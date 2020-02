Les mesures de sécurité augmentent pour le festival chilien de Viña del Mar face à la menace de protestations

SANTIAGO, 21 février (.) – Les organisateurs du festival de musique chilien à Viña del Mar ont renforcé les mesures de sécurité pour protéger l’événement des menaces de boycott en raison de la vague de protestations sociales qui ont secoué le pays ces derniers mois.

L’événement musical a été fortement critiqué dans les réseaux sociaux après l’épidémie qui a fait plus de 30 morts et des milliers de détenus exigeant des améliorations dans divers aspects tels que la santé, l’éducation et les retraites, entre autres.

“Nous avons renforcé notre sécurité habituelle, ce qui nous intéresse, c’est que les gens puissent se taire”, a déclaré à la presse José Antonio Edwards, producteur du festival.

Les représentations à Viña, qui incluent le Portoricain Martin Ricky Martin, le groupe Maroon 5 et l’Oguna regggaetonero, auront une plus grande présence policière, des détecteurs de métaux et interdiront même l’entrée de bannières sur le lieu du spectacle.

Martin et le chanteur chilien Mon Laferte, qui se produiront également lors de l’événement, se sont montrés publiquement en faveur des revendications sociales.

Les organisateurs ont garanti qu’il n’y aurait pas de censure des expressions possibles des artistes participants.

(Rapport de Fabián Andrés Cambero, édité par Juana Casas)