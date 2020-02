Les morts par coronavirus en Chine s’élèvent à 304 et 14 380 infectés | La société

Le nombre de décès dus au nouveau coronavirus qui cause la pneumonie de Wuhan en Chine est passé à 304 aujourd’hui (45 de plus que samedi), tandis que le nombre de personnes infectées par cette maladie sur le territoire chinois était de 14 380 (2 590 de plus de la veille).

Selon le rapport quotidien de la Commission nationale de la santé, mis à jour à 04h00 heure locale (20h00 GMT samedi), un total de 85 personnes ont été guéries au cours des dernières heures et sont sorties de l’hôpital, donc le nombre de personnes touchées par la maladie qui l’a vaincue s’élève à 328.