Les Mossos protégeront l’espace aérien avec des dômes anti-drones virtuels

Les Mossos d’Esquadra protégeront l’espace aérien de la ville de Barcelone, de l’aéroport et de la zone pétrochimique de Tarragone au cours des prochaines semaines à l’aide de dômes virtuels, avec des caméras et des antennes, pour détecter et inhiber les drones qui présentent un risque pour la Sécurité.

Cela a été annoncé lors d’une conférence de presse par le ministre de l’Intérieur, Miquel Buch, le directeur des Mossos, Pere Ferrer, et le commissaire en chef, Eduard Sallent, qui a précisé que ce programme de sécurité aérienne, appelé Kuppel, est basé sur un approuvé par l’OTAN et vise à prévenir les attaques terroristes par drones, leur utilisation dans le trafic de drogue, l’espionnage ou le risque qu’ils présentent s’ils survolent des infrastructures critiques.