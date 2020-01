Les navigateurs gagnent et entament les séries éliminatoires au Venezuela

Wuilmer Becerra a profité d’une erreur du troisième but Luis Marte, et Paúl León a conduit une autre course en gérant une base de balle avec les bases pleines en haut de la onzième manche, de sorte que les Navigateurs de Magellan ont battu vendredi 7-5 à Les cardinaux de Lara au début des séries éliminatoires de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel.

Henry Rodriguez a connecté 4-2 avec deux courses remorquées et Cade Gotta est allé 6-4 avec un remorqué et deux marqués.

Bruce Rondón (1-0) a remporté le match malgré avoir concédé deux points et trois coups sûrs dans son relais de deux manches. Le défait était Osmer Morales (0-1), après avoir toléré deux scores en deux tiers d’entrée.

À Caracas, Danry Vázquez a connecté 4-4 avec trois points produits et Heiker Meneses a frappé 4-2 avec un home run et deux points produits pour guider les Sharks de La Guiara vers une victoire 7-3 sur les Lions de Caracas, en une autre série au meilleur des sept.

Jhonathan Torres (1-0) a retiré le seul frappeur qu’il a affronté et a remporté le match. Il a été perdu par Carlos Quevedo (0-1), puni de quatre scores et six coups sûrs en trois manches et deux tiers.

À Maracaibo, une solide ouverture de Logan Duran a conduit les Eagles of Zulia à une victoire de 6-0 sur les Caraïbes d’Anzoátegui.

Duran (1-0) a complété cinq entrées vides malgré sept coups sûrs pour remporter la victoire. L’inverse est allé au record de Francisley Bueno (0-1), puni de quatre scores et six coups sûrs en deux chapitres et deux tiers.

Angel Reyes a connecté 3-1 avec trois courses produites et Ali Castillo est allé 5-3 avec deux doubles et un remorqué.

Evan MacLane a réalisé un départ de qualité et les Licey Tigers ont blanchi les Aguilas Cibaeñas 2-0, pour se consolider en tant que leaders de la finale du Round Robin de la Ligue dominicaine de baseball.

MacLane (1-0) a complété cinq entrées vides, de seulement deux coups sûrs, pour remporter la victoire. Le trébuchement est allé à Yunesky Maya (0-1), malgré un seul point et quatre coups sûrs en cinq manches.

Donovan Solano a effectué un home run en solo et Michael De La Cruz a ajouté un double remorqueur.

Gustavo Núñez, a secoué un double remorqueur dans le sixième épisode pour briser un match nul et donner aux Lions des élus une victoire 3-2 sur les Bulls de l’Est.

Wirfin Bishop (1-0) a retiré un chapitre et un troisième sans permettre aux courses de gagner le match. Il a été perdu par Édgar Garcia (0-1), après avoir accordé la course à la différence et deux coups sûrs en un tiers.

Les Tigers dominent avec une marque de 6-2, suivis des Bulls et des Lions avec 4-4. En arrière-plan, les Eagles avec 2-6.

Une attaque à trois points dans le quatrième épisode a entraîné la victoire des Santurce Cangrejeros 3-2 sur les Manatí Athenians au début de leur série des sept meilleures, en séries éliminatoires de la Roberto Clemente Professional Baseball League .

A.J. Jiménez a connecté un double remorqueur d’une course et Jay González en a poussé un de plus avec un simple.

Héctor Hernández (1-0) a lancé cinq manches et un tiers, deux points et huit coups sûrs pour remporter la victoire. Jason Garcia est tombé (0-1), après avoir toléré trois points et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

En Caroline, Johneshwy Fargas a négocié un but sur balles avec les buts pleins dans la partie inférieure de la douzième manche pour que les Giants surmontent les Indiens Mayagüez 4-3.

Brian Navarreto a connecté 3-3 avec un double et deux points produits, et David Vidal a ajouté un seul remorqueur.

Jonathan Bermúdez (1-0) a retiré les deux frappeurs qu’il a affrontés pour remporter le match. Il a été perdu par Nelvin Fuentes (0-1), après avoir accordé la différence de course en une manche.