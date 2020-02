Les moteurs de l’hélicoptère dans lequel Kobe Bryant est décédé n’ont montré aucun signe de “panne interne”: rapport

Par David Shepardson et Steve Gorman

7 février (.) – L’analyse des deux moteurs de l’hélicoptère qui s’est écrasé sur une colline de Californie le mois dernier tuant la star du basket-ball Kobe Bryant et huit autres personnes n’a montré aucune preuve d’une “panne interne catastrophique”, a révélé le Des chercheurs américains vendredi.

Le rapport intérimaire publié par le National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis 12 jours après l’accident a également indiqué que l’étude des moteurs avait révélé des dommages “compatibles avec la rotation électrique au moment de l’impact. “.

Les résultats, bien que préliminaires, ne révèlent pas de signes évidents de problèmes mécaniques qui auraient pu contribuer à l’accident dans lequel Bryant, 41 ans, est décédé; sa fille de 13 ans, Gianna, et les sept autres personnes à bord de l’hélicoptère.

La mort de Bryant, un basketteur à la retraite de la NBA et l’une des figures sportives les plus admirées au monde, a provoqué une grande agitation et un profond regret chez les athlètes du monde entier.

Dans une nouvelle révélation clé sur l’accident, le NTSB a déclaré: “Les sections visibles des moteurs n’ont montré aucune preuve d’une défaillance interne catastrophique.”

Le rapport de 11 pages n’exclut pas que des problèmes mécaniques puissent encore être identifiés lorsque les moteurs et autres pièces récupérés des restes du Sikorsky S-76B sont démontés et examinés plus en profondeur.

