l’Université Vanderbilt à Nashville. Si l’enzyme ne fonctionne pas

travailler, “vous ne pouvez pas créer de nouveau virus.”

Denison et ses collègues ont testé des molécules qui détruisent

avec le mécanisme de copie des virus à ARN. Les molécules imitent les nucléotides

que les ARN polymérases s’enchaînent pour former des génomes viraux. Les chercheurs ont

testé des versions chimiquement modifiées de deux nucléotides d’ARN – l’adénosine et

cytidine – contre une grande variété de virus à ARN dans des tubes à essai et chez les animaux.

Les molécules «sont incorporées dans l’ARN viral et l’empêchent de

en croissance ou ils l’endommagent en introduisant des mutations », dit Denison.

L’une des molécules qui intéressent le plus les chercheurs

est un médicament expérimental appelé remdesivir. Le médicament est testé sur des personnes

avec COVID-19 car il peut arrêter le virus MERS en laboratoire et chez l’animal

études. Le médicament a également été utilisé chez des patients atteints d’Ebola, un autre virus à ARN.

Le remdesivir a été administré à des centaines de personnes infectées par Ebola, sans provoquer d’effets secondaires graves, mais le médicament n’a pas été aussi efficace que les scientifiques l’avaient espéré, a déclaré le 29 janvier au Biothreats le virologue Timothy Sheahan de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. réunion. Dans un essai clinique au Congo, par exemple, environ 53% des patients atteints d’Ebola traités par le remdesivir sont décédés, ont rapporté des chercheurs le 27 novembre dans le New England Journal of Medicine. C’est mieux que les 66% de personnes infectées tuées lors de l’épidémie d’Ebola en cours, mais d’autres médicaments de l’essai ont été plus efficaces.

Plusieurs tests de remdesivir sur des animaux de laboratoire infectés par le MERS ont encore des espoirs pour les chercheurs en ce qui concerne le nouveau coronavirus. Dans des études menées à la fois sur des macaques rhésus et des souris, le remdesivir a protégé les animaux contre les lésions pulmonaires, que le médicament ait été administré avant ou après l’infection. La pathologiste moléculaire Emmie de Wit du Laboratoire de virologie du NIAID à Hamilton, au Mont., Et ses collègues ont rapporté les résultats du singe le 13 février dans les Actes de la National Academy of Sciences.

«Le remdesivir semble être l’un des plus prometteurs

traitements antiviraux testés à ce jour sur un modèle de primate non humain », l’équipe

a écrit. Les résultats suggèrent également que le remdesivir administré avant l’infection pourrait aider

protéger les travailleurs de la santé et les membres de la famille des personnes infectées contre

formes graves de la maladie, dit Sheahan.

Denison, Sheahan et ses collègues ont testé le remdesivir sur des cellules pulmonaires humaines infectées en laboratoire et chez des souris infectées par le MERS. Le remdesivir était plus puissant pour arrêter le virus MERS que les médicaments anti-VIH et l’interféron bêta, ont rapporté les chercheurs le 10 janvier dans Nature Communications.

Mais la question est toujours ouverte de savoir si le remdesivir peut

arrêter le nouveau coronavirus.

Dans les tests de laboratoire, c’est possible. Le remdesivir et la chloroquine, un antipaludéen, ont inhibé la capacité du nouveau virus à infecter et à croître dans les cellules de singe, a rapporté le 4 février dans Cell Research le virologue Manli Wang du Wuhan Institute of Virology de l’Académie chinoise des sciences et ses collègues. Le remdesivir a également empêché le virus de se développer dans les cellules humaines. La chloroquine peut bloquer les infections en interférant avec la capacité de certains virus – y compris les coronavirus – à pénétrer dans les cellules. Wang et ses collègues ont découvert que le médicament pouvait également limiter la croissance du nouveau coronavirus s’il était administré après l’entrée. La chloroquine peut également aider le système immunitaire à combattre le virus sans le type de réaction excessive qui peut conduire à une défaillance organique, selon les chercheurs.

En Chine, le remdesivir est déjà testé chez des patients. Et le NIAID a annoncé le 25 février qu’il avait lancé un essai clinique de remdesivir au centre médical de l’Université du Nebraska à Omaha. Le premier patient inscrit était un Américain évacué du bateau de croisière Diamond Princess au Japon qui avait été mis en quarantaine en février en raison d’une épidémie de COVID-19.

Au final, près de 400 malades dans 50 centres autour du

monde participera à l’essai NIAID, qui comparera le remdesivir à un

placebo. L’essai peut être arrêté ou modifié pour ajouter d’autres médicaments en fonction de

résultats des quelque 100 premiers patients, explique Andre Kalil, un

médecin spécialiste des maladies au Centre médical de l’Université du Nebraska.

Les chercheurs ont envisagé de nombreuses thérapies potentielles, mais

sur les résultats des études animales et de laboratoire, “le remdesivir semblait être celui

c’était plus prometteur », dit Kalil.

Cet homme de Wuhan, en Chine, s’est remis du COVID-19 et fait don de plasma à des patients gravement malades. Le plasma contient des anticorps qui peuvent combattre le virus.Barcroft Media / .

Dans les premières études sur les patients, déterminer quand donner du remdesivir

aux patients pourrait ne pas être facile, dit Sheahan. Souvent, les médicaments sont testés

patients les plus malades. Par exemple, ceux de l’essai NIAID doivent avoir une pneumonie pour

participer. Au moment où quelqu’un atterrit dans l’unité de soins intensifs avec

COVID-19, il est peut-être trop tard pour que le remdesivir combatte le virus, dit Sheahan.

Il peut s’avérer que le médicament fonctionne mieux plus tôt dans la maladie, avant

pics de réplication.

“Nous ne le savons pas car il n’a pas vraiment été évalué en

aux gens comment le remdesivir fonctionnera, ou s’il fonctionnera du tout », prévient Sheahan.

Le médicament semble avoir aidé un homme de 35 ans dans le comté de Snohomish, Washington, ont rapporté les chercheurs le 31 janvier dans le New England Journal of Medicine. L’homme avait le premier cas confirmé de COVID-19 aux États-Unis. Il a développé une pneumonie et les médecins l’ont traité avec du remdesivir par voie intraveineuse. Le lendemain, il se sentait mieux et a été retiré de l’oxygène supplémentaire.

C’est juste un cas, et la société qui fabrique du remdesivir

a exhorté à la prudence. “Remdesivir n’est pas encore autorisé ou approuvé nulle part

dans le monde et il n’a pas été démontré qu’il est sûr ou efficace pour toute utilisation »,

le fabricant du médicament, la société biopharmaceutique Gilead Sciences, dont le siège est à

Foster City, en Californie, a déclaré dans un communiqué le 31 janvier.

Mais les responsables de la santé mondiale sont impatients de voir le médicament testé

chez les gens. “Il n’y a qu’un seul médicament en ce moment qui, selon nous, peut avoir de

l’efficacité, et c’est du remdesivir », a déclaré le sous-directeur général de l’OMS, Bruce

Aylward a déclaré lors d’une conférence de presse le 24 février. Mais des chercheurs en Chine

ont du mal à recruter des patients dans les études sur le remdesivir, en partie parce

le nombre de cas a diminué et en partie parce que trop de procès de

des candidats moins prometteurs sont proposés. “Nous devons commencer à prioriser

l’inscription à ces choses qui peuvent sauver des vies et les sauver plus rapidement », Aylward

m’a dit.

Défense de leurre

Une autre stratégie de lutte contre COVID-19 consiste à distraire le virus avec des leurres. Comme le virus du SRAS, le nouveau virus pénètre dans les cellules humaines en se fixant sur une protéine appelée ACE2. La protéine cloue la surface des cellules des poumons et de nombreux autres organes. Une protéine à la surface du nouveau virus se lie à ACE2 10 à 20 fois plus étroitement que la protéine SRAS.

Des chercheurs d’Apeiron Biologics, basée à Vienne, ont annoncé le 26 février qu’ils utiliseraient la protéine ACE2 humaine dans un essai clinique contre le nouveau coronavirus. Lorsqu’il est libéré dans le corps, l’ACE2 supplémentaire agit comme un leurre, s’attaquant au virus, l’empêchant de pénétrer dans les cellules.

ACE2 n’est pas seulement la porte d’un virus vers l’infection. Normalement, cela aide à protéger les poumons contre les dommages, explique Josef Penninger, immunologiste à l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver et cofondateur d’Apeiron. Penninger et ses collègues ont rapporté les qualités protectrices de la protéine, basées sur des études avec des souris, dans Nature en 2005.

Lors d’une infection virale, la protéine est éloignée de la

surface cellulaire et ne peut pas offrir de protection. Penninger pense que l’ajout de plus

L’ACE2 peut aider à protéger les poumons des dommages causés par le virus et par les

réactions excessives du système. La protéine est également produite dans de nombreux autres organes. Penninger

et ses collègues testent si le nouveau virus peut pénétrer dans d’autres tissus, ce qui

pourrait être la façon dont le virus entraîne de multiples défaillances d’organes chez les personnes gravement malades.

Le médicament protéique leurre, appelé APN01, a déjà été

grâce aux tests cliniques de phase I et de phase II. “Nous savons que c’est sûr”, Penninger

dit. Maintenant, les chercheurs ont juste besoin de déterminer si cela fonctionne.

Résolution de problèmes persistante

Personne ne sait si l’une de ces approches peut aider à endiguer

la propagation de COVID-19.

«En ce moment, nous avons besoin de beaucoup de personnes travaillant avec beaucoup de

», explique Satchell. Similitudes entre les virus qui causent le SRAS et

COVID-19 peut signifier que certains médicaments pourraient agir contre les deux. «Il y a un espoir

que plusieurs petites molécules identifiées comme inhibiteurs du SRAS

la protéase représenterait des points de départ raisonnables pour essayer de fabriquer un médicament

pour le coronavirus 2019 », explique Burley.

«La question ouverte

est, pouvez-vous produire un médicament qui est à la fois sûr et efficace assez rapidement pour

avoir un impact?” Le SRAS a été stoppé par les mesures traditionnelles de lutte contre les infections

2004, avant que les médicaments anti-virus ne parviennent au développement.

Mais avait-on alors décidé de dépenser 1 milliard de dollars pour

faire un médicament sûr et efficace contre le SRAS, dit Burley, un tel médicament pourrait être

travailler maintenant contre le nouveau coronavirus, éliminant le besoin de dépenser des centaines

de milliards de dollars pour contenir cette nouvelle infection.

Un investissement dans le SRAS n’aurait pas porté ses fruits

avec MERS, qui est toujours un danger au Moyen-Orient. Le virus MERS aussi

différent du SRAS au niveau de l’ARN pour que les médicaments contre le SRAS agissent contre lui.

Mais un futur coronavirus pourrait émerger assez similaire

au SRAS et au SRAS-CoV-2 pour en valoir le risque, dit Burley. Même si le courant

l’épidémie diminue et disparaît, dit-il, les gouvernements et les entreprises devraient

continuer à investir dans des médicaments qui peuvent arrêter les coronavirus.

«Je suis certain que l’impact économique de l’épidémie va atteindre des centaines de milliards de dollars», dit-il. “Donc, vous n’auriez besoin que de 1% de chance que quelque chose qui pourrait être traité avec le médicament apparaisse à l’avenir pour avoir fait un bon investissement.”

