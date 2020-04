Les métaphores militaires déforment la réalité de COVID-19

Ces dernières semaines, une vague de gros titres sur les travailleurs de la santé traitant des personnes atteintes de COVID-19 ont utilisé un large éventail de métaphores militaires: les médecins se battent sur les lignes de front sans munitions suffisantes. Ils combattent l’ennemi. Ils sont en guerre.

Mais nous ne sommes pas en guerre. Et nous ne nous sommes certainement pas enrôlés. Nous sommes des docteurs. Ce que nous faisons travaille extrêmement dur pour garder nos patients en vie.

Existe-t-il des similitudes entre le traitement d’un nombre énorme de patients atteints d’un virus à propagation rapide et potentiellement mortel et un conflit armé contre un envahisseur ennemi? Peut-être. Mais les différences sont tout aussi, sinon plus, importantes.

Adopter une mentalité en temps de guerre, c’est fondamentalement permettre une approche tout-pari-tout-aller pour sortir victorieux. Et bien qu’il puisse très bien y avoir un temps pour des tactiques de slapdash au cours de rencontres armées sur le champ de bataille physique, ce n’est jamais comme cela qu’on devrait essayer de pratiquer la médecine.

Bien sûr, nous voulons tous contenir le virus, en toute hâte, et traiter autant de patients que possible. Mais le faire sous la bannière de la guerre implique la nécessité d’une approche insouciante qui laisse les médecins et les patients ouverts à un niveau de risque indéfendable.

En médecine, les urgences – même les pandémies – ne sont jamais une excuse pour des raccourcis. Si l’étude minutieuse de nos propres erreurs et oublis nous a appris quelque chose, c’est que, même dans les situations les plus critiques, nous devons confirmer la date de naissance sur chaque bracelet et revoir chaque élément de la liste de contrôle. Dans la pratique quotidienne, ces procédures peuvent commencer à sembler redondantes et banales, mais elles nous empêchent d’opérer sur le mauvais membre ou de commander de l’insuline pour le mauvais patient.

En période de crise comme celle-ci, lorsque les niveaux d’hormone de stress cortisol sont élevés et que les travailleurs de la santé sont particulièrement sensibles à la distraction et à l’épuisement, notre recours aux protocoles de sécurité de base est plus important que jamais.

La rhétorique en temps de guerre, du genre qui imprègne presque tous les articles de presse sur ceux d’entre nous qui sont impliqués dans la prise en charge des patients COVID-19, remet cette logique en question. Il lance un appel désespéré à la nécessité du chaos. Il plaide pour l’inévitabilité de l’abandon de l’état de droit en échange de la promesse d’une résolution rapide. Et, ce faisant, il envoie un message précaire.

De plus, l’utilisation de la diction militariste pour décrire le sens du devoir des médecins confond et confond la réalité de nos responsabilités. Il y a encore quelques mois, les personnes impliquées dans la pratique de la médecine moderne pouvaient raisonnablement être convaincues que, quelle que soit la maladie du patient, le prestataire ne mettait pas sa propre vie en danger dans le processus de traitement (bien sûr, en ce qui concerne maladies infectieuses et transmissibles, il existe toujours un risque de contagion).

Maintenant, des médecins de toutes les spécialités ont été redéployés. Et tandis que chaque travailleur de la santé impliqué dans les efforts visant à réparer les affligés mérite le plus d’admiration et de félicitations, il incombe aux médias de marcher légèrement avec un langage suggérant que donner la vie à cette pandémie est en quelque sorte notre charge.

Un état d’esprit en temps de guerre exige la mort, la souffrance et le sacrifice au service de son pays. Mais une pandémie mondiale ne devrait pas exiger la même chose de son personnel médical. Les jeunes médecins qui n’ont pas encore terminé leurs études ne devraient pas se sentir obligés de risquer leur propre vie en réponse à la promesse du martyre ou de la gloire. Les médecins plus âgés, ou ceux dont les conditions les exposent à un risque accru de tomber gravement malades, devraient être encouragés à défendre leurs propres besoins sans craindre aucune forme de «décharge déshonorante». En temps de guerre, suivre les ordres peut signifier que chaque recrue charge à l’avance, même dans des conditions sous-optimales, même sans équipement approprié. Mais appliquer un tel cadre à notre situation actuelle ferait plus de mal que de bien. La guerre est dangereuse par définition, mais le danger ne devrait jamais être inhérent à l’hôpital.

Bien sûr, il est important de reconnaître que la militarisation linguistique de la médecine moderne n’est guère un phénomène nouveau. Le médecin britannique Thomas Sydenham (nommé à titre posthume l ‘«Hippocrate anglais») est crédité d’avoir invité une armure dans le discours médical occidental en écrivant, dans ses 1676 Observationes Medicae, qu’une «gamme meurtrière de maladies doit être combattue et la bataille n’est pas terminée. une bataille pour les paresseux. “Et cette pandémie n’est pas la première à emprunter la langue des forces spéciales. En 1918, l’épidémie de grippe qui ravagea les États-Unis eut lieu alors que ce pays était également, littéralement, en guerre. Il n’est donc pas surprenant que l’arrivée soudaine d’une maladie mortelle et débridée ait été caractérisée comme une «invasion», une «attaque» et «aussi dangereuse que des obus à gaz toxiques».

Malgré leur âge, cependant, ces métaphores militaires ne sont pas mortes. Et le problème avec l’utilisation inexacte des métaphores vivantes est qu’elles ont le potentiel d’influencer nos façons de penser et de nous comporter. Comme l’écrivent George Lakoff et Mark Johnson dans Metaphores We Live By, «Le cœur de la métaphore est l’inférence…[and] parce que nous raisonnons en termes de métaphore, les métaphores que nous utilisons déterminent beaucoup la façon dont nous vivons nos vies. »

Ainsi, nous devons être extrêmement prudents sur les mots que nous, et d’autres, utilisons pour décrire le travail que nous faisons.

Rien de tout cela ne suggère que les médecins ne sont pas courageux. Tous les professionnels de la santé que je connais sont désireux d’aider, dans toutes les capacités possibles, à soigner les malades et à maîtriser cette épidémie. Et, en effet, nous sommes plus que disposés à nous battre – avec les compagnies d’assurance, les administrateurs d’hôpitaux et les législateurs – afin d’obtenir ce dont nous avons besoin pour prendre soin de nos patients.

Ce soir à 19 heures, un grondement collectif de gratitude, composé de tambours, de carillons et de toutes sortes de vocalisations, a jailli de milliers de balcons, fenêtres, toits et escaliers de secours, animant brièvement les rues presque vides de New York. Ville. J’ai écouté de l’intérieur de ma chambre, où j’ai été mis en quarantaine pendant près d’une semaine, me remettant du virus qui a tourmenté l’hôpital où je travaille depuis plus d’un mois. J’étais encore trop faible pour participer au tollé de reconnaissance, mais je suis entièrement d’accord avec le sentiment. Après tout, il y a une force indéniable, un grand honneur et un sacrifice inconcevable dans ce que nous faisons.