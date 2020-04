Les meilleurs KO des championnats du monde de slap

En un peu plus d’un an, les championnats slap sont devenus populaires dans le monde entier et leurs vidéos ont inondé les réseaux sociaux. Il est difficile de croire que deux personnes séparées par une table se frappant avec la paume de la main peuvent attirer autant de personnes, mais c’est comme ça.

Le fanatisme de ces tournois a commencé en mars 2019, dans le cadre du festival de culturisme Siberian Power Show, tenue à Krasnoyarsk, en Russie. Au-delà de l’événement principal, au cours duquel les candidats ont montré leur corps, plusieurs fans ont été encouragés à participer à ce concours et à d’autres.

Ce tournoi était le deuxième organisé en Russie, le premier avait été l’année précédente à Moscou, bien qu’il n’ait pas eu d’effet viral, et Denís Kiyutsin, organisateur de l’événement, a expliqué que l’idée venait des États-Unis: «Lorsque nous avons planifié le festival, nous avons pensé à créer une scène un peu plus amusante et nous avons proposé le concours de slap. Nous avons écrit le règlement, il y avait des juges, tout s’est très bien passé ».

Vasily Kamotsky, agriculteur de 168 kilos, a remporté le trophée de champion, le prix de 560 USD et le surnom de champion du monde.

À Powerexpo 2018, le culturiste Kirill Sarychev a gardé le trophée après avoir laissé sa rivale saigner, un jeune homme plutôt courageux qui malgré la douleur voulait continuer à concourir, mais le médecin a décidé d’arrêter le combat pour le protéger.

Le chemin vers le titre de Vasily Kamotsky est le meilleur jamais vu. Il a éliminé plusieurs de ses adversaires, mais le plus curieux est que dans certains cas, il n’a eu besoin que de deux coups et dans d’autres non, car son adversaire a abandonné avant le début du combat.

Le YouTuber Logan Paul il s’est entraîné pour participer au tournoi et dans l’une de ses pratiques, il a laissé tomber son adversaire. “Sur la base de l’incident d’aujourd’hui et des conséquences, il est devenu clair que je n’ai aucune envie de participer à un événement qui pourrait causer des blessures graves à quasiment tous ceux qui concourent “, a déclaré le joueur de 24 ans après avoir diffusé l’enregistrement qui dénotait son pouvoir.

Celui qui n’a pas passé un bon moment était le Russe Popeye. Kirill Tereshin, qui Synthol a été injecté dans les biceps, a tenté sa chance face au champion du monde Vasily Kamotsky. Le géant de 160 livres n’a pris qu’un coup pour laisser son adversaire assis par terre pour la victoire.

Après presque neuf mois de devenir champion, Vasily Kamotsky il a perdu sa première bataille de slap lors d’un tournoi organisé à La russie, sa patrie. Le gagnant était son compatriote Vyacheslav Zezulya, qui avec une main droite forte de l’écorchage a laissé le champion titubant et se tenant avec l’aide d’un assistant.