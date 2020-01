Les migrants homosexuels et trans demandent de l’aide à la communauté LGBT du Mexique | La politique

Les homosexuels et les centraméricains trans qui voyagent lundi dans la caravane des migrants demandent l’attention et l’aide de la communauté LGBT mexicaine en raison du risque auquel ils sont confrontés dans leur vie et de la discrimination dont ils sont victimes de la part de leurs compagnons de voyage et des autorités d’immigration.

La caravane est composée de milliers de personnes – il y en a plus de 2500 et le nombre ne cesse de croître – et des dizaines d’entre elles ont formé un groupe lesbien, gay, bisexuel et transsexuel (LGBT) pour montrer qu’elles doivent s’échapper d’Amérique centrale en raison de la persécution dont elles souffrent. Votre orientation sexuelle et votre identité de genre.