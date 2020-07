Les musulmans du Sri Lanka dénoncent la crémation forcée

Les femmes musulmanes sri-lankaises attendent un test Covid-19. Certains membres de la communauté luttent contre les règles de crémation

Les autorités sri-lankaises insistent sur l’incinération des victimes du coronavirus – une pratique interdite par l’islam. La communauté musulmane minoritaire du pays dit qu’elle utilise la pandémie pour faire de la discrimination, écrit Saroj Pathirana de BBC Sinhala.

Le 4 mai, Fathima Rinoza, une mère de trois enfants de 44 ans issue de la population musulmane minoritaire du Sri Lanka, a été admise à l’hôpital avec un cas suspect de Covid-19.

Fathima, qui vivait dans la capitale sri-lankaise, Colombo, souffrait de problèmes respiratoires et les autorités craignaient d’avoir attrapé le virus.

Le jour où elle a été admise à l’hôpital, la famille a été « mise à la porte » par les autorités, a déclaré son mari Mohamed Shafeek.

« La police et l’armée ainsi que des fonctionnaires sont arrivés à notre porte », a-t-il déclaré. « Nous avons été expulsés et ils ont pulvérisé [disinfectant] partout. Nous avions tous peur mais ils ne nous ont rien dit. Même un bébé de trois mois a été testé et ils nous ont emmenés comme des chiens au centre de quarantaine. «

La famille a été détenue pendant une nuit, mais libérée le lendemain et a été mise en quarantaine pendant deux semaines, a déclaré Mohamed. À ce moment-là, ils avaient appris que Fathima était décédée d’elle-même à l’hôpital.

Le fils adulte de Fathima a été invité à se rendre à l’hôpital pour identifier le corps de sa mère. On lui a dit que son corps ne pouvait pas être rendu à la famille, a-t-il dit, car sa mort était liée à Covid-19.

Au lieu de cela, il a été contraint de signer des papiers autorisant sa crémation, a déclaré la famille – même si en vertu de la loi musulmane, la crémation est considérée comme une violation du corps humain.

« On lui a dit que ses parties du corps devaient être enlevées pour d’autres tests. Pourquoi auraient-elles besoin de parties du corps si elle avait une couronne? » a déclaré son père Shafeek, qui estime que la famille n’a pas été pleinement informée de ce qui s’est passé.

La famille de Fathima et d’autres membres de la communauté musulmane du Sri Lanka affirment que les autorités violent leurs droits en les forçant à incinérer les victimes même si les victimes du coronavirus peuvent être enterrées.

Ils soutiennent que c’est la dernière étape d’un modèle de discrimination de la part de la population cinghalaise majoritaire. Une requête contre la règle de la crémation a été acceptée par la Cour suprême du pays, qui commencera à entendre l’affaire le 13 juillet.

De nombreux musulmans au Sri Lanka se sentent diabolisés depuis avril 2019, lorsque des islamistes liés à des groupes locaux peu connus ont pris pour cible des hôtels et des églises haut de gamme à Colombo et dans l’est du pays, tuant plus de 250 personnes dans une vague de dégâts dévastateurs. attaques.

Depuis la mort du premier musulman sri-lankais du coronavirus le 31 mars, certains médias ont ouvertement reproché à la communauté musulmane d’avoir propagé la maladie, même si seulement 11 décès ont été officiellement enregistrés dans le pays.

Les 11 corps, dont des musulmans, ont été incinérés.

Le Dr Sugath Samaraweera, l’épidémiologiste en chef du gouvernement, a déclaré à la BBC que la politique du gouvernement était que tous ceux qui meurent de Covid-19, ainsi que ceux soupçonnés d’en mourir, soient incinérés, car les enterrements pourraient contaminer l’eau potable souterraine.

Le Dr Samaraweera a déclaré que le gouvernement suivait les conseils d’un expert médical et appliquait la règle à toute personne soupçonnée de mourir d’un coronavirus, quelle que soit sa religion.

« L’OMS propose des directives pour le monde entier. Il nous appartient d’adopter ou de personnaliser ces directives adaptées à notre pays », a-t-il déclaré.

Mais des militants musulmans, des dirigeants communautaires et des politiciens ont demandé au gouvernement sri-lankais de reconsidérer la décision.

Ali Zahir Moulana, ancien ministre et haut dirigeant du parti du Congrès musulman du Sri Lanka, a déclaré que la communauté musulmane était prête à accepter la règle « s’il existe des preuves ou un soutien scientifique prouvant que l’enterrement est dangereux pour la santé publique ». Mais il a remis en question la science derrière et a accusé le gouvernement de poursuivre un « programme politique sombre ».

Des directives provisoires publiées par l’OMS en mars indiquent que les victimes du coronavirus « peuvent être enterrées ou incinérées » et ne mentionnent pas les dangers pour les eaux souterraines.

Une pétition contre la règle de la crémation est parvenue à la Cour suprême du pays

Le même jour que Fathima est décédé, Abdul Hameed Mohamed Rafaideen, 64 ans, est décédé au domicile de sa sœur à Colombo. L’ouvrier et père de quatre enfants souffrait de difficultés respiratoires.

Son plus jeune fils, Naushad Rafaideen, a déclaré à la BBC qu’un voisin de la communauté cinghalaise majoritaire est décédé le même jour.

En raison des restrictions imposées aux déplacements en lock-out, la police locale a demandé à la famille d’emmener le corps du voisin avec le corps de son père à l’hôpital.

À la morgue, le médecin a déclaré à Naushad qu’il n’était pas autorisé à toucher le corps de son père en raison des risques de Covid-19, même s’il n’était pas clair si le virus était la cause du décès.

Naushad, qui ne sait pas lire, a été invité à signer des papiers autorisant l’incinération du corps de son père.

Il a dit qu’il n’était pas sûr de ce qui lui arriverait s’il ne signait pas, mais il craignait une réaction violente contre sa famille et sa communauté s’il refusait. Il a déclaré que la famille cinghalaise était traitée différemment et autorisée à rendre hommage à leur parent dans un salon funéraire, bien que la BBC ne puisse pas le vérifier de manière indépendante. Seuls Naushad et une poignée de proches ont été autorisés à assister à la crémation de son père, a-t-il dit.

Pendant ce temps, près de six semaines après la mort de sa femme, Shafeek ne sait pas si elle a déjà été testée positive pour le coronavirus, et il a du mal à accepter de ne pas pouvoir enterrer son corps. Une chose dont il était sûr, a-t-il dit. « Nous, musulmans, n’incinérons pas nos morts. »