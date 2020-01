Les méduses Cyborg pourraient un jour explorer l’océan

Malgré tous les efforts de la science pour explorer l’océan, la grande majorité de ses profondeurs reste invisible. Les mers totalisent plus de 1,3 milliard de kilomètres cubes – suffisamment pour remplir une sphère un dixième aussi large que la terre – et des outils coûteux tels que des sous-marins défiant la profondeur et des drones nageurs devraient frapper les vagues en grand nombre pour couvrir même fraction de cette eau. Mais des créatures vivantes telles que les méduses lunaires envahissent déjà les océans, et maintenant des chercheurs du California Institute of Technology et de l’Université de Stanford tentent de transformer ces organismes fragiles en cyborgs contrôlables.

Les scientifiques ont construit une «prothèse» ou «contrôleur de nage» microélectronique à partir de pièces standard. Ils l’ont attaché au dessous d’une méduse lunaire de la taille d’une soucoupe avec une courte épingle en bois, puis ont fait passer deux électrodes de l’appareil sur les côtés de la cloche de la créature. Lorsqu’elle est active, la prothèse stimule les muscles de la méduse avec un pouls électronique régulier. Pour minimiser l’impact sur l’animal, les chercheurs ont installé l’électronique à l’intérieur d’un boîtier cylindrique de deux centimètres de large, ajoutant des flotteurs en liège et des poids en acier inoxydable pour maintenir le système neutre. Les scientifiques ont testé l’appareil sur six méduses lunaires dans un aquarium et ont découvert qu’il pouvait faire nager les animaux à près de trois fois leur rythme naturel. Ils ont maintenu leur vitesse habituelle lorsqu’ils portaient un contrôleur de natation inactif. Les résultats ont été publiés mercredi dans Science Advances.

Bien que l’appareil n’ait affecté que la vitesse de la méduse, les chercheurs prévoient d’ajouter des capacités de pilotage et de détection aux versions ultérieures. «Avec quelques modifications relativement simples, nous pensons qu’il est possible d’obtenir ceci pour pouvoir être dirigé – alors dites à votre animal: ‘Tournez à gauche ici, tournez à 30 degrés là, faites demi-tour à cet autre », explique John Dabiri, co-auteur de l’étude, ingénieur en mécanique à Caltech. Une fois qu’ils ont apporté cette modification, Dabiri et sa co-auteur Nicole W. Xu, un doctorat en bio-ingénierie. candidat à l’Université de Stanford, pourrait ajouter des capteurs à l’appareil. “En fin de compte”, dit Dabiri, “l’idée est que, comme [the jellyfish] sont sur cette voie, ils enregistreraient la température, la salinité, le pH de l’océan – toutes les variables qui nous préoccupent lorsque nous essayons de quantifier la santé et les changements climatiques actuels et futurs de l’océan. »Il ajoute que les chercheurs pourraient un jour être en mesure d’utiliser de tels cyborgs pour cartographier une zone, par exemple, en collectant des données jusqu’à ce que leurs contrôleurs de nage les fassent revenir à la surface.

«Les données sur l’océan sont incroyablement utiles pour de nombreuses applications», explique Elliott Hazen, écologiste au Service des pêches maritimes de la National Oceanic and Atmospheric Administration, qui n’était pas impliqué dans la nouvelle étude. «La compréhension des modèles dans l’océan peut nous aider à améliorer notre capacité à prévoir le temps. Dans le même temps, nous utilisons tout le temps les mesures de l’océan pour aider à diriger les activités marines – cela pourrait être des choses comme dire aux pêcheurs où ils sont plus susceptibles de rencontrer des espèces préoccupantes afin qu’ils puissent réduire les prises accessoires. “

Les chercheurs ont équipé certaines méduses lunaires d’un «contrôleur de nage» prothétique. Crédit: Nicole Xu et John Dabiri Caltech

Transformer les animaux en capteurs vivants soulève évidemment des questions éthiques. Dabiri note cependant que les méduses lunaires n’ont pas de cerveau, de système nerveux central et du type de récepteurs de la douleur qui feraient réagir un mammifère, par exemple, en ayant une épingle en bois poussée à travers ses tissus corporels. Cette espèce est connue pour produire du mucus lorsqu’elle est stressée, mais les chercheurs disent qu’ils ont surveillé leurs sujets et n’ont trouvé aucun signe de cette réponse. Ils disent également que les méduses ont guéri en quelques jours et sont revenues à fonctionner comme d’habitude après la fin de l’expérience et le retrait de la prothèse. Si des méduses cyborg étaient déployées comme moniteurs océaniques, Dabiri pense qu’elles pourraient vivre une vie relativement normale. “Nous pourrions être intéressés par un scénario dans lequel l’appareil est intégré pendant des années à la fois, collectant des données”, dit-il. Après cela, “il pourrait être libéré de l’animal et retourné à la surface, où les données pourraient ensuite être lues.”

En tant que capteurs vivants, les méduses bioniques auraient plusieurs avantages par rapport aux robots marins. Premièrement, ils peuvent survivre pendant des années, se nourrir en mangeant. La prothèse elle-même nécessite une batterie, mais comme sa tâche consiste simplement à stimuler les électrodes et non à alimenter un moteur, les futures versions pourraient être minuscules – les chercheurs affirment qu’une méduse «améliorée» dans l’expérience s’est avérée 10 à 1 000 fois plus économe en énergie que celle existante. robots de natation. Se déplacer à un rythme plus rapide a forcé les méduses à dépenser deux fois plus d’énergie que d’habitude, mais ce chiffre était en fait inférieur à ce que les chercheurs avaient prévu: ils pensaient initialement que l’augmentation de la vitesse de trois fois pourrait nécessiter neuf fois plus d’énergie. «Ils sont plus efficaces à ces vitesses plus rapides. Ils consomment plus d’énergie, mais pas autant que vous pourriez vous attendre pour la quantité supplémentaire de performances », explique Dabiri. “Pour autant que nous comprenions, ce sont les animaux nageurs les plus économes en énergie au monde.” beaucoup de dépenses énergétiques supplémentaires.

Le contrôleur de nage électronique a fait nager les méduses modifiées près de trois fois plus vite que leur vitesse normale. Crédit: Nicole Xu et John Dabiri Caltech

Un autre avantage est que les méduses lunaires vivent déjà dans les océans de la Terre, à différentes températures et profondeurs. La prothèse électronique serait vulnérable dans les zones profondes, mais Dabiri dit qu’il est plus facile de renforcer ce petit composant que de construire une machine étanche avec des pièces mobiles.

«Avec des intrants comme le changement climatique, nous assistons à de nouveaux états océaniques et à de nouvelles réponses des écosystèmes aux changements de notre environnement», explique Hazen. «Nous entrons dans un domaine où nous devons de plus en plus compter sur les animaux pour nous dire où se trouvent des endroits importants dans l’océan. Et donc plus nous pourrons équiper les espèces – en particulier les espèces qui ne sont pas menacées, comme les méduses – pour comprendre notre environnement océanique, mieux nous serons préparés aux changements futurs et aux menaces correspondantes. »

«L’idée ici est de remplacer le petit nombre de plates-formes très chères qui ont vraiment dominé les sciences océaniques au cours des dernières décennies par l’idée de déploiements très peu coûteux, mais très nombreux, de ces types de bioniques – si vous voulez – des méduses », dit Dabiri.