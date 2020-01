Les “mini cerveaux” ne sont pas comme les vrais

L’idée de scientifiques essayant de développer des tissus cérébraux dans un plat évoque toutes sortes d’images mentales effrayantes (cue la musique de film d’horreur). Mais la réalité de la recherche est assez loin de cette vision de la science-fiction – et le sera toujours, disent les chercheurs dans le domaine. En fait, un chef de file dans ce domaine de recherche, Arnold Kriegstein de l’Université de Californie à San Francisco, dit que la réalité n’est pas à la hauteur de ce que certains scientifiques prétendent être.

Dans un article publié le 29 janvier dans Nature, Kriegstein et ses collègues ont identifié les gènes actifs dans 235 000 cellules extraites de 37 organoïdes différents et les ont comparés à 189 000 cellules de cerveaux en développement normal. Les organoïdes – parfois appelés «mini-cerveaux», au grand dam de certains scientifiques, ne sont pas une représentation entièrement précise des processus de développement normaux, selon l’étude.

Les organoïdes cérébraux sont fabriqués à partir de cellules souches qui sont transformées d’un type cellulaire à l’autre jusqu’à ce qu’elles deviennent des neurones ou d’autres cellules matures. Mais selon l’article de Nature, ils ne complètent pas toujours complètement ce processus de développement. Au lieu de cela, les organoïdes ont tendance à se retrouver avec des cellules qui ne se sont pas complètement transformées en nouveaux types de cellules – et elles ne recréent pas la structure organisationnelle normale du cerveau. Les conditions psychiatriques et neurodéveloppementales – y compris la schizophrénie et l’autisme, respectivement – et les maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer sont généralement spécifiques à des types et circuits cellulaires particuliers.

De nombreuses cellules organoïdes ont montré des signes de stress métabolique, a démontré l’étude. Lorsque l’équipe a transplanté des cellules organoïdes chez la souris, leur identité est devenue «plus nette» et elles ont agi davantage comme des cellules normales, dit Kriegstein. Ce résultat suggère que les conditions de culture dans lesquelles ces cellules sont cultivées ne correspondent pas à celles d’un cerveau en développement normal, ajoute-t-il. «Le stress cellulaire est réversible», explique Kriegstein. “Si nous pouvons l’inverser, nous verrons probablement l’identité des cellules s’améliorer considérablement en même temps.”

Les organoïdes cérébraux parviennent à mieux récapituler les activités de petits groupes de neurones, explique Kriegstein, professeur de neurologie et directeur du Eli & Edythe Broad Center for Regeneration Medicine and Stem Cell Research at U.C.S.F. Les scientifiques fabriquent souvent des organoïdes à partir des cellules de personnes atteintes de conditions médicales différentes pour mieux comprendre ces conditions. Mais certains scientifiques sont peut-être allés trop loin en faisant des allégations sur les idées qu’ils ont dérivées des organoïdes cérébraux spécifiques au patient. “Je serais prudent à ce sujet”, déclare Kriegstein. «Certains de ces changements pourraient refléter l’expression génique anormale des cellules et ne reflètent pas réellement une véritable caractéristique de la maladie. C’est donc un problème que les scientifiques doivent résoudre. “

Une petite boule de cellules cultivées dans un plat peut être capable de recréer certains aspects de certaines parties du cerveau, mais elle n’est pas destinée à représenter le cerveau entier et sa complexité, ont affirmé plusieurs chercheurs. Ces organoïdes ne sont pas plus sensibles que les tissus cérébraux prélevés sur un patient lors d’une opération, a déclaré un scientifique.

Bien sûr, les modèles ne sont jamais parfaits. Bien que les modèles animaux aient conduit à des connaissances fondamentales sur le développement du cerveau, les chercheurs ont recherché des organoïdes, ou organes dans un plat, précisément en raison des limites de l’extrapolation des connaissances biologiques d’une autre espèce à l’homme. La maladie d’Alzheimer a été guérie des centaines de fois chez la souris, mais jamais chez nous, par exemple.

«Cela dit, les modèles actuels sont déjà très utiles pour aborder certaines questions fondamentales du développement du cerveau humain», explique Hongjun Song, professeur de neurosciences à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie, qui n’était pas impliqué dans la nouvelle recherche. . En utilisant des organoïdes cérébraux, ajoute-t-il, le virus Zika s’est récemment révélé attaquer les cellules souches neurales, provoquant une réponse qui pourrait expliquer pourquoi certains bébés exposés à Zika in utero développent un cerveau inhabituellement petit.

Michael Nestor, expert en cellules souches, qui n’a pas participé à la nouvelle étude, dit que ses propres organoïdes sont très utiles pour identifier une activité inhabituelle dans les cellules cérébrales issues de personnes autistes. Et il note qu’ils seront éventuellement utiles pour le dépistage de médicaments potentiels.

Même si les modèles seront toujours une simplification, le travail organoïde reste crucial, explique Paola Arlotta, présidente du département de cellules souches et de biologie régénérative à l’Université Harvard, qui n’était pas non plus impliquée dans l’étude Nature. Les pathologies neuropsychiatriques et les conditions neurodéveloppementales sont généralement le résultat d’un grand nombre de changements génétiques, qui sont trop complexes pour être modélisés chez les rongeurs, dit-elle.

Sergiu Pasca, un autre leader dans le domaine, dit que le stress cellulaire rencontré par Kriegstein et son équipe pourrait en fait être utile dans certaines conditions, aidant à créer dans un plat les types de conditions qui conduisent à des maladies de neurodégénérescence, par exemple. “Ce que je considère comme la caractéristique la plus excitante reste notre capacité à dériver des cellules neurales et des cellules gliales in vitro, en comprenant leur programme intrinsèque de maturation dans une assiette”, explique Pasca, professeure adjointe à l’Université de Stanford, qui ne faisait pas partie du nouveau document. .

La capacité d’améliorer la qualité des cellules lorsqu’elles sont exposées à l’environnement du cerveau de la souris suggère qu’il pourrait être possible de surmonter certaines des limitations actuelles, dit Arlotta. Il n’y a pas encore de protocole unique pour fabriquer des organoïdes cérébraux dans un laboratoire, ce qui peut être pour le mieux à ce stade précoce du domaine. Finalement, dit-elle, les scientifiques vont optimiser et standardiser les conditions dans lesquelles ces cellules sont cultivées.

Arlotta, qui est également professeur de la famille Golub de cellules souches et de biologie régénérative à Harvard, a publié l’année dernière une étude dans Nature montrant qu’elle et ses collègues peuvent, sur une période de six mois, fabriquer des organoïdes capables d’inclure de manière fiable une diversité de cellules. types appropriés pour le cortex cérébral humain. Elle dit qu’il est crucial que le travail organoïde se fasse dans un cadre éthique. Arlotta fait partie d’une équipe de bioéthiciens et de scientifiques financée par le gouvernement fédéral qui travaille ensemble pour garantir que ces études se déroulent de façon éthique. Les scientifiques éduquent les bioéthiciens sur l’état de la recherche, dit-elle, et les éthiciens informent les scientifiques sur les implications de leur travail.

Nestor est tellement convaincu de l’importance de lier la science, les politiques et la sensibilisation du public à la recherche sur les cellules souches qu’il a suspendu son propre laboratoire à l’Institut Hussman pour l’autisme pour accepter une bourse d’un an sur les sciences et technologies avec le Association américaine pour l’avancement des sciences. Il dit qu’il a pris le poste pour s’assurer que le public et les décideurs politiques comprennent ce qu’ils doivent savoir sur les organoïdes et autres sciences de pointe et pour apprendre à communiquer avec eux sur la science.

Une chose sur laquelle tous les scientifiques interrogés pour cet article sont d’accord, c’est que ces organoïdes cérébraux ne sont pas de véritables mini-cerveaux, et personne n’essaie de construire un cerveau dans une assiette. Même si les chercheurs apprennent à créer plus de types de cellules et à les faire croître dans des conditions plus réalistes, ils ne seront jamais en mesure de reproduire la structure et la complexité du cerveau, dit Kriegstein. “L’organisation exquise d’un cerveau normal est essentielle à sa fonction”, ajoute-t-il. Le cerveau est «toujours la structure la plus compliquée que la nature ait jamais créée».