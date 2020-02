Les modèles de voitures les plus vendus en janvier avec une baisse de 25,6% des brevets

Le changement d’année et celui de gouvernement n’ont pas suffi à modifier la réalité du marché automobile local, qui Le mois de janvier s’est clôturé avec 44717 véhicules brevetés, soit 25,62% de moins qu’au même mois de 2019 et 62,91% en dessous du niveau de 2018, selon les informations de l’Association des concessionnaires automobiles de la République argentine (ACARA).

“Aucune projection ne prévoyait ce niveau d’effondrement du secteur”, a déclaré le président de l’entité, Ricardo Salome, qui à son tour a affirmé Des «mesures urgentes» pour éviter que le revers ne s’approfondisse et finisse par affecter la perception des impôts, malgré les hausses des taux des taxes intérieures prévues en décembre par la loi de solidarité sociale et de réactivation productive, dont l’effet serait neutralisé par des pertes de ventes plus importantes.

Dans le même esprit, le secrétaire général de l’Association, Rubén Beato, lors d’un avertissement sur la nécessité de «Prenez soin des 75 000 emplois de notre secteur et des plus de 1 000 PME concessionnaires des entrepreneurs nationaux, très importants dans le tissu social du pays ».

Alors que les chiffres de janvier montrent une amélioration de 109% par rapport à décembre, cette croissance est due à des problèmes saisonniers et qu’au cours du dernier mois de l’année dernière l’activité des concessionnaires a connu une plus forte rétraction que d’habitude étant donné l’incertitude sur les prix des voitures au milieu des changements dans les taxes intérieures.

La liste des brevets en janvier marque à nouveau la première place pour Volkswagen avec 7 532 unités, 17,6% du total, suivi de Renault (5 942 laminés et 13,9%), Toyota (5 474 et 12,8%), FIAT (5 039 et 11,7%) et Ford (4 822 et 11,2%), d’où il ressort que les quatre premières marques ont concentré 56% de tous les brevets le mois dernier.

De la sixième à la dixième place, ils ont marqué Chevrolet, avec 4 095 voitures brevetées et 9,5% du total, Peugeot (2 475 et 5,8%), Nissan (1 656 et 3,9%), Jeep (1 377 et 3,2%) et Citroen (1 339 unités brevetées et 3,1%).

En revanche, les brevets automobiles par modèle étaient dirigés par Volkswagen Gol Trend avec 2 237 unités qui représentaient 7,1% du total.

En deuxième position, Ford Ka avec 1 707 véhicules équivalent à 5,4% de toutes les voitures brevetées le mois dernier, restant dans les positions suivantes sur Chevrolet Onix (1 619 et 5,1%), le FIAT Cronos (1 345 et 4,3%), le Ford Ecosport (1259 et 4%) et la Volkswagen T-Cross (1 151 et 3,6%).

À la septième place était le FIAT Argo avec 1 093 unités et 3,5% du total, la huitième place revient au Peugeot 208 avec 1 088 cas et 3,4%, à la neuvième place du Toyota Etios avec 902 roulé et 2,9%, tandis qu’à la dixième place était le Volkswagen New Polo, avec 854 véhicules qui représentaient 2,7% de tous les brevets de janvier.