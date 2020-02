Les microbiologistes ont développé un microbe lié aux origines de la vie complexe

À l’étroit dans un petit sous-marin

À 2 500 mètres sous la surface du Pacifique en 2006, le microbiologiste Hiroyuki

Imachi a scanné le fond de l’océan à la recherche de signes de vie microbienne.

Alors que le sous-marin dérivait sur le

fond de la fosse japonaise de Nankai – un foyer de microbes sous-étudiés vivant du méthane

bouillonnant de failles tectoniques – Imachi a repéré un nid de petites palourdes contre un

tapis microbien blanchâtre, suggérant une infiltration active de méthane en dessous. Le submersible

bras robotique a plongé un tube de 25 centimètres dans le sédiment gris noirâtre pour

récupérer un noyau de boue.

Il faudrait encore 12

années de travail en laboratoire pour Imachi et ses collègues pour isoler un prix qu’ils n’avaient même pas

chercher à trouver – un

microbe unicellulaire d’une ancienne lignée d’Archaea, un domaine de la vie superficiellement similaire aux bactéries. Cette

trouver pourrait aider les biologistes à reconstruire l’un des plus grands sauts de la vie vers

complexité, des simples organismes bactériens aux eucaryotes plus compliqués,

l’énorme groupe de créatures porteuses de chromosomes qui comprend les humains,

les ornithorynques, les champignons et bien d’autres.

«La patience est très importante

pour faire de la science avec succès », explique Imachi, de l’Agence japonaise pour la terre marine

Science et technologie à Yokosuka. Lui et ses collègues ont publié leurs conclusions

dans la Nature du 23 janvier,

acclamations enthousiastes de collègues microbiologistes. “Je suis très chanceux.”

Le navire de recherche japonais Shinkai 6500 a plongé à 2 500 mètres dans la fosse Nankai au large de la péninsule de Kii au Japon pour échantillonner la diversité microbienne dans les sédiments autour d’un suintement de méthane en 2006.JAMSTEC (CC-BY-NC)

De nombreux scientifiques pensent

repas inhabituel a déclenché l’évolution des cellules plus compliquées environ 2 milliards

il y a des années. Une ancienne archéenne, la

va, a englouti une bactérie qui, au lieu d’être un dîner, a déclenché une

relation symbiotique dans un processus appelé endosymbiose

(SN: 6/8/74). Finalement, le

bactérie a évolué en mitochondries, les structures cellulaires productrices d’énergie qui

alimenté la montée de la vie complexe.

Vestiges vivants de l’ancien

les lignées archéennes persistent dans certains des environnements les plus extrêmes de la Terre, et

les scientifiques explorent ces points chauds microbiens pour des indices sur l’ancêtre

de tous les eucaryotes. L’un de ces environnements est le fond marin. Malgré faire

environ 65 pour cent de la surface de la Terre, les biologistes n’ont qu’une

les multitudes microbiennes qui y prospèrent. Séquençage génétique des dragues

la boue a donné aux biologistes une façon d’étudier ces communautés de bactéries et

archaea uniquement adapté au froid, profond sans oxygène. Mais les gènes ne peuvent révéler que

tellement de.

Les scientifiques cherchent donc à grandir

cultures de microbes en laboratoire pour étudier à quoi ressemblent ces organismes et comment

ils se comportent. Mais les microbes extrêmes présentent des défis uniques. Placage simplement ces

organismes sur une boîte de Pétri, fournissant des nutriments et en attendant la croissance n’avait pas

jamais travaillé –

peut-être parce que les scientifiques ne recréaient pas efficacement les microbes

environnement extrême, explique Masaru Nobu, microbiologiste au National

Institute of Advanced Industrial Science and Technology de Tsukuba, au Japon, qui

rejoint le projet d’Imachi après son démarrage.

Donc Imachi, Nobu et leur

des collègues ont essayé de recréer une fuite de méthane dans le laboratoire, en s’inspirant

d’un bioréacteur utilisé pour traiter les eaux usées municipales. L’équipe a pompé du gaz méthane

dans une chambre cylindrique d’un mètre de haut, maintenue à 10 ° Celsius et empilée avec des éponges en polyuréthane qui imitent

sédiments profonds poreux. Un écoulement lent et régulier d’eau de mer artificielle a

éponges saturées.

L’équipe a ensuite dilué un

touffe de boue du noyau de sédiments de la fosse de Nankai, arrosé le lisier avec

les éponges, les ont empilés dans le réacteur – et ont attendu.

“Il y avait beaucoup de

la nervosité », dit Nobu à ce moment-là en décembre 2006.« Nous ne savions pas si nous

obtenir ce que nous voulions. ”

Les microbiologistes Masaru Nobu (à gauche) et Hiroyuki Imachi posent devant le bioréacteur qu’ils utilisaient pour cultiver des microbes à partir de sédiments dragués des profondeurs marines. Nobu et H. Imachi

Chaque année, les chercheurs

gènes séquencés de microbes dans les éponges. Après quelques premières années volatiles,

la communauté microbienne a commencé à se stabiliser et à croître. «La plupart des organismes

qui étaient actifs dans le réacteur étaient des organismes qui étaient réellement actifs dans le

environnement naturel », explique Nobu. Avec une communauté stable de milliers, sinon

des dizaines de milliers, de différents types de microbes sur lesquels puiser, l’équipe pourrait essayer

pour sélectionner et cultiver des souches individuelles.

Échantillons du réacteur

ont été placés dans 200 bouteilles en verre, chacune remplie d’une source d’énergie différente

et un cocktail d’antibiotiques pour éliminer les bactéries et permettre à différentes archées

grandir.

L’équipe a eu son premier

moment eureka en 2011, détection d’une archéenne

nouveau dans la science qu’ils ont appelé MK-D1 en très faible nombre au milieu de nombreuses bactéries

souches dans une bouteille. Mais chaque fois que l’équipe a essayé d’isoler l’archéen dans une nouvelle bouteille, le microbe ne grandissait tout simplement pas. Mois

d’essais et d’erreurs ont suivi. «C’était vraiment frustrant», dit Nobu.

Ensuite, les chercheurs ont eu un

idée: peut-être que le microbe se développait réellement, mais à un rythme lent,

sa maison en haute mer. “Il fait très froid là-bas, il n’y a pas beaucoup d’énergie”,

Dit Nobu.

L’équipe a donc mesuré la croissance

avec une technique plus sensible, appelée PCR quantitative, qui peut quantifier

abondance de bouffées d’ADN. Effectivement, MK-D1 était là et grandissait, juste

plus lentement que tout autre microbe unicellulaire jamais cultivé. E. coli, par exemple, peut se reproduire

en environ 20 minutes. MK-D1 prend deux à trois semaines pour se diviser.

“Aucun microbe que nous connaissions

a grandi lentement », explique Nobu. “Comprendre cela a été une révélation.”

Pendant ce temps, une autre archée

découverte en 2015 a secoué le monde de l’écologie microbienne. Un nouveau groupe doublé

Des archées d’Asgard avaient été découvertes à partir de matériel génétique dragué

évent hydrothermal dans l’océan Arctique. Les asgards ont de nombreux gènes eucaryotes, menant

certains scientifiques soutiennent que les Asgards sont les parents vivants les plus proches des anciennes archées qui peuvent avoir donné lieu à tous

vie complexe sur Terre (SN: 15/12/15).

Imachi et Nobu ont été stupéfaits

lorsque les preuves ADN ont confirmé qu’ils avaient involontairement passé les neuf dernières années

cultiver leur propre Asgard, MK-D1. S’il pouvait être isolé, l’équipe d’Imachi

serait le premier à apercevoir un membre vivant de ce passionnant mais mystérieux

groupe.

Les chercheurs ont finalement obtenu un

culture stable de MK-D1 pour prospérer – avec un partenaire bactérien dont il a besoin pour

survivre – et en 2018, ont fait leur premier examen au microscope. Le soigné, minuscule

les sphères vues au début semblaient peu susceptibles d’être le genre de chose qui aurait pu engendrer

complexité. Mais au fil des mois, les microbes ont développé d’étranges saillies ressemblant à des tentacules. Imachi

“Pensait initialement que l’échantillon avait été contaminé”, dit-il. Mais le

l’observation était solide, ce qui a incité les chercheurs à proposer un modèle de

ces tentacules auraient pu piéger d’autres microbes – une première étape probable de l’endosymbiose.

L’équipe a donné à MK-D1 un bon

nom, Prometheoarchaeum syntrophicum,

après le dieu grec Prométhée qui, selon les mythes, a introduit le feu dans l’humanité.

Il reste encore beaucoup à apprendre sur P.

syntrophicum et ce qu’il peut nous dire, le cas échéant, sur nos origines. Dans

en attendant, Imachi tamise toujours les microbes dans son réacteur.

Comme il le dit, «non cultivé

les microbes attendent. “