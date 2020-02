Les millionnaires interrompent leur séquence de plus de 4 mois sans gagner

BOGOTÁ (AP) – Les millionnaires ont mis fin à une séquence de plus de quatre mois sans triomphe en championnat, battant samedi 2-1 le visiteur Chicó de Tunja lors de la cinquième journée du tournoi Apertura.

L’équipe de Bogota a gagné avec un si grand nombre des attaquants Ayrom del Valle à 58 minutes et Cristian Arango à 82. Le défenseur Nelino Tapia a fait une remise peu de temps avant la fin.

Les millionnaires ont ajouté cinq points, la moitié du leader América de Cali, qui a battu Independiente Medellín 2-0 avec des buts de Yesus Cabrera à 67 et de l’attaquant argentin Juan Segovia à 87.

Autres résultats: Alianza Petrolera 1, La Equidad 1 et Rionegro 1, Deportes Tolima 1. Atlético Nacional et Deportivo Cali et ont joué plus tard.

La journée se poursuivra dimanche avec les duos Patriotas-Santa Fe, Envigado-Atlético Bucaramanga, Atlético Junior-Once Caldas et Cúcuta Deportivo-Deportivo Pasto. Il se terminera mardi avec le match Pereira-Jaguares Sports.

Positions: América de Cali 10 points; Deportivo Pasto, Atlético Nacional et Alianza Petrolera 9; Deportivo Cali et Rionegro 8; Jaguares, Independiente Medellín et Atlético Junior 7; Deportes Tolima et Once Caldas 6; Santa Fe, Millionaire, Envigado et Deportivo Pereira 4; Garçon 3; Oil Alliance, La Equidad, Cúcuta Deportivo et Atlético Bucaramanga 2.