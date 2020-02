Les «mégasites» anciennes pourraient remodeler l’histoire des premières villes

Nebelivka, un village ukrainien d’environ 700 personnes, est assis

au milieu des collines et des champs herbeux. Ici au bord de l’Europe de l’Est, vide

l’espace s’étend jusqu’à l’horizon.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Sous la surface de Nebelivka

paysage environnant et sur les sites archéologiques à proximité, à peu près

Des vestiges vieux de 6 000 ans de ce qui était peut-être l’une des premières villes au monde

sortent de l’obscurité. Ces sites archéologiques de faible densité et dispersés

sont connus comme mégasites, un terme qui souligne à la fois leur immense taille et mystérieux

origines. Maintenant, certains scientifiques soutiennent que les colonies représentent une forme distincte

de la vie urbaine ancienne qui est largement méconnue.

Les mégasites étaient des villes pas comme les autres qui ont jamais existé,

dit l’archéologue John Chapman de l’Université de Durham en Angleterre.

Pendant des décennies, les chercheurs ont considéré à peu près

Sites mésopotamiens vieux de 6 000 ans, dans ce qui est maintenant l’Irak, l’Iran et la Syrie,

premières villes. Ces métropoles sont nées après que l’agriculture a permis de

nourrir un grand nombre de personnes dans les colonies toute l’année. Villes mésopotamiennes

des gouvernements centralisés, des agences bureaucratiques qui suivaient et taxaient

la production agricole et des dizaines de milliers de citadins entassés dans les quartiers

reliés par des rues poussiéreuses. L’inégalité sociale est au cœur de l’action de la Mésopotamie

ascension urbaine, avec une hiérarchie de classes sociales comprenant des dirigeants,

bureaucrates, prêtres, agriculteurs et esclaves.

Au cours de la dernière décennie, cependant, les chercheurs ont

demandé si la seule voie vers la vie urbaine passait par la Mésopotamie

villes. Chapman, avec son collègue de Durham Marco Nebbia et indépendant,

Bisserka Gaydarska, une universitaire basée à Durham, fait partie d’un mouvement qui considère la faible densité,

implantations dispersées dans plusieurs parties du monde comme forme alternative de

début de la vie urbaine.

Une reconstruction d’artiste montre à quoi pouvait ressembler une assemblée à Nebelivka. Des rassemblements communaux ont probablement eu lieu dans ces structures. Unwin (basé sur des données de S. Johnston), B. Gaydarska, M. Nebbia et J. Chapman / Cambridge Archaeological Journal 2020

Des mégasites ukrainiennes ont été construites par des membres de la Trypillia

entre 6 100 et 5 400 ans. Couvrant généralement un carré

kilomètre ou plus, certains des sites sont plus grands que Manhattan.

Les mégasites ont peut-être été construites pour que les gens puissent mieux

défendre contre les invasions de villages rivaux ou de forces étrangères. Basé sur cela

hypothèse, certaines estimations de la population à ces endroits se situent dans les dizaines de

milliers. Mais les travaux récents de Chapman, Nebbia et Gaydarska indiquent des mégasites

en général, elle ne comptait peut-être que quelques milliers d’habitants.

Et Nebelivka semble avoir manqué d’une classe d’élites

régnant sur des hordes de gens ordinaires qui ont fait le sale boulot. Au lieu de cela, les fouilles

suggèrent que le site a été organisé pour promouvoir le partage des règles entre les groupes de

égalité sociale. Ainsi, Nebelivka démontre que le développement urbain ne

diviser automatiquement les gens en nantis et démunis, Chapman et ses collègues

soutiennent, une hypothèse commune parmi ceux qui sont préoccupés par les

l’inégalité dans les sociétés modernes.

Nouveauté Nebelivka

Dans les années 1970, les archéologues ont commencé à fouiller plusieurs Trypillia

mégasites dans un sol fertile entre les rivières Bug Sud et Dniepr

Ukraine. Photographie aérienne et levés géomagnétiques au sol révélés

contours des structures enterrées. Au moins deux douzaines de mégasites ont été localisées à

depuis lors.

Les archéologues ukrainiens ont fouillé de petites parties de

plusieurs sites. Mais c’est une tâche ardue. Chercheurs travaillant à un seul endroit

ont déniché environ 50 maisons au cours des 25 dernières années, dit Chapman. “Ils ont

2 150 maisons supplémentaires à parcourir. »

A Nebelivka, Chapman, Gaydarska et Nebbia ont reconstruit

la mise en page entière du mégasite. Ce plan de règlement, le premier de son

gentil pour un mégasite, apparaît dans le Cambridge Archaeological Journal de février.

Plus de six ans de travail sur le terrain depuis 2009, les chercheurs ont fouillé et cartographié les structures de Nebelivka situées sur plus d’un kilomètre carré. Des photos aériennes, des images satellites et des données géomagnétiques, complétées par des fouilles de 88 puits d’essai, ont identifié 1 445 maisons d’habitation et 24 structures communales surnommées maisons d’assemblage. Les maisons d’habitation, certaines intactes et la plupart en cendres après avoir brûlé, ont été regroupées en 153 quartiers, la majorité contenant de trois à sept maisons. Les quartiers, à leur tour, formaient 14 quartiers, chacun avec une ou plusieurs maisons de réunion situées dans une zone ouverte.

Ce plan de la mégasite de Nebelivka est basé sur des fouilles et des levés géomagnétiques (des lignes orange marquent les zones de ces levés). Selon les chercheurs, environ les deux tiers des maisons ont été délibérément brûlées à différents moments, peut-être dans le cadre de brûlures cérémonielles. Les lignes violettes indiquent les limites des quartiers résidentiels constitués de quartiers. Beadnell (basé sur des données de D. Hale), B. Gaydarska, M. Nebbia et J. Chapman / Cambridge Archaeological Journal 2020

Pendant environ 200 ans d’occupation, Nebelivka a servi de

à la fois un site d’habitation et, curieusement, une sorte de cimetière pour incinérés

maisons, dit Gaydarska. Environ les deux tiers des maisons de Nebelivka ont été

délibérément brûlé à différents moments, créant des monticules de débris calcinés

à travers le site. Sédiments et pollen excavés dans et autour de l’affichage de Nebelivka

aucun signe d’incendie de forêt, un indice que les maisons ont été volontairement incendiées.

En 2015, les chercheurs ont construit puis brûlé une réplique de

une maison Trypillia, produisant des morceaux de résidus d’argile cendrée comme ceux trouvés là où réels

Les maisons de Nebelivka se trouvaient autrefois. Seulement après avoir rempli la réplique avec beaucoup plus de sec

bois que ce qui avait été utilisé pour construire la maison a fait la conflagration expérimentale

atteindre des températures suffisamment élevées pour raser toute la structure et produire

Monticules de résidus de type Nebelivka. Les anciens habitants de Nebelivka doivent être allés à

de grandes longueurs pour rassembler suffisamment de bois pour ce qui était probablement la maison de cérémonie

des brûlures, dit Chapman.

“L’incendie d’une maison de cette façon a créé un spectacle qui

pourrait être vu de plusieurs kilomètres », dit-il.

Les scientifiques ont construit une version en bois d’une maison de Nebelivka et l’ont incendiée (à gauche) pour étudier comment et pourquoi les anciens habitants ont incendié plusieurs de leurs maisons. Les restes brûlés de la maison expérimentale ont été examinés sur une image 3D (à droite). De gauche à droite: B. Gaydarska; M. Nebbia

Aucun signe d’un gouvernement centralisé, d’une dynastie au pouvoir ou

les disparités de richesse ou de classe sociale apparaissent dans l’ancienne colonie, les chercheurs

dire. Les maisons étaient en grande partie semblables par leur taille et leur conception. Les fouilles ont donné peu

des articles de prestige, tels que des articles en cuivre et des ornements en coquille. De nombreux exemples de

des figurines de poterie et d’argile peintes typiques de la culture Trypillia sont apparues, et

plus de 6 300 ossements d’animaux mis au jour sur le site suggèrent que les résidents ont beaucoup mangé

de boeuf et d’agneau. Ces indices suggèrent que la vie quotidienne était à peu près la même à travers

Les différents quartiers et quartiers de Nebelivka.

Bien que Chapman et ses collègues soient d’accord sur la vie urbaine de Nebelivka

diffère de celle des métropoles mésopotamiennes, les chercheurs sont en désaccord

les détails.

Chapman soupçonne que le mégasite était un règlement permanent à

qui, à un moment donné, 2 000 à 3 000 personnes occupaient jusqu’à 400 maisons. Résidents

provenaient probablement de 10 groupes régionaux, connus lors d’enquêtes antérieures sur des

Les villages trypilliens, qui avaient échangé des biens et formé des croyances culturelles communes

et les pratiques, dit-il. Les membres des 10 groupes ont établi les quartiers

et les quartiers décrits dans le plan du site de Nebelivka, spécule Chapman. Compte tenu du

nécessité d’atténuer les tensions inévitables entre les groupes vivant exceptionnellement proches,

un conseil recruté à travers Nebelivka peut avoir rendu politique

les décisions. La direction du Conseil pourrait même avoir changé chaque année d’un groupe

au suivant, dit-il.

Nebbia pense qu’il est plus probable que peut-être 3000 à 4000

les gens habitaient Nebelivka pendant environ un mois chaque année. Pendant ce temps,

les gens qui se sont réunis au mégasite ont noué de nouveaux contacts, partagé des connaissances et

marchandises, et a mené des activités communes telles que la construction de maisons et l’incendie. Peut-être

100 à 150 gardiens vivaient et entretenaient Nebelivka toute l’année, il a

spécule.

Encore une autre possibilité, favorisée par Gaydarska, dépeint

Nebelivka comme un grand centre pour les pèlerins religieux de partout dans le

Monde des trypilles. Sur une période de pèlerinage d’environ huit mois, vraisemblablement programmée

pour les saisons où le temps le permettait de longs trajets, entre 1 000

et 2 000 pèlerins par mois habitaient Nebelivka. Chefs rituels de divers

Les communautés de Trypillia ont maintenu le règlement et organisé des projets de construction,

soupçonne-t-elle, notamment l’élévation de maisons de réunion où des

des cérémonies ont eu lieu.

Sites du Moyen-Orient pour de grands rassemblements périodiques date

il y a au moins 10 000 ans et aurait pu préparer le terrain pour des choses similaires mais plus grandes

des rencontres à Nebelivka, mais elles ont été organisées, dit Gaydarska. Tandis que

Le plan du site de Nebelivka ne peut pas révéler la nature exacte de la vie sociale là-bas, il

révèle un grand espace ouvert au centre de la mégasite où des chercheurs

supposait que de nombreuses personnes vivaient. Des estimations antérieures que Nebelivka abritait 10 000

les gens ou plus sont donc beaucoup trop élevés, affirment les trois chercheurs.

Partage du pouvoir

Comme à Nebelivka, un nombre croissant de sites archéologiques

sites en Asie, en Europe et dans les Amériques sont classés comme à faible densité

les agglomérations urbaines, explique l’archéologue Roland Fletcher de l’Université de

Sydney. Par exemple, des établissements de taille et de population comparables à

les mégasites, connues sous le nom d’oppida, ont émergé ailleurs en Europe plus de 2000 ans

depuis. Qu’ils habitent des oppida toute l’année ou de façon saisonnière, ces sites contiennent

les ménages de statut à peu près égal qui ont participé à la prise de décision collective,

Dit Fletcher.

La cartographie laser aérienne a mis au jour des exemples beaucoup plus

l’étalement urbain qui date d’environ 1 000

il y a quelques années à Greater Angkor au Cambodge (SN: 29/04/16) et environ 2000

il y a quelques années aux avant-postes Maya en Amérique centrale (SN: 27/09/18). Dans ces cas, les rois et autres courtiers en pouvoir ont jugé étalés

les populations qui cultivaient des cultures telles que le riz et le maïs en utilisant

techniques d’irrigation.

La cartographie aérienne au laser a révélé des exemples beaucoup plus importants d’étalement urbain autour des avant-postes mayas en Amérique centrale qu’on ne le pensait auparavant. Ici, une représentation du site de Naachtun dans ce qui est maintenant le Guatemala est montrée. Les points jaunes indiquent les structures anciennes. Canuto et al / Science 2018, L.Auld-Thomas et M.A. Canuto

Bien que certains de ces sites tentaculaires présentent des inégalités sociales,

les villes égalitaires comme Nebelivka étaient probablement plus répandues plusieurs

il y a mille ans, ce qui est généralement supposé, dit l’archéologue David

Wengrow de l’University College de Londres. Anciens centres cérémoniels en Chine et

Le Pérou, par exemple, était des villes aux infrastructures sophistiquées qui existaient

avant toute allusion à un contrôle bureaucratique, soutient-il. Wengrow et anthropologue

David Graeber de la London School of Economics and Political Science a également avancé cet argument

dans un essai de 2018 dans la zone euro, un

magazine culturel en ligne.

Les conseils d’égaux sociaux gouvernaient la plupart des premiers

villes, y compris les mégasites Trypillia, soutient Wengrow. La règle égalitaire peut

ont même caractérisé les villes mésopotamiennes au cours de leurs premiers siècles,

période qui manque de preuves archéologiques de sépultures royales, d’armées ou de grandes

bureaucraties typiques des premiers États, suggère-t-il.

Mystère mégasite

Tout le monde ne considère pas Nebelivka comme emblématique d’une alternative

branche de la vie de la ville au début.

“Nebelivka peut être un exemple intéressant d’un rituel,

lieu de rassemblement cérémoniel ou défensif plutôt qu’une ville «tout usage» ou

chemin distinctif vers l’urbanisme », explique l’archéologue Monica Smith de l’UCLA.

Contrairement aux villes mésopotamiennes animées, qui comportaient des murs ou

d’autres structures importantes le long de leurs frontières, Nebelivka contenait beaucoup de

un espace apparemment ouvert et entouré d’un fossé, observe Smith. Et de

au début, les villes ont rassemblé un grand nombre de personnes qui ont dû coopérer

avec des étrangers et tenir compte des édits des chefs politiques et religieux, Smith

fait valoir. Les villes anciennes comprenaient généralement des structures officielles massives et étaient densément

occupé pendant des milliers d’années, contrairement aux mégasites qui attiraient des foules plus

plusieurs centaines d’années tout au plus, dit-elle. Smith réserve son jugement sur la nature

de la vie urbaine dans le Grand Angkor et les sites mayas, où de nouvelles fouilles pourraient

révèlent des professions à plus forte densité que ce que l’on soupçonne actuellement.

Certains enquêteurs considèrent les colonies mésopotamiennes densément peuplées d’il y a environ 6 000 ans, comme Tell Brak en Syrie, comme les plus anciennes villes du monde. Les vestiges d’un palais Tell Brak sont présentés.Bertramz / Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

Smith suggère d’appeler un rassemblement permanent et temporaire

spots – une catégorie qui, selon elle, comprend les mégasites Trypillia – «collective

les colonies. ” Dans son livre de 2019 Cities: The 6,000 Years (SN: 16/04/19), Smith provisoirement

identifie la plus ancienne ville connue sous le nom de Tell Brak, une Mésopotamienne âgée d’environ 6 000 ans

site dans le nord-est de la Syrie.

Mais Nebelivka et d’autres mégasites ukrainiens ont transcendé Trypillia

la vie du village trop dramatiquement pour être classée simplement comme des lieux de rassemblement, Gaydarska

fait valoir. Les trypilliens, soutient-elle, se sont livrés à l’un des nombreux premiers

expériences de vie urbaine à grande échelle, même si ce n’est que pour une partie de l’année. Ses

le temps de réorganiser les idées traditionnelles de ce qui fait d’une ancienne colonie une ville,

elle dit.

Pour l’instant, le prochain défi consiste à expliquer pourquoi les mégasites Tyrpillia sont apparues en premier lieu et n’ont pas duré plus de 700 ans environ. Pour mieux comprendre ce mystère, Gaydarska prévoit de fouiller les villages de Trypillia datant juste avant et après l’époque de Nebelivka. «Nous n’avons rien à comparer à Nebelivka à ce stade», dit-elle.