Les militaires retireront les cadavres des maisons de Guayaquil

La soudaine propagation du coronavirus dans la province de Guayas, dont la capitale Guayaquil est l’une des villes du monde les plus touchées par le coronavirus par habitant, a créé une situation d’abandon des corps que les autorités tentent de résoudre.

Par conséquent, le gouvernement de Lenín Moreno pour lancer une force opérationnelle interarmées cette semaine et coordonner la collecte générale des corps, et à ce jour, les militaires ont levé au moins 150 corps, dont on ignore le nombre de morts à cause de du coronavirus.

Pour Jorge Wated, chef de cette force, la présence de cadavres dans les maisons “est liée à la faible capacité des salons funéraires de la ville à fournir leurs services mortuaires en rapport avec les cimetières de Guayaquil”.

Aux salons funéraires débordant de travail, d’autres, généralement de petite taille, ont été ajoutés, qui refusent de suivre les processus par crainte de contagion car ils ne connaissaient pas la cause du décès.

Et à cela, s’ajoute la difficulté du couvre-feu, pendant quinze heures, à partir de 14h00 heure locale, dans tout le pays, ce qui complique les procédures de décès, ce qu’ils tentent de résoudre maintenant avec la prolongation de certaines heures de travail.

Par conséquent, le nouveau groupe de travail cherche à faciliter l’achèvement des procédures, à empêcher les gens de descendre dans la rue et à remettre des documents à la maison au cas où les gens voudraient enterrer leurs morts par eux-mêmes, cependant, il y a les corps que les familles ont préféré retirer par les autorités.

Dans la province équatorienne de Guayas, la contagion de COVID-19 est l’une des plus élevées au monde, compte tenu du nombre d’habitants, elle a doublé en raison de l’impossibilité d’enterrer de nombreuses personnes décédées chez elles, où elles ont resté des jours.

Selon les chiffres officiels, en Équateur, il y a 79 décès dus à COVID-19, dont 52 sont morts à Guayas, mais ils soupçonnent que 67 autres décès pourraient être liés à cette maladie.

