Les météorites suggèrent que la Terre antique avait autrefois une atmosphère riche en CO2

Atmosphère terrestre 2,7

il y a un milliard d’années, il y avait peut-être plus des deux tiers du dioxyde de carbone. Cette constatation provient d’une nouvelle étude qui simule

comment l’atmosphère antique a pu interagir avec des morceaux de poussière cosmique tombant

à travers le ciel.

Une telle atmosphère riche en dioxyde de carbone

peut également avoir créé un puissant effet de gaz à effet de serre, les chercheurs suggèrent

22 janvier dans Science Advances. Cela, à son tour, pourrait aider à répondre à une

énigme connue sous le nom de «faible paradoxe du jeune soleil»: comment les océans liquides auraient pu exister sur Terre lorsque

le soleil était environ 30% plus faible qu’il ne l’est actuellement (SN: 18/04/13)

Estimations pour l’atmosphère

le dioxyde de carbone pendant l’Eon archéen, qui a duré de 4 milliards à 2,5

il y a un milliard d’années, varient considérablement. “Les estimations actuelles couvrent environ trois ordres de

d’environ 10 fois plus que maintenant à mille fois plus », explique

Owen Lehmer, astrobiologiste à l’Université de Washington à Seattle. Donc

les scientifiques ont recherché des données susceptibles de réduire cette plage.

Entrez un groupe de 59

micrométéorites trouvées incrustées dans du calcaire vieux de 2,7 milliards d’années

Région de Pilbara du nord-ouest de l’Australie. Ces météorites soigneusement préservées

ont été décrites pour la première fois dans une étude de 2016 dans Nature, et sont toujours les plus anciennes météorites fossiles de tous les temps

trouvé, par environ 900 000 ans. En tant que tels, ils offrent un aperçu rare de la

atmosphère d’un monde perdu.

Les minuscules morceaux de roche, non

plus large qu’un cheveu humain, zoomé à travers l’atmosphère de la Terre antique. Fait

de fer et de nickel, les micrométéorites se sont réchauffées en tombant, fondant

puis recongeler avant d’atterrir dans l’océan et de couler au fond de la mer.

Là, ils sont lentement enterrés dans du calcaire.

Pendant leur mémoire,

état partiellement fondu, les micrométéorites ont réagi chimiquement avec la Terre

atmosphère. Certains gaz atmosphériques – qu’ils soient oxygène ou dioxyde de carbone – oxydés

le fer, accrocher ses électrons et transformer les minéraux d’origine en

nouveaux minéraux.

Basé sur des analyses chimiques

de plus d’une douzaine de micrométéorites, l’étude originale de 2016 suggérait que le degré de

l’oxydation du fer indique une atmosphère étonnamment riche en oxygène 2,7

il y a un milliard d’années, ce qui n’est pas différent des 20% d’oxygène actuels.

Mais cette réponse n’a jamais été

tout à fait satisfaisant, dit Lehmer.

Basé sur des données glanées d’Archéen

affleurements, les scientifiques conviennent généralement qu’il y avait très peu d’oxygène dans

l’atmosphère à la surface de la Terre pendant l’Archéen. Donc beaucoup d’oxygène

plus haut signifierait une stratification en forme de gâteau, avec deux compositions atmosphériques très différentes

à différentes altitudes.

“Il n’est pas clair que

impossible, mais il est difficile d’imaginer une atmosphère dans cet état », a expliqué Lehmer.

dit. “Chaque atmosphère que nous pouvons voir sur les planètes terrestres est bien mélangée”, a remué

ensemble par des tourbillons et des tourbillons et des flux d’air chaotiques. «Mélange turbulent

empêche cette stratification de se produire. “

Donc Lehmer et ses collègues

a décidé de s’attaquer à l’éléphant dans la pièce. Et si le dioxyde de carbone, plutôt que

l’oxygène, était responsable de l’oxydation du fer? Les deux peuvent être des oxydants, bien que

l’oxygène libre réagit beaucoup plus rapidement que l’oxygène lié au CO2.

Pourtant, Lehmer dit, “si vous ne pouvez pas avoir une atmosphère stratifiée, c’est raisonnable

de penser qu’il y avait peu ou pas d’oxygène. “

Pour tester la qualité du carbone

le dioxyde de carbone pourrait oxyder les micrométéorites se déplaçant rapidement, l’équipe a simulé les voyages

d’environ 15 000 bits de poussière cosmique, dont la taille varie de deux à environ 500

microns, car ils sont entrés dans l’atmosphère de la Terre et se sont dirigés vers le sol. Les petits morceaux

de roche a plongé sous différents angles et s’est déplacée à différentes vitesses, modifiant

combien ils pourraient fondre. Et l’équipe a également fait passer les rochers

atmosphères avec une gamme de concentrations de dioxyde de carbone, de 2 à 85 pour cent

Par volume.

Les simulations suggèrent que

une atmosphère composée d’au moins 70 pour cent de dioxyde de carbone aurait pu s’oxyder

les micrométéorites, plutôt qu’une atmosphère stratifiée avec une partie supérieure

couche atmosphérique enrichie en oxygène. C’est aussi cohérent avec d’autres lignes

des preuves suggérant une atmosphère dominée par le dioxyde de carbone au cours de la

Archéen, y compris des analyses de sols anciens altérés par les roches, l’équipe

dit.

Un tel enrichi en CO2

l’atmosphère, avec une bonne dose de gaz à effet de serre encore plus fort

méthane, aurait également pu créer un monde chaud et à effet de serre. Cela pourrait faire

la réponse longtemps recherchée au faible paradoxe du jeune soleil.

“Cela ne résout peut-être pas

le puzzle entier. Mais cela met un élément important en place », explique Lehmer.

«Ils ont raison», explique

le scientifique planétaire Matthew Genge de l’Imperial College de Londres, coauteur du

Etude nature 2016. Genge reconnaît que l’idée qu’il pourrait y avoir

ont été une atmosphère en couches était surprenant même alors. Mais «je pense que le jury

est toujours en suspens »pour savoir si l’oxygène ou le dioxyde de carbone était responsable de l’oxydation

la poussière cosmique, dit-il.

Simulations de l’équipe de Lehmer

suggèrent que le CO2 aurait pu réagir assez rapidement avec le fer pour

oxyder les couches externes des roches, ou même les oxyder complètement. Mais tel

les simulations des temps de réaction «sont un cas idéal», dit Genge. «Sous ces

conditions, les réactions sont aussi rapides que possible », mais ces réactions rapides peuvent

ne soyez pas réaliste. Plus d’analyses chimiques des micrométéorites réelles peuvent aider

les scientifiques ont fixé des limites réalistes aux simulations.

La merveille est «que

il y a des petites roches qui nous permettent de faire de la géologie sur l’atmosphère si loin au-dessus

», explique Genge. “Il est excitant que ces minuscules particules, qui

tomber tout autour de nous, nous permettre de scruter si loin dans le temps. “