Les ministres de l’UE conviennent d’un plan de sauvetage d’un demi-billion d’euros

Par Jan Strupczewski et Gabriela Baczynska

BRUXELLES, 9 avril (.) – Les ministres des finances de l’Union européenne ont convenu jeudi de soutenir un demi-billion d’euros pour leurs économies touchées par le coronavirus, après des semaines de différends qui ont révélé des divisions douloureuses au sein d’un bloc qui se dirige dans une dure récession.

L’Allemagne et la France ont fait entendre leur voix pour mettre fin à l’opposition des Pays-Bas, qui cherchaient à fixer les conditions économiques des prêts d’urgence, puis à donner à l’Italie l’assurance que le bloc ferait preuve de solidarité.

Mais l’accord ne mentionne pas l’émission conjointe de dette pour financer la reprise, ce que l’Italie, la France et l’Espagne ont préconisé, mais qui n’est pas acceptable pour l’Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande et l’Autriche.

On demande seulement aux 27 dirigeants nationaux du bloc si des “instruments financiers innovants” doivent être utilisés.

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré que l’Europe avait convenu du plan économique le plus important de son histoire.

Jeudi matin, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a averti que l’existence même de l’UE serait menacée si elle ne pouvait s’unir pour combattre la pandémie.

Pendant des semaines, les États membres de l’UE ont travaillé pour présenter un front uni face à la pandémie, plaidant sur l’argent, l’équipement médical et les médicaments, les restrictions aux frontières et les restrictions commerciales, lors de pourparlers qui ont révélé des divisions amères.

La chancelière allemande Angela Merkel s’est entretenue par téléphone avec Conte et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte jeudi, ouvrant la voie à un accord, qui sera désormais abordé par les chefs de gouvernement lors d’une vidéoconférence conjointe dans les prochains jours.

Mme Merkel a déclaré qu’elle était d’accord avec Conte sur “le besoin urgent de solidarité en Europe, qui traverse une de ses heures les plus difficiles, sinon la plus difficile”.

La chancelière allemande a clairement indiqué que Berlin n’accepterait pas la question de la dette commune, mais a déclaré que d’autres voies financières étaient disponibles.

Les autorités ont déclaré que Merkel avait également demandé à Rutte de cesser de bloquer l’accord, afin d’offrir un filet de sécurité aux gouvernements, aux entreprises et aux citoyens contre la profonde récession que la pandémie devrait provoquer.

“La perception de l’Allemagne est que tout le monde a déjà fait suffisamment de gestes à son public national. Il est temps de nous rejoindre”, a déclaré un haut responsable de l’UE à Bruxelles.

Les discussions ont été traversées par la division entre le nord fiscalement plus conservateur et le sud endetté, qui a été le plus touché par la pandémie.

Le paquet porterait la réponse budgétaire totale de l’UE à l’épidémie à 3,2 billions d’euros (3,5 billions de dollars), la plus importante au monde.

(1 dollar = 0,9205 euros)

(Rapport de Jan Strupczewski et Gabriela Baczynska; rapport supplémentaire de Michelle Martin, Toby Sterling, Joseph Nasr et Francois Murphy; édité en espagnol par Javier López de Lérida)