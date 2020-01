Les migrants pèsent des options limitées à la frontière mexicaine

TECÚN UMÁN, Guatemala (AP) – Des centaines de migrants d’Amérique centrale bloqués au Guatemala ont pesé mercredi leurs options limitées d’entrer au Mexique sous la surveillance d’agents de police et d’immigration.

Les migrants veulent vivre et travailler au Mexique ou poursuivre leur voyage aux États-Unis. À cette fin, certains se sont séparés de la caravane stagnante et sont partis seuls pour traverser en petits groupes à une certaine distance du pont frontalier de la rivière Suchiate – qui forme un goulot d’étranglement sur la route des migrants vers le nord – avec le J’espère échapper aux agents.

Une femme à Ciudad Hidalgo, au Mexique, a déclaré avoir vu entre 30 et 40 personnes courir vers la partie sud du pont et passer sans que les forces de sécurité ne les arrêtent tôt le matin.

Mais trois jeunes hommes qui tentaient d’échapper à la Garde nationale à travers les buissons ont été capturés et renvoyés du côté guatémaltèque.

Ceux qui ont réussi à traverser rencontrent diverses difficultés au Mexique, avec des postes de contrôle et davantage de patrouilles qui recherchent et détiennent des migrants.

“Nous avons vu et constaté qu’il y a des groupes qui se sont dispersés le long de la rivière Suchiate, à travers lesquels ils essaient de franchir différentes frontières”, a déclaré le père Fernando Cuevas, qui gère le refuge appelé Migrant House dans la ville frontalière de Tecún Umán, du côté guatémaltèque.

“Cependant, s’il y a la Garde nationale au Mexique, s’il y a des agents de migration, ils sont conscients et s’arrêtent aux points clés”, a-t-il dit.

Plusieurs centaines de migrants reposaient sur des couvertures bleues et des lits de bébé de l’autre côté de la rue où se trouve l’abri mercredi, sur un terrain gazonné de la taille d’un terrain de football américain où des tentes et des tentes étaient placées pour abriter le les migrants Un jour normal, la maison des migrants reçoit des gens qui se laissent aller au lieu du flux énorme de milliers de personnes vues ces derniers jours, a déclaré le prêtre.

Les migrants ont fait la queue, avec les hommes d’un côté et les femmes de l’autre, pour recevoir un petit déjeuner chaud composé de spaghettis avec hot-dogs, tortillas, bananes frites et une salade de carottes et radis.

Il y avait une énorme opinion sur ce qu’ils devraient faire ensuite.

Miriam Patricia Enamorado, 30 ans, a entrepris le voyage il y a cinq jours. Il a marché et voyagé avec les doigts de Santa Barbara, au Honduras, avec sa fille de 11 ans, pour être coincé dans la rivière après avoir été empêché d’entrer ces derniers jours.

Elle espère atteindre les États-Unis, mais souhaite rester au Mexique si elle trouve un emploi. Cependant, il ne veut pas exposer sa fille à une autre altercation possible avec les agents des frontières, alors maintenant, son plan est d’attendre la réouverture du pont et de demander officiellement refuge dans le pays.

“C’est le rêve que nous avons tous, car dans notre pays, nous ne pouvons plus vivre”, a déclaré Enamorado, affirmant les mêmes problèmes que d’autres fuyant la pauvreté et la violence des gangs qui affligent l’Amérique centrale.

Leonel Suárez, un opérateur de machine de 29 ans de San Pedro Sula, a déclaré qu’il espérait qu’ils pourraient parvenir à un accord avec les autorités mexicaines afin que les migrants puissent entrer sur le territoire, mais si cela n’est pas atteint, il n’exclut pas une nouvelle tentative de masse croisée. Une initiative similaire s’est terminée par des altercations, des personnes jetant des pierres, des arrestations et la plupart des migrants retournant sur le sol guatémaltèque.

“Nous essaierions à nouveau de voir si nous pourrions passer, mais pas avec l’agression”, a déclaré Suarez, ajoutant qu’essayer de traverser tranquillement en petits groupes est un moyen sûr de se faire prendre.

Alors que moins d’une douzaine de migrants se baignaient dans les eaux peu profondes du Suchiate, faisant mousser de la tête aux pieds puis se rinçant, les agents mexicains les regardaient calmement de l’autre côté. Des dizaines d’autres se sont reposés à l’ombre, prêts à passer à l’action avec des boucliers anti-émeutes si nécessaire, mais plus silencieux que lors des affrontements des derniers jours. Des drones ont survolé la rivière dans différentes parties, assurant une surveillance depuis le ciel.

Le commerce typique des boissons gazeuses, du lait, des céréales, du shampoing et du papier toilette, entre autres produits, a retrouvé un peu de normalité, bien qu’au moins un résident de Tecún Umán ait été renvoyé lorsqu’il a essayé d’entrer au Mexique pour travailler comme journalier.

Les critiques estiment que les mesures prises par les autorités mexicaines, qui ont été retenues par Washington, n’auront qu’un seul résultat: gonfler les poches des coyotes, trafiquants d’êtres humains.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a proclamé mercredi le succès de la stratégie de son gouvernement, notant que de nombreux migrants ont commencé à rentrer volontairement dans leur pays d’origine.

Pendant ce temps, le secrétaire par intérim du Département de la sécurité intérieure, Chad Wolf, a salué les actions du Mexique.

«Le travail de la Garde nationale mexicaine et d’autres agents a jusqu’à présent été efficace pour maintenir l’intégrité de sa frontière, malgré les flambées de violence et la désobéissance de personnes essayant d’entrer illégalement au Mexique pour se rendre aux États-Unis», Commenta Wolf.

Il a souligné que le DHS (acronyme de son département) surveillait de près la caravane et qu’il avait des dizaines d’agents aidant au travail à travers l’Amérique centrale.

La semaine dernière, des journalistes de l’AP ont vu des agents du Service de l’immigration et des douanes des États-Unis (ICE) travailler avec la police guatémaltèque aux points de contrôle situés sur les routes tandis que les membres de la caravane Ils sont passés. Les États-Unis ont déclaré qu’ils étaient sur place pour aider à former et à aider les agents locaux.

“Ils doivent absolument être très satisfaits de leur performance (du Mexique) parce que c’est vraiment leur plan (des États-Unis)”, a déclaré Guadalupe Correa Cabrera, professeur à l’Université George Mason qui étudie la formation des caravanes.

Il a déclaré que c’était une question compliquée pour le Mexique, mais qu’ils n’avaient pas à placer la Garde nationale à la frontière pour gérer l’immigration, car elle n’était pas qualifiée pour le faire.

En juin de l’année dernière, le Mexique a annoncé qu’il déploierait la Garde nationale nouvellement formée pour aider les autorités d’immigration, afin que Trump n’impose pas de droits de douane sur les importations mexicaines, ce qu’il avait menacé de faire.

Le nombre de migrants bloqués à la frontière guatémaltèque avec le Mexique a continué de diminuer mercredi tandis que les arrestations, les défections et les personnes qui ont décidé de partir seules ont érodé la cohésion de la caravane.

Pendant la nuit, les premiers bus de rapatriement ont quitté Tecún Umán avec des dizaines de passagers à bord et, mardi, le Mexique a commencé à envoyer des centaines de migrants qui avaient franchi la frontière vers le Honduras, par avion ou par bus.

Mercredi, sept autres camions ont quitté le Mexique pour le Honduras, transportant 240 autres migrants dans leur pays, ainsi que deux autres vols avec 220 Honduriens supplémentaires, a rapporté l’Institut national des migrations du Mexique. Mercredi, le nombre de personnes à l’extérieur de la Casa del Migrante était peut-être la moitié de ce qu’il avait été à son apogée dimanche soir.

Walter Basilio, 40 ans, de Cortés, au Honduras, a été l’un de ceux qui ont décidé de monter dans un bus.

«Il est trop bâtard pour passer de l’autre côté maintenant. Oui, mieux vaut rentrer à la maison », a-t-il dit.

Bien que les caravanes de ces dernières années aient attiré l’attention, elles ne représentent qu’une petite fraction du trafic migratoire habituel qui se déplace de l’Amérique centrale au nord en passant par le Mexique.

L’Institut national des migrations du Mexique a rapporté mercredi que plus de 2 000 centraméricains avaient été arrêtés la veille à des points d’inspection dans les États du sud du Chiapas et de Tabasco. Il n’a pas commenté combien d’entre eux auraient pu faire partie de la caravane.

Verza a signalé à Ciudad Hidalgo, au Mexique. Le photographe Associés Press Moisés Castillo à Tecún Umán, Guatemala, a contribué à ce bureau.