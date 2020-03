Les mélanges évaporatifs de deux liquides créent des designs hypnotiques

Quand

les liquides contenant de petites particules s’évaporent, ces fluides laissent souvent des empreintes digitales

comme des anneaux de café ou des toiles de whisky (SN: 31/10/19). Mais les liquides

mélangés à d’autres liquides laissent leurs propres motifs de résidus distincts.

Un

gouttelette d’évaporation qui contient

deux fluides peuvent

faire germer des protubérances en forme de doigts ou une chaîne de petites gouttelettes autour de son bord,

selon les liquides dans le mélange, les chercheurs rapportent le 14 février dans Physical

Examiner les lettres. Les chercheurs ont capturé ces phénomènes sur vidéo en utilisant

gouttelettes d’isopropanol, un composant de l’alcool à friction, mélangées à un

ingrédient antigel appelé éthylène glycol ou un autre produit chimique appelé

le dodécane. Des schémas similaires apparaissent également dans d’autres mélanges de fluides s’évaporant.

Des chercheurs

déposé des gouttes d’isopropanol de 1 microlitre, mélangées à de l’éthylène glycol ou

dodécane, sur une surface lisse. Au fur et à mesure que chaque goutte s’étend, l’isopropanol

s’est évaporé rapidement au bord, où la flaque d’eau était la plus mince – laissant

une concentration plus élevée d’éthylène glycol ou de dodécane autour du périmètre de la flaque d’eau.

Cette

jante distendante finalement éclatée en un anneau de gouttelettes plus petites. Dans les piscines

contenant de l’éthylène glycol, ces gouttelettes étirées vers l’extérieur pour créer en forme de doigt

saillies. Dans les piscines contenant du dodécane, les gouttelettes formaient un collier de perles

autour de la flaque d’eau.

Comme une goutte d’isopropanol mélangée à des pools d’éthylène glycol sur une surface, l’éthylène glycol s’accumule au bord de la flaque d’eau et se divise en une couronne de protubérances en forme de doigt, comme on le voit dans le premier clip. Grâce à leur tension superficielle relativement élevée, ces «doigts» d’éthylène glycol peuvent faire glisser le fluide hors du centre de la flaque d’eau, enrobant la surface d’un film d’éthylène glycol qui reste au fur et à mesure que l’isopropanol s’évapore. Les deuxièmes clips montrent comment, dans une goutte d’isopropanol contenant du dodécane, le dodécane se rassemble en minuscules gouttelettes autour du bord de la flaque d’eau. En raison de leur tension superficielle plus faible, ces billes ne peuvent pas faire glisser le fluide vers l’extérieur comme les doigts. Alors que l’isopropanol s’évapore et recule, il laisse derrière lui un ensemble de minuscules îles dodécanes qui finissent par fusionner.

le

La différence de configuration des bords des flaques d’eau est due aux différentes tensions de surface des liquides – à quel point les molécules sur le fluide

surface s’accrochent les unes aux autres (SN: 12/6/18). Le liquide a tendance à s’écouler vers

régions avec une tension superficielle plus élevée, où les molécules exercent une plus forte traction sur

L’une et l’autre. «Pensez au tir à la corde», explique le co-auteur Justin Burton, physicien à

Université Emory à Atlanta. “Si vous avez une tension superficielle plus élevée d’un côté

… Une équipe de tir à la corde [is] plus fort que l’autre, et puis tout commence

se déplacer »dans cette direction.

Éthylène

la tension superficielle du glycol est environ 2,2 fois plus élevée que celle de l’isopropanol. Comme un

résultat, des gouttelettes riches en éthylène glycol autour du bord d’une flaque d’évaporation

faites glisser le fluide du centre de la piscine vers l’extérieur, formant des saillies en forme de doigts.

Le dodécane, en revanche, a une tension superficielle comparable à celle du

l’isopropanol. Ainsi, les gouttelettes autour du bord des flaques contenant du dodécane

restez sur place.