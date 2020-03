Les meilleurs jeux vidéo gratuits pour téléphones portables

L’activité des joueurs a beaucoup augmenté ces derniers mois, lorsque différents pays ont ordonné la mise en quarantaine pour COVID-19, mieux connu sous le nom de Coronavirus. Dans le domaine mobile, il existe un grand nombre de titres de différents genres à apprécier et certaines des primes ont été activées gratuitement pour les utilisateurs du monde entier à cette époque où différents domaines du divertissement ont décidé d’aider les citoyens isolés.

Infobae Gaming compilé certains des meilleurs jeux vidéo du domaine mobile qui peuvent être obtenus dans différents systèmes d’exploitation sans rien payer. Cependant, il convient de noter que la plupart incluent des microtransactions en jeu, c’est-à-dire des achats pour étendre l’expérience de base ou obtenir des fonctionnalités sans avoir à attendre.

Le classique incontesté a sa propre version sur les téléphones portables et, même si cela peut sembler très simple, c’est une excellente adaptation du titre qui a presque 40 ans. Au fil des générations, il s’est révélé extrêmement addictif et comprend désormais des options de personnalisation et de notation pour tous les types de joueurs.

Bien qu’il coûte généralement un peu plus d’un dollar dans les magasins numériques, Mini Metro Il est gratuit sur Android et iOS en ce moment. Le jeu vidéo développé par Dinosaur Polo Club et Radial Games sur le moteur Unity permet aux utilisateurs de créer un réseau de métros à partir de zéro dans certaines des villes les plus importantes du monde, comme New York, Londres et Paris, où le métro est un outil fondamental pour le transport. Les joueurs conçoivent de nouvelles lignes et les équipent pour essayer de répondre aux besoins de transport de la population.

La franchise ultime de jeux de course dans l’arène mobile. Créé par Gameloft, Asphalte Il offre une grande variété de véhicules et de pistes qui sont déverrouillés à mesure que vous progressez et collectez des points. De plus, ce dernier opus a un composant solide conçu pour l’esport, il offre donc de nombreuses possibilités de compétition à différents niveaux de compétence.

Le saut de la franchise Activision des consoles au mobile était rapide, mais cela s’est avéré super. Le gameplay s’est déplacé presque parfaitement et les jeux fonctionnent avec la même fluidité que le reste des plateformes. Bien qu’il puisse être joué directement avec le téléphone portable, il est recommandé d’utiliser un certain type de contrôle externe pour améliorer l’expérience et libérer un peu l’affichage des indicateurs et des boutons.

Le point fort du jeu vidéo Noodlecake Studios est le visuel. Les joueurs se mettent dans la peau d’un personnage qui fait du sandboard à travers un désert qui cache de nombreux secrets. Au fur et à mesure que vous traversez des paysages impressionnants, des temples, des canyons et d’autres structures apparaissent qui rendent ce voyage qui détend les sens plus intéressant.

Un des meilleurs tireurs à la première personne des dernières années. Il propose des confrontations entre équipes et permet de faire un groupe entre amis, une caractéristique qui se révèle utile en période de quarantaine.

Malgré que Nintendo a beaucoup de franchises mobiles, Héros de Fire Emblem C’est celui qui s’est le mieux déplacé dans ce domaine. Pokemon GO est le jeu le moins approprié pour la quarantaine et Visite de Mario Kart il laisse beaucoup à désirer quant à ses versions console. Cependant, le Fire Emblem capture l’essence et devient très addictif très rapidement, surtout pour ceux qui cherchent à collecter absolument tout ce qu’ils peuvent.

L’un des jeux de stratégie gratuits les plus complets sur mobile. La bataille de Polytopia Il propose une expérience où les utilisateurs commencent par une petite ville et décident eux-mêmes de la manière de collecter et de dépenser les ressources autour d’eux en plusieurs équipes, dans le meilleur style Civilisation. Il comprend plusieurs modes de jeu, différentes options de personnalisation et du contenu supplémentaire.

Une version améliorée de Super Stickman Golf, qui propose un mode de jeu multijoueur où les différents concurrents chercheront d’abord à atteindre le trou sur des cartes aux formes étranges. La compétition comprend des pouvoirs à la fois pour contrer les ennemis ou pour améliorer les compétences de vos propres balles. L’un des meilleurs représentants du genre car il n’invente pas trop, mais utilise d’excellentes mécaniques d’autres titres.

Supercell, les créateurs de Clash of Clans, Clash Royale y Plage de Boom, Ils sont déjà experts dans le domaine et savent parfaitement quelle esthétique et quel type de jeu sont les plus performants. Brawl Stars propose des batailles multijoueurs de moins de trois minutes et avec différentes options configurables, où chaque jeu a une récompense pour les aspects changeants du jeu ou des personnages. Il peut être joué en coopération avec des amis et propose de nombreux modes de jeu différents.