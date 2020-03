Les Nations Unies passent du changement climatique au coronavirus

La nouvelle pandémie de coronavirus est désormais la première priorité du monde. Le changement climatique devra être mis en veilleuse pour l’instant.

C’est le message transmis aux journalistes du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, via une conférence de presse en ligne sans précédent qu’il a organisée la semaine dernière. Guterres s’est rendu disponible uniquement par voie électronique car il est isolé.

Bien que Guterres exhorte toujours les pays à ne pas perdre de vue le défi du réchauffement climatique et l’accord de Paris sur le climat, le chef de l’ONU a clairement indiqué que toutes les ressources pour l’instant seront consacrées à la lutte contre la pandémie.

L’enjeu ne pouvait pas être plus élevé, a-t-il dit.

«Il a été prouvé que le virus peut être contenu. Il doit être contenu », a déclaré António Guterres. «Si vous laissez le virus se propager comme une traînée de poudre, en particulier dans les régions les plus vulnérables du monde, il tuera des millions de personnes.»

António Guterres a qualifié l’épidémie de virus de l’une des pires crises auxquelles les Nations Unies aient jamais été confrontées. Il a déclaré qu’une récession mondiale abrupte et douloureuse est presque inévitable et que des millions de familles dans le monde risquent de perdre leurs moyens de subsistance.

Les efforts pour réduire la pauvreté pourraient reculer de plusieurs décennies.

“Nous sommes confrontés à une crise mondiale de la santé sans précédent dans l’histoire des 75 ans des Nations Unies, une crise qui propage la souffrance humaine, infecte l’économie mondiale et bouleverse la vie des gens”, a déclaré António Guterres. «Une récession mondiale, peut-être d’une ampleur record, est une quasi-certitude.»

Une crise de cette ampleur appelle une réponse internationale coordonnée, a-t-il ajouté. “Les gens souffrent, sont malades et ont peur, et les réponses actuelles au niveau des pays ne répondront pas à l’échelle mondiale et à la complexité de la crise”, a expliqué Guterres.

Le siège de l’ONU à New York a effectivement fermé ses portes. Il fonctionne maintenant sur une équipe squelette – environ 95% du personnel ayant reçu l’ordre de rester à la maison et de télétravailler si possible. C’est la même histoire dans d’autres bureaux régionaux des Nations Unies, y compris à Rome, où sont basés le Programme alimentaire mondial et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Le nouveau coronavirus a infligé un nouveau coup dur au système des Nations Unies la semaine dernière, lorsque le directeur du Programme alimentaire mondial, David Beasley, ancien gouverneur de Caroline du Sud, a annoncé qu’il était positif pour le virus COVID-19. Beasley a joué un rôle déterminant dans la mobilisation de fonds pour lutter contre une sécheresse record et des pénuries alimentaires en Afrique australe.

“J’ai commencé à me sentir mal le week-end dernier après être rentré chez moi aux États-Unis après une visite officielle au Canada et j’ai pris rapidement la décision de me mettre en quarantaine”, a déclaré Beasley dans un communiqué. “Jusqu’à présent, mes symptômes ont été relativement légers et je suis de bonne humeur.”

Guterres a également confirmé qu’un membre du corps de presse résident des Nations Unies avait été testé positif pour le coronavirus. Les journalistes sont désormais tenus au courant des développements de l’ONU par voie électronique, car ils sont exclus des bureaux de Manhattan de l’organisme mondial.

Les observateurs des Nations Unies considèrent que la nouvelle focalisation de l’organisation sur le virus est une étape malheureuse mais nécessaire, en particulier à la lumière de la réaction généralisée contre le multilatéralisme.

Martin Edwards, professeur de diplomatie et de relations internationales à Seton Hall University, a déclaré qu’il appréciait la difficulté du changement de rhétorique pour le chef de l’ONU.

Mais il a soutenu que Guterres n’avait pas le choix.

«Il faut une réponse multilatérale plus large et plus coordonnée, et les gouvernements qui travailleraient ensemble en ce moment – États-Unis, Chine, Japon, pays européens – se concentrent davantage sur la fermeture des frontières que sur la collaboration», Edwards expliqué. «Le secrétaire général doit faire face à une Maison Blanche qui n’a jamais pu comprendre à quoi sert la coopération internationale en premier lieu. C’est donc le défi, et c’est pourquoi il a souligné le sérieux de l’ONU. »

Edwards a déclaré que Guterres devrait faire tout son possible pour rassembler les gouvernements nationaux pour une approche coopérative. Mais a exprimé des doutes quant à ses chances de succès.

“Guterres ne peut qu’aider à assembler les pièces du puzzle, mais les États ne veulent même pas jouer au jeu en premier lieu”, a-t-il déclaré.

L’ONU contraint de pivoter

Lors de sa conférence de presse virtuelle, Guterres a fait un clin d’œil à l’Accord de Paris. Il a déclaré que la pandémie pourrait créer une opportunité de reconstruire l’économie mondiale sur des bases plus durables. Mais il a précisé que le monde doit se concentrer d’abord sur la crise des coronavirus.

Alors qu’il a du mal à lutter contre le réchauffement climatique pendant un quart de siècle, le monde se trouve également confronté à des difficultés pour répondre à une pandémie mondiale.

L’Organisation des Nations Unies ne fait pas exception, bien que les fonctionnaires se démènent pour organiser une réponse efficace malgré les restrictions de voyage et les ordres de travailler à domicile. Guterres insiste sur le fait que le système U.N.a été en avance sur la courbe.

Mais la crise a submergé même l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la seule agence des Nations Unies qui aurait dû être la plus préparée.

En réponse, la Fondation des Nations Unies, un groupe de réflexion, a lancé une initiative de collecte de fonds indépendante conçue pour aider l’OMS à faire face, accueillant récemment les contributions financières des géants de la Silicon Valley Facebook et Google.

Bien que l’OMS soit «en première ligne de cette crise en évolution rapide» et aide tous les gouvernements où elle le peut, Kate Dodson, responsable de la Fondation des Nations Unies, a déclaré dans un communiqué que l’aide extérieure était essentielle. “Cette pandémie ne ressemble à rien de ce à quoi nous avons été confrontés auparavant et nécessitera des engagements de tous les coins de la planète pour y faire face”, a ajouté Dodson.

Jusqu’à récemment, la priorité absolue de la FAO était une infestation de criquets en Afrique de l’Est, une crise qui continue de menacer les approvisionnements alimentaires. Mais la FAO porte désormais une attention accrue à la pandémie. La porte-parole Sofia Maria Giannouli a déclaré que l’épidémie de coronavirus n’avait jusqu’à présent pas nui aux efforts de lutte antiacridienne, mais elle a reconnu que les ressources de la FAO étaient redéployées pour aider les pays moins développés à éviter une urgence sanitaire plus large.

Des cas de coronavirus ont été confirmés dans un certain nombre de pays africains dotés de systèmes de santé publique faibles, notamment le Kenya, la Tanzanie, l’Éthiopie et le Congo – et dans plus d’une douzaine de pays pauvres d’Afrique de l’Ouest. Dans l’ensemble, des cas de la maladie ont été confirmés dans plus de 30 pays africains, selon l’École de médecine de l’Université Johns Hopkins.

La FAO dit qu’elle est impliquée dans la surveillance de l’élevage en vue de prévenir la propagation du virus de l’animal à l’homme et d’empêcher d’autres maladies de passer des animaux aux humains. Les scientifiques rapportent que le coronavirus est originaire de la même manière que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et d’autres nouveaux virus mortels: du commerce ouvert de la faune en Chine.

La FAO a appelé à une plus grande concentration sur la sécurité. “Bien que COVID-19 ne soit pas connu pour être une maladie d’origine alimentaire, les bonnes pratiques habituelles en matière de manipulation des animaux et de bonne hygiène alimentaire tout au long de la chaîne alimentaire sont essentielles pour la santé publique et aideront à prévenir et à contrôler les maladies infectieuses”, déclara l’agence.

Les principales initiatives des Nations Unies sur les changements climatiques ont été mises en ligne ou sont en attente. Plusieurs rassemblements planifiés des Nations Unies sur l’action climatique ont été annulés ou retardés (Climatewire, 12 mars).

Les bureaux de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ont annulé toutes les réunions en personne et les voyages à l’étranger et s’efforcent d’organiser des conférences en ligne dans la mesure du possible.

Plus récemment, l’Organisation des Nations Unies pour l’aviation civile internationale (OACI), un organisme basé à Montréal, a annulé une série de réunions régionales destinées à lancer un nouveau programme d’échange de droits d’émission qui débutera ce mois-ci.

L’OACI a déclaré que les séminaires de planification régionale pour son programme de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale ont simplement été reportés. Mais aucune nouvelle date n’a été proposée.

En disant que la crise pourrait s’étendre jusqu’à l’été – ou au-delà – d’autres rassemblements pourraient être confrontés au même sort. Il s’agit notamment de la Conférence des Nations Unies sur l’océan prévue au Portugal début juin et du Congrès mondial de la nature fin juin qui sera accueilli par l’Union internationale pour la conservation de la nature à Marseille (France).

Le système des Nations Unies et les gouvernements du monde entier doivent être prêts à faire des sacrifices pour stopper la pandémie de coronavirus, a déclaré António Guterres.

“Mon message central est clair: nous sommes dans une situation sans précédent et les règles normales ne s’appliquent plus”, a-t-il déclaré. «Nous ne pouvons pas recourir aux outils habituels à des moments aussi inhabituels.»

Il a exhorté les gouvernements à ouvrir leurs portefeuilles le plus large possible pour les dépenses d’urgence et les efforts de relance économique. “Nous voyons que chaque fois qu’il y a un problème dans le système bancaire, des milliards [of dollars] semblent résoudre les problèmes des banques », a-t-il déclaré aux journalistes. “Et ces trillions doivent apparaître maintenant.”

Guterres a ajouté qu’il assisterait cette semaine au sommet d’urgence du Groupe des 20 dirigeants mondiaux. La réunion du G-20 doit se tenir en ligne.

Mais Edwards à Seton Hall a déclaré qu’il était sceptique quant à la réalisation d’une percée majeure.

“Je crains vraiment que le G-20 ne soit pas le forum pour rassembler les pays”, a-t-il déclaré. «C’est là que les gouvernements populistes ont un problème. Si tout votre point de départ est que le monde extérieur est horrible, il est difficile d’allumer soudainement un sou et de vouloir coopérer. Et pour de nombreux pays européens en ce moment, il est difficile de prendre les États-Unis au sérieux. »

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

