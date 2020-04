Les membres du G7 soutiennent le moratoire sur la dette des pays pauvres

Lesmembres du G7soutenir un moratoire sur le paiement de la dette des pays pauvres si un accord est conclu dans leG20et est signé au Club de Paris, comme le rapporte le groupe dans un communiqué.

Les ministres de l’économie et des finances, ainsi que les gouverneurs des banques centrales d’Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni se sont réunis mardi par voie électronique pour “réaffirmer” la coopération entre eux tous avant la crise causée par le coronavirus Covid-19.

“Les ministres et les gouverneursont réitéré leur engagement à faire tout ce qu’il fautpour restaurer la croissance économique et protéger les emplois, les entreprises et la résilience du système financier “, a déclaré le Groupe des Sept.

Les participants à la réunion ont indiqué que cette crise est survenuedes défis “sans précédent” pour l’économie mondiale,rendant “critique” une réponse internationale “extraordinaire et bien coordonnée”

De cette façon, le G7 a indiqué qu’il “soutenait” les efforts multilatéraux pour aider ces pays et “restait prêt” à garantir une suspension des paiements de la dette bilatérale pour tous les pays éligibles au financement concessionnel de la Banque mondiale et à condition qu’ils soient rejoints par les créanciers du G20 et que cet accord soit signé au Club de Paris.

“Cette initiative apporterait un soutien immédiat pour aider ces pays à faire face aux impacts sanitaires et économiques de cette crise”, a déclaré le G7.

En ce sens, le club des pays a ajouté que ceux qui bénéficient de cette mesure devraient travailler avec leBanque mondiale et FMIaméliorer la transparence de sa dette et mettre en œuvre des mesures de surveillance “appropriées” sur l’utilisation des ressources libérées.

