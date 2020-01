Les Néandertaliens ont parcouru la Sibérie éloignée au moins deux fois

Les Néandertaliens étaient des vagabonds épiques.

Ces anciens hominidés ont fait une randonnée de 3 000 à 4 000 kilomètres

de l’Europe de l’Est aux montagnes de l’Altaï dans le sud de la Sibérie environ 60 000

il y a quelques années, une nouvelle étude se termine. La preuve est dans leur travail,

les scientifiques disent, bien qu’il ne soit pas clair combien de temps le voyage a pris ou s’il a impliqué

plusieurs groupes néandertaliens géographiquement dispersés transmettant des connaissances techniques

la route.

Néandertaliens sur les sites de l’actuelle Crimée et du nord

Caucase, juste au nord de la mer Noire en Europe de l’Est, et d’autres qui

occupée Chagyrskaya Cave dans le sud de la Sibérie conçu de façon comparable

des outils en pierre il y a environ 59 000 à 49 000 ans, selon des chercheurs

27 janvier dans les Actes du National

Académie des sciences.

“Les Néandertaliens étaient des explorateurs intrépides à part entière”,

dit Richard Roberts, géochronologue à l’Université de Wollongong à

Australie.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Les Néandertaliens d’Europe de l’Est et d’Asie du Sud-Ouest probablement

chassé des chevaux sauvages et des bisons dans les prairies et les contreforts, Roberts,

l’archéologue Kseniya Kolobova de la branche sibérienne de l’Académie russe de

Les sciences à Novossibirsk et leurs collègues disent. Conditions froides et sèches poussées

au moins certains de ces Néandertaliens vers l’est avec des troupeaux de proies migrateurs

il y a environ 60 000 ans, suggèrent-ils.

Ce n’était pas le premier voyage de ce genre pour notre disparu

parents évolutionnaires. Les Néandertaliens européens avaient déjà migré vers le sud

La Sibérie il y a plus de 100 000 ans. Mais les Néandertaliens qui ont atteint la Sibérie

Grotte Denisova (SN: 30/01/19) –

à environ 100 kilomètres à l’est de la grotte Chagyrskaya – fait un type de pierre différent

outils, suggérant que ces Néandertaliens faisaient partie d’une migration distincte vers le

région, disent les chercheurs.

Les fouilles de la grotte Chagyrskaya depuis 2007 ont mis au jour 74

Fossiles néandertaliens et environ 90 000 objets en pierre. Le groupe de Kolobova a comparé

4 132 outils en pierre trouvés dans la grotte sibérienne à des objets en pierre de Denisova

Sites de grottes et de Néandertal en Europe et en Asie occidentale pour arriver à leurs conclusions.

Les gènes anciens soutiennent l’argument des chercheurs. Un autre

équipe a rapporté en 2019 que l’ADN

extrait d’une grotte Chagyrskaya fossile néandertalien ressemblant plus à l’ADN

de plusieurs Néandertaliens européens que l’ADN d’une personne d’environ 110 000 ans

Denisova Cave Neandertal. Et le

Mère néandertalienne d’un Denisova

Fille hybride des grottes (SN: 22/08/18) qui

vécu entre 79 300 et 118 100 ans il y avait aussi de l’ADN

ressemble plus à celui des Néandertaliens européens qu’à un Néandertalien plus âgé du

même grotte sibérienne (SN: 1/30/19).

Combiné à ces découvertes génétiques, le nouveau document

“Suggère qu’il y avait deux événements de peuplement [by Neandertals] originaire de

Eurasie occidentale et atteignant les frontières du domaine Denisovan dans l’est

Asie », explique le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin de l’Institut Max Planck

pour l’anthropologie évolutive à Leipzig, en Allemagne. Denisovans,

une population d’hominidés asiatiques étroitement liée aux Néandertaliens,

identifié à la grotte Denisova (SN: 30/08/12).

Périodes de températures nettement plus chaudes commençant autour de

Il y a 128 000 ans, les paysages de l’Asie occidentale sont devenus plus herbeux et ont réduit leur taille

de la mer Caspienne, permettant probablement à plusieurs vagues de Néandertaliens d’atteindre

le sud de la Sibérie, explique Hublin, qui n’a pas participé à la nouvelle étude.

Les Néandertaliens n’avaient probablement pas l’intention de voyager

soit la grotte Denisova ou la grotte Chagyrskaya, soutient Hublin. Pendant les périodes chaudes,

des expansions vers l’est de seulement 100 kilomètres par génération auraient pu

Néandertal de l’Europe de l’Est au sud de la Sibérie en 600 ou 700 ans.

La même population néandertalienne n’a pas nécessairement dû voyager

le chemin de l’Europe de l’Est au sud de la Sibérie, explique l’archéologue Steven Kuhn

de l’Université de l’Arizona à Tucson. Divers groupes néandertaliens pourraient avoir

passé des techniques de fabrication d’outils vers l’est, d’une population à l’autre,

leur nombre a progressivement augmenté et chaque groupe s’est lentement étendu sur une plus grande

région, suggère Kuhn, qui n’a pas non plus participé à la nouvelle étude.