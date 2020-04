Les négateurs de la science du climat se tournent vers les modèles d’attaque de coronavirus

Un ensemble vocal de critiques conservateurs ont récemment intensifié leurs attaques contre la modélisation des données derrière la nouvelle réponse du coronavirus, et ils affirment – malgré les preuves scientifiques du contraire – que les défauts prouvent également les limites des prévisions du changement climatique.

Le groupe, qui comprend des législateurs fédéraux, des négateurs de la science du climat et des experts conservateurs ayant des liens étroits avec la Maison Blanche, a même appelé à des audiences du Congrès sur la modélisation des coronavirus.

C’est en dépit des assurances des responsables de la santé publique que les estimations de décès aux États-Unis meilleures que prévu pour COVID-19 sont dues au fait que des millions d’Américains ont répondu aux appels à la distanciation sociale. Le modèle le plus utilisé prévoit désormais 60000 décès aux États-Unis au lieu de 100000 ou plus.

“Après le passage de la crise # COVID-19, pourrions-nous avoir une discussion de bonne foi sur les utilisations et les abus de la” modélisation “pour prédire l’avenir?” Le sénateur John Cornyn (R-Texas) a tweeté. «Tout, de la santé publique aux prévisions économiques et climatiques. Ce n’est pas la méthode scientifique, les amis. “

La semaine dernière, les républicains de la Chambre du comité de surveillance et de réforme ont demandé des auditions sur les modèles utilisés par le gouvernement pour élaborer la réponse au coronavirus. Le principal signataire d’une lettre demandant ces audiences était le représentant Chip Roy (R-Texas), qui avait auparavant appelé à une «évaluation vigoureuse» des sciences du climat. Le groupe, qui comprend un certain nombre de critiques climatiques conservateurs, a déclaré qu’il souhaitait sonder les «hypothèses derrière ces modèles».

«À une époque où la vie et les moyens de subsistance des Américains sont menacés, nous devons certainement nous assurer que nous ne prenons pas de décisions basées sur des informations potentiellement erronées ou trompeuses», ont écrit les législateurs dans une lettre à la présidente Carolyn Maloney (DN.Y.). . «Le Congrès doit s’acquitter de son devoir de surveillance constitutionnelle en ce qui concerne la modélisation des informations liées aux efforts de réponse aux coronavirus, que les agences et les départements du gouvernement fédéral que le Congrès finance ont utilisés pour justifier d’imposer des charges extraordinaires au peuple américain.

Les experts en santé affirment que les modèles ont fonctionné comme ils étaient censés le faire – en donnant un aperçu d’un avenir désastreux qui a été partiellement évité grâce à l’action collective.

En d’autres termes, une transformation sociétale massive basée sur la modélisation des conditions futures a permis d’éviter une catastrophe et de sauver des vies américaines, a déclaré Aaron Bernstein, directeur par intérim du Center for Climate, Health and the Global Environment de l’Université de Harvard.

C’est quelque chose que les modélisateurs du climat soutiennent depuis longtemps.

Sans modèles scientifiques, les législateurs et la Maison Blanche lanceraient des fléchettes pour deviner les conditions futures, a déclaré Bernstein.

“Toute insinuation selon laquelle les scientifiques ont déformé leurs modèles en effrayant les gens et en détruisant notre économie est non seulement une mauvaise idée, mais elle a une arrière-pensée pour même l’élever”, a déclaré Bernstein. “Il n’y a aucune preuve que les scientifiques ont fait quoi que ce soit aux modèles qui suggèrent que nous aurions été bien pire de n’avoir rien fait pour assurer notre sécurité, et je dirais la même chose des modèles climatiques.”

Le Dr Anthony Fauci, l’immunologue qui aide à diriger l’équipe de réponse au coronavirus du président Trump, a expliqué à plusieurs reprises pourquoi les modèles ont des chiffres changeants.

“Les modèles sont aussi bons que les hypothèses que vous y mettez, et à mesure que nous obtenons plus de données, vous les mettez et cela pourrait changer”, a-t-il déclaré lors d’un récent point de presse.

Ceux qui cherchent à comparer COVID-19 à la modélisation du climat utilisent en fait une barre haute, disent les observateurs. Une analyse par les pairs de 50 ans de modèles climatiques publiée l’année dernière dans Geophysical Research Letters a révélé qu’ils «étaient généralement assez précis pour prédire le réchauffement climatique dans les années suivant la publication» et un moyen utile de prévoir les conditions climatiques.

«Les modèles sont absolument fondamentaux pour faire n’importe quel type de science, et donc les gens qui se moquent des modèles sans être précis sur ce dont ils parlent trahissent vraiment qu’ils ne comprennent pas comment fonctionne la science», a déclaré le climatologue Gavin. Schmidt, auteur de cet article et directeur du Goddard Institute for Space Studies de la NASA.

Néanmoins, des experts conservateurs, qui ne sont pas formés en climatologues, ont réorienté la modélisation des coronavirus pour attaquer les projections climatiques ces derniers jours.

“Il semble que les modèles informatiques de la pandémie du virus corona soient à peu près aussi précis que les modèles informatiques qui ont si lamentablement échoué face au réchauffement climatique”, a tweeté Patrick Moore, président de la CO2 Coalition, qui prétend que le monde a besoin de brûler plus de fossiles. carburants pour aider la planète et a des liens avec la Maison Blanche Trump. “Prouve que vous ne pouvez pas prédire un avenir chaotique, multifactoriel et non linéaire.”

La Coalition CO2 a été fondée par William Happer, qui a siégé au Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche et a tenté en vain de lancer une revue hostile de la science du climat.

D’autres ont prédit un retour de flamme si la pandémie de coronavirus n’est pas incroyablement mortelle.

«Je ne peux même pas commencer à décrire la réaction du public qui se produira si #Corinavirus [sic] tue moins d’Américains cette année que la grippe », a écrit Dinesh D’Souza, l’auteur conservateur qui a été gracié par Trump après une condamnation pour crime de contributions illégales à la campagne. “Pour commencer, l’établissement médical ressemblera à des imbéciles encore plus grands que l’établissement #ClimateChange.”

Lundi, Laura Ingraham, qui a utilisé sa relation étroite avec Trump pour faire pression sur des cocktails de médicaments non testés comme traitements contre les coronavirus, a attaqué les modèles de son émission Fox News. Un chyron au bas de l’écran indiquait: “Modèles de covid défectueux provoquant la panique.” Elle a déclaré que le gouvernement avait maintenant compris que «ces fantastiques modèles COVID-19 étaient faux» et que son équipe personnelle de statisticiens et de professionnels de la santé qui en avaient prédit autant étaient exactes.

«C’est beaucoup d’argent que nous dépensons pour une réponse basée, là encore, sur des chiffres erronés», a-t-elle déclaré.

Le rejet des critiques qui ne comprennent pas ou qui dénaturent les modèles sera important car les États chercheront les meilleures façons de rouvrir à travers le pays, selon les experts de la santé.

Les dernières semaines sont une preuve que la modélisation fonctionne, a déclaré le Dr Georges Benjamin, directeur exécutif de l’American Public Health Association. Sans leurs conseils, plus de personnes seraient mortes, plus de dommages économiques se seraient produits et des charges de soins de santé plus lourdes auraient été imposées au système, a-t-il dit.

“Les modèles deviennent encore plus importants maintenant parce que nous allons avoir besoin de savoir quand nous devons ajuster notre réouverture”, a-t-il déclaré. «Nous allons avoir besoin de ces modèles pour nous aider à savoir, comme une sorte d’alerte précoce, quand nous devons nous arrêter et faire une pause ou reculer un peu, parce que si nous ne le faisons pas, ce qui se passera, c’est que nous irons trop loin et les choses vont empirer avant de s’améliorer. »

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.

