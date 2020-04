Les mondes perdus des graphiques spatiaux soviétiques [Slideshow]

Un nouveau livre capture les visions pionnières et imprégnées de propagande de l’exploration spatiale soviétique du milieu du XXe siècle

Outlook, numéro 4, 1976, «Yuri Gagarin: Let’s Go!», Illustration de S. Alimov. Le premier morceau du disque flexi-disc qui l’accompagne était un enregistrement de Gagarine intitulé «Planet Earth is Beautiful». Crédit: Phaidon et le Musée du Design de Moscou

L’avenir n’est plus ce qu’il était. Il y a à peine un demi-siècle, il était tout à fait possible d’imaginer un monde – un univers – dans lequel l’Union soviétique, et non les États-Unis, gagnerait la course à l’espace alimentée par la guerre froide et deviendrait la nation dominante sur Terre et au-delà. Les technologies dérivées de l’exploration spatiale enrichiraient spectaculairement les économies socialistes, une base lunaire soviétique assurerait une «Lune rouge» sur notre planète et des cosmonautes créeraient des avant-postes ou des colonies sur Mars. Et chaque fois que l’humanité faisait le saut géant vers les étoiles, nos premiers émissaires emportaient avec eux les principes du communisme pour les partager avec toutes les civilisations cosmiques que nous avons trouvées.

Au lieu de cela, bien sûr, les États-Unis ont triomphé à la fois dans la course à l’espace et dans la guerre froide. Le reste, comme dit le proverbe, appartient à l’histoire. Mais l’héritage de ces rêves utopiques techno-socialistes perdure – en particulier dans l’art et le design produits en Union soviétique pendant le milieu turbulent et transformateur du milieu du XXe siècle. Un nouveau recueil rétrospectif, Soviet Space Graphics (Phaidon, 2020; 39,95 $), présente certains des meilleurs travaux de cette époque révolue.

Nous présentons ici une sélection d’images du livre. Avec leur mélange grisant d’iconographie quasi religieuse et de propagande de science comme salut, ces images offrent une gloire glorieuse à travers le rétro-futurisme et une vision pleine d’espoir des possibilités infinies pour l’esprit humain dans les profondeurs de l’espace.

