Les modèles de peau rougeoyante de calmar peuvent être du code

À plus de 1 500 pieds sous la surface de l’océan, il fait plus sombre qu’une nuit sans lune. Mais même dans ce monde trouble, il y a une activité constante. Y compris des groupes de calmars Humboldt – chacun de la taille d’un petit humain adulte – se précipitant à la recherche de poissons.

«Vous pouvez les voir comme de petits fusées. Ils jaillissent dans l’eau. Et ils se livrent à ces délires alimentaires. Ils sont toujours à la recherche d’une occasion de manger. »

Ben Burford, biologiste à l’Université de Stanford. Il dit que se nourrir en groupe nécessite une navigation prudente.

«Ces animaux sont cannibales, ils sont assez agressifs. Il y a donc probablement un certain risque pour la vie en groupe. Nous pensons qu’une grande partie de la communication qu’ils font dans ces groupes y contribue. Imaginez que vous conduisiez dans une circulation dense avec un tas de conducteurs agressifs, par exemple à Los Angeles. Dieu merci, vous avez des clignotants et des feux de freinage et des klaxons sur vos voitures, car cela empêche beaucoup de catastrophes de se produire. »

Burford pense que le calmar Humboldt communique dans l’océan sombre en utilisant sa propre forme de signalisation. Ils le font en transformant leur corps en babillards animés. Comment? Comme d’autres céphalopodes, ils peuvent changer rapidement les schémas de pigmentation de leur peau en contractant et en relaxant leurs muscles. De plus, leur corps peut briller.

«Ils créent un rétro-éclairage bioluminescent pour leurs modèles de pigmentation. Cela devient donc un peu comme un e-reader, quelque chose que vous pouvez réellement lire dans l’obscurité. Ils sont essentiellement, vous savez, révélant et dissimulant de manière sélective différentes parties d’un corps brillant, produisant ces motifs au-dessus d’un corps brillant. »

Burford soupçonnait que les calmars pouvaient combiner différents modèles de pigmentation pour créer des signaux complexes.

“Donc, chacun de ces éléments pourrait signifier quelque chose et ils pourraient avoir le potentiel de les combiner pour générer plus de significations.”

Pour le savoir, son équipe a attaché des caméras à des véhicules télécommandés afin d’étudier le comportement des calmars.

“Nous avons regardé comment ils ont organisé leurs modèles dans l’ordre lors des événements de capture de proies.”

Les chercheurs ont trouvé des preuves préliminaires que la séquence des modèles varie de manière cohérente dans des contextes spécifiques. Par exemple, le calmar avait tendance à scintiller lorsque de nombreux autres calmars étaient autour ou s’assombrissaient lors de la poursuite d’une proie, seulement pour changer de modèle juste avant de frapper.

L’étude est dans les Actes de l’Académie nationale des sciences. [Benjamin P. Burford and Bruce H. Robison, Bioluminescent backlighting illuminates the complex visual signals of a social squid in the deep sea]

Burford espère éventuellement faire des expériences sous-marines dans lesquelles les calamars seront visionnés en lecture de leur signalisation visuelle – des calamars lumineux virtuels, si vous voulez. Leurs réactions devraient être éclairantes.

—Susanne Bard

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)