Les mille visages de Kobe; 5 faits sur le Black Mamba | Sports

1.- Début avec 0 point !! …

Kobe Bryant, jusqu’à samedi le troisième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, n’a pas marqué lors de son premier match avec les Lakers. Choisi par Charlotte à la 13e place du tirage au sort de 1996, le “Black Mamba” était un pari fort des Anges, qui l’ont fait avec lui en envoyant Vlade Divac aux Hornets.

Il n’a fait ses débuts, cependant, qu’au deuxième match de cette saison 96-97 et n’a joué que 6 minutes contre le Minnesota, dans lequel il n’a pas réussi à marquer. C’était le 3 novembre 1996, avec 18 ans, 2 mois et 11 jours. Il était alors le plus jeune de l’histoire.

2.- … adieu avec 60 !!

Kobe est devenu grand. À l’apogée de sa légende, il signe lors de son dernier match avec les Lakers une performance sublime, le 14 avril 2016. Avec 37 ans, il marque 60 points contre les Jazz, lors de la victoire 96-101.

Parmi ses jalons marquants figurent également les 81 points approuvés par les Raptors de Toronto le 22 janvier 2006.

3.- La ville de Los Angeles a nommé le 24 août le “Kobe Bryant Day”

24/8 les deux numéros qu’il portait avec les Lakers ont été le fil conducteur choisi par le consistoire angélien en 2016 pour dédier ce jour-là à la figure de Kobe Bryant. 20 ans de fidélité à la franchise et son dévouement aux œuvres de bienfaisance pour la ville lui ont valu une journée en son honneur.

De plus, les Lakers retireraient les deux numéros en décembre 2017. “Merci à tous, Mamba de sortir”, a déclaré l’ancien joueur.

4.- Légende du basket-ball et fan de football

Le football était son autre grande passion. Enfant, Kobe a vécu en Italie entre 1984 et 1991 – son père Joe “Jellybean” Bryant était un joueur professionnel – et est né son amour du football. Il n’a pas suivi les goûts de son père – adepte de l’Inter – mais a choisi Milan et Frank Rijkaard était son idole. C’est pourquoi il n’a pas manqué l’occasion de le rencontrer quand lors d’une visite à Barcelone en 2007, il est allé à Barcelone s’entraîner pour rencontrer l’entraîneur du Barça. Un an plus tôt, Kobe avait commencé son amitié avec Ronaldinho, lors d’une tournée aux États-Unis des Catalans.

Même lorsqu’on lui a demandé avant les Jeux Olympiques de Pékin ce que les athlètes aimeraient rencontrer, il a répondu sans hésitation: “Messi et la Marta brésilienne”.

5- Gagnant d’un Oscar

“Même dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas que je ferais partie de l’industrie cinématographique et encore moins que je serais aux Oscars”. C’est ainsi qu’il a exprimé à Efe le 28 février 2018 ce qu’il ressentait lors du déjeuner des nominés organisé par la Hollywood Academy.

Sa surprise à cette mention augmenterait le 5 mars, après avoir reçu la statuette d’or du meilleur court métrage d’animation pour “Dear Basketball”, une histoire émotionnelle d’amour pour le basket-ball.

“C’est mieux que de gagner un championnat NBA, pour être honnête. Je le jure. Quand j’étais enfant, je rêvais de gagner des titres et j’ai travaillé dur pour y arriver. Mais que cela se produise de manière complètement inattendue … Beaucoup de gens m’ont demandé ce que je ferais après J’ai pris ma retraite. Et j’ai toujours dit: je veux écrire. Je veux raconter des histoires “, a déclaré l’icône.” Et j’en ai beaucoup. Mais personne ne m’a vraiment pris au sérieux quand je l’ai dit. Ils m’ont dit que je serais déprimé lorsque le basket-ball serait terminé et que je le ferais jouer. Donc, être ici aujourd’hui est fou “, at-il dit alors.