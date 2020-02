Les monnaies et les échanges régionaux ferment bas affaiblis par le coronavirus

SANTIAGO, 31 janvier (.) – Les devises et les échanges latino-américains ont chuté principalement vendredi, au milieu d’une aversion au risque accrue en raison d’une augmentation des décès touchés par le coronavirus, une situation qui met les investisseurs en haleine les conséquences possibles qu’il pourrait avoir sur les performances de l’économie mondiale.

* “La peur du risque de contagion est déjà évidente sur les marchés financiers mondiaux”, a déclaré jeudi l’agence de notation Moody’s.

* Les données en provenance de Chine montrent qu’un peu plus de 2% des personnes infectées sont décédées, ce qui suggère que le virus pourrait être moins mortel que les coronavirus responsables de l’épidémie de syndrome respiratoire aigu et sévère (SRAS) de 2002 et 2003 et de l’épisode du syndrome respiratoire du Proche-Orient (MERS).

* Cependant, les économistes craignent que son impact soit plus important que celui du SRAS, qui a tué quelque 800 personnes et coûté à l’économie mondiale environ 33 milliards de dollars, car la présence de la Chine dans l’économie mondiale est beaucoup plus significatif maintenant.

* Le peso mexicain s’échangeait à 18,8804 pour un dollar à 15h15 heure locale (2115 GMT), en baisse de 0,57%, par rapport à 18,7726 du prix de référence de . jeudi, qui a achevé sa Deuxième baisse hebdomadaire consécutive.

* “Leur comportement reste très sujet à spéculation sur les impacts négatifs que le coronavirus pourrait avoir sur la croissance économique mondiale”, a déclaré CI Bank dans un rapport.

* L’indice de référence S & P / BMV IPC de la bourse mexicaine, comprenant les actions des 35 entreprises les plus liquides du marché, a perdu 1,68% à 44108,31 points, avec un volume de 312,8 millions de titres négociés.

* Le real brésilien a chuté de 0,63%, à 4 2885 unités par dollar et a accumulé une baisse hebdomadaire de 2,39%, tandis qu’en janvier, il a ajouté des pertes de 6,8%, la plus forte baisse mensuelle en une décennie , tandis que l’indice boursier Bovespa a perdu 1,66% et accumulé une baisse hebdomadaire de 4%.

* En Argentine, le peso s’est déprécié de 0,15%, à 60,34 / 60 345 unités par dollar dans un lieu réglementé par les ventes de devises par la Banque centrale.

* L’indice Merval de la Bourse de Buenos Aires a baissé de 0,72%, à une clôture provisoire de 40 105,04 unités, influencée par les secteurs de l’énergie et des finances. Les compagnies pétrolières Equinor et Shell ont signé un accord préliminaire avec la société YPF pour acquérir une participation supplémentaire de 11% dans la zone de Bandurria Sur dans la zone pétrolière non conventionnelle de Vaca Muerta.

* Le peso chilien s’est déprécié de 0,55% à 800,50 / 800,80 unités par dollar, ce qui a accumulé une baisse de 6,12% en janvier, tandis que le principal indice de la Bourse de Santiago , l’IPSA, gagne 0,46%, à 4 572,06 points.

* Au Pérou, la devise a chuté pour la septième journée consécutive et a perdu 0,53%, à 3 384/3 388 unités, avec une baisse hebdomadaire de 1,93%, accumulant une dépréciation de 2,23% en janvier.

* De son côté, la référence de la bourse de Lima a baissé de 0,91%.

* Le peso colombien s’est affaibli de 0,18% et a enregistré son plus bas niveau de clôture en huit semaines, accumulant une baisse de 4,1% en janvier, tandis que l’indice COLCAP du marché boursier a chuté de 0,87% à 1 677 , 83 points, qui ont cumulé une baisse de 2,3% au premier mois de l’année.

Cours à 22h10 GMT

Indices boursiers Cotation Var pct Var pct

MSCI Emerging Markets 1.072,79 -2,25 -3,75

MSCI Amérique latine 2801,15 -1,07 -4

Bovespa Brésil 113.760,57 -1,53 -1,6298

IPC Mexique 44108,31 -1,68 1,30

Argentine MerVal 40105,04 -0,718 -3,76

COLCAP Colombie 1623,83 -0,87 -2,32

IPSA Chili 4572,06 0,46 -2,09

Pérou sélectif 516,99 -0,91 0,91

Dollar contre pièces Devis Var pct Var pct

Real brésilien 4,2820 -0,91 -6,13

Peso mexicain 18.8353 -0.33 0.48

Peso chilien 799,1 0,16 -5,66

Peso colombien 3418 0-3,91

Soleil péruvien 3,3840 -0,51 -2,15

Peso argentin 60,26 0 -0,60

(Rapport de Froilán Romero. Rapport complémentaire de María Cervantes à Lima, Jorge Otaola et Walter Bianchi à Buenos Aires, Nelson Bocanegra à Bogotá.)