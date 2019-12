Les meilleures photos de la fête de Noël dans le monde

Les nageurs participent à une course pour le jour de Noël à la rivière Serpentine à Hyde Park, Londres, Royaume-Uni (.) (HANNAH MCKAY /)

Noël a commencé à être célébré ce mercredi dans le monde entier, de Londres à Bagdad, en passant par Lahore, Sydney et New York, parmi de nombreux autres sites, avec célébrations, traditions et services religieux.

Les participants à la course à Hyde Park se préparent pour le départ (.) (Hannah McKay /) Des membres de la Garde suisse défilent sur la place Saint-Pierre, au Vatican, le jour de Noël et attendent le message du Pape Francisco (.) (YARA NARDI /) L'archevêque Sebastian Shaw offre la messe pour le jour de Noël à la cathédrale du Sacré-Cœur, à Lahore, Pakistan (. / Mohsin Race) (MOHSIN RACE /) Un prêtre allume un feu pendant la Messe de Noël à l'église chaldéenne St. George à Bagdad, Iraq (. / Khalid al Mousily) (KHALID AL-MOUSILY /) Les nageurs allemands célèbrent Noël au lac Oranke à Berlin, Allemagne (. / Michele Tantussi) (MICHELE TANTUSSI / ) Une femme reçoit la communion pendant la messe de Noël à Agartala, Inde (. / Jayanta Dey) (JAYANTA DEY /) Messe de Noël à la cathédrale Saint-Jean de New York, États-Unis (. / Amr Alfiky) (AMR ALFIKY /) Nageurs allemands entrant dans l'eau au lac Oranke (. / Mich ele Tantussi) (MICHELE TANTUSSI /) Messe de Noël à Ahmedabad, Inde (. / Amit Dave) (AMIT DAVE /) Des sauveteurs australiens surveillent les plages le jour de Noël, à Sydney (. / Jill Gralow) (JILL GRALOW / ) Un homme déguisé en Père Noël offre de la nourriture à un enfant à Calcutta, Inde (. / Rupak De Chowdhuri) (RUPAK DE CHOWDHURI /)

PLUS SUR CE SUJET:

Les préparatifs de Noël dans le monde en images: quelle est la véritable histoire du Père Noël

Crèche ou grotte: la brève phrase d'un saint qui a révélé à quoi ressemblait Jésus où il est né

Joyeux Noël!: Comment saluer tous vos contacts WhatsApp à la fois

Les superbes photos d'une veille de Noël sous l'eau à Venise