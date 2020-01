Les nations progressent lentement dans l’adoption de règles qui contrôlent les “robots tueurs” dans les guerres futures

NAIROBI, 17 janvier (Fondation Thomson .) – Les pays développent rapidement des “robots tueurs”, des machines à intelligence artificielle (IA) qui tuent de manière autonome, mais progressent lentement en convenant de règles mondiales sur leur utilisation dans les guerres futures, préviennent-ils Experts en technologie et droits de l’homme.

Des drones et des missiles aux chars et sous-marins, des systèmes d’armes semi-autonomes sont utilisés depuis des décennies pour éliminer les cibles dans les guerres modernes, mais tous sous la surveillance humaine.

Des pays comme les États-Unis, la Russie et Israël investissent maintenant dans le développement de systèmes d’armes autonomes létales (LAWS) qui peuvent identifier, attaquer et tuer une personne par eux-mêmes, mais à ce jour il n’y a pas de lois internationales réglementer son utilisation.

“Une sorte de contrôle humain est nécessaire … Seuls les humains peuvent porter des jugements spécifiques pour distinguer le contexte, la proportionnalité et les précautions nécessaires dans les combats”, a déclaré Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

“(Construire un consensus) est le gros problème auquel nous sommes confrontés et, comme prévu, ceux qui ont aujourd’hui investi de nombreuses capacités et possèdent certaines compétences qui leur promettent des avantages sont les plus réticents”, a-t-il ajouté.

Le CICR a supervisé l’adoption des Conventions de Genève de 1949, qui définissent les lois des guerres et les droits des civils pendant les conflits, et s’est engagé auprès des gouvernements à adapter ces règles à la guerre moderne.

Des chercheurs en intelligence artificielle, des analystes de la défense et des experts en robotique affirment que les lois, telles que les robots militaires, ne se limitent plus au domaine de la science-fiction ou des jeux vidéo, mais progressent rapidement des cartes de conception graphique aux laboratoires d’ingénierie de défense

Ils ont ajouté que dans quelques années, ils pourraient être déployés par des armées sur le champ de bataille, peignant des scénarios dystopiques d’essaims de drones traversant une ville ou un village, balayant et tuant sélectivement leurs cibles en quelques secondes.

