Les modèles de coronavirus américains augmentent le nombre de morts prévu à 74 000, la deuxième augmentation en une semaine alors que les États commencent à lever les commandes de séjour à domicile

Le principal modèle utilisé pour estimer l’impact de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis a révisé son nombre de morts cette semaine à 74 073 au 4 août.

Les experts disent que ces chiffres dépendent du maintien de la distance sociale jusque-là.

Plusieurs États lèvent les commandes de séjour à domicile et rouvrent une partie de leur économie.

Le principal modèle utilisé pour estimer l’impact de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis a révisé son nombre de morts cette semaine à 74 073 le 4 août – une augmentation par rapport à la projection du 21 avril de 65 976 décès en août.

Le nombre de morts aux États-Unis a jusqu’à présent dépassé 56 700.

Selon ., le modèle est basé sur des données qui sont constamment alimentées et changeront pour refléter les données qu’il voit. Le modèle suppose également que «la distanciation sociale actuelle est supposée jusqu’à ce que les infections soient minimisées et que le confinement soit mis en place».

“Donc, le modèle prévoit toujours des prévisions basées sur l’hypothèse que les États vont tous s’aligner derrière une politique de distanciation sociale large et agressive. Cependant, nous tenons certainement compte du fait que certains États l’ont mis en œuvre beaucoup plus tôt que d’autres”, a déclaré Gregory. Roth, l’un des professeurs principaux de l’Institut de métrologie et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington, a déclaré à ..

Le modèle de l’Institut de métrologie et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington, utilisé par la Maison Blanche, a prédit plus de 90 000 décès en août la semaine dernière. Le 7 avril, ce nombre est tombé à 82 000 avant de diminuer d’environ 20 000 quelques jours plus tard. Le 9 avril, le modèle estimait que le nombre de morts était le plus bas de 60 415 avant d’augmenter à nouveau.

Cette réduction semble suggérer que les mesures de distanciation sociale fonctionnent. Cependant, certains États, dont la Géorgie, ont entamé des efforts pour rouvrir leurs économies et lever leurs blocages. La Géorgie devrait commencer à assouplir les commandes de séjour à domicile vendredi.

Cependant, Phillip Bump du Washington Post écrit que lorsque le taux de mortalité a été réduit, ce n’était pas une raison de supposer que les mesures de distanciation sociale étaient une réaction excessive ou n’étaient pas nécessaires pour aller de l’avant. Il répondait aux arguments avancés par Brian Kilmeade de Fox News – que les mesures de distanciation sociale ne sont pas nécessaires sur la base des nouvelles prédictions.

“Vous devez vous demander, autant que la distanciation sociale fonctionne, je me demande si les économistes vont entrer dans cette pièce et dire, nous devons défendre cette économie d’une manière ou d’une autre avant de ne pas pouvoir quand tout cela est dit et fait “, a déclaré Kilmeade dans un épisode de” Fox & Friends “, selon The Post.

aditionellement, Anthony Fauci a averti que si la distanciation sociale fonctionnait, les gens pourraient commencer à penser que ce n’était pas nécessaire, selon CBS.

“Je veux que les gens supposent que je suis exagéré ou que nous réagissons de manière excessive parce que s’il semble que vous réagissiez de manière excessive, vous faites probablement la bonne chose”, a-t-il déclaré à CBS.

Roth a déclaré à . que les prédictions ont rapidement évolué en fonction des nouvelles données disponibles sur le nombre de décès de l’Université Johns Hopkins.

“Cette pandémie a évolué très rapidement et, à mesure que les sources de données changent, nous voulons les inclure dans nos prévisions le plus rapidement possible”, a-t-il déclaré à ..

De plus, Roth a déclaré que les modèles sont disponibles sur les données telles qu’elles sont disponibles et pour les endroits qui n’ont pas connu le pic de leurs épidémies, les chiffres de prédiction pourraient être “moins certains”.

Roth a exprimé sa préoccupation au début du mois d’avril, à savoir que le nombre de morts pourrait dépasser les estimations actuelles si la distanciation sociale était levée. Il a dit que les mesures ont fonctionné, et si elles sont annulées rapidement, il pourrait y avoir une augmentation des cas et des décès.

“Nous n’avons donc pas encore observé de relâchement de la distanciation sociale dans aucune partie des États-Unis. À l’avenir, si la distanciation sociale était assouplie, nous craindrions une nouvelle augmentation du nombre de cas”, a déclaré à . début avril. “En fait, l’une des caractéristiques les plus importantes de la distanciation sociale est que nous la maintenons suffisamment longtemps pour éviter des pics récurrents de la maladie. Nous savons que même lorsque les cas et les décès diminuent à certains endroits, il y a toujours un virus en circulation.”

D’autres experts et études ont également suggéré que la levée d’un verrouillage trop tôt, en particulier sans vaccin, pourrait entraîner une deuxième vague d’infections, a précédemment rapporté Business Insider.

