Les négociations reprennent dans une France en grève

PARIS (AP) – Les autorités et les syndicats français ont repris mardi les négociations pour mettre fin aux grèves record qui ont paralysé le réseau ferroviaire et transformé les déplacements à travers Paris en agonie.

Le gouvernement avait du mal à surmonter l’opposition des syndicats à ses projets de réforme du système de retraite du pays. L’Elysium souhaitait faire passer l’âge de la pleine pension des travailleurs de 62 à 64 ans.

Il a également cherché à mettre fin à certains régimes de retraite spéciaux qui permettaient à une minorité de travailleurs de prendre leur retraite avant l’âge de 60 ans.

Le gouvernement a insisté sur le fait que le nouveau système serait plus juste pour tous les travailleurs et serait financièrement viable. Les autorités ont demandé un compromis avant de reprendre les pourparlers au ministère du Travail avec les syndicats et les représentants des employeurs.

Mardi était la 34e journée de grèves des trains et dans le métro parisien.

Les travailleurs des raffineries de pétrole ont rejoint les grèves mardi. Les dirigeants syndicaux ont promis que «pas une goutte» d’essence ne franchirait les piquets de grève, afin de faire pression sur le gouvernement sous la menace de possibles pénuries dans les stations-service.

Emmanuel Lepine, représentant des salariés de l’industrie chimique au syndicat CGT, a déclaré que les travailleurs avaient déclenché une grève dans sept des huit raffineries françaises et déclaré que les grèves dureraient jusqu’à vendredi.

Les travailleurs ont exigé “le retrait de cette réforme dont personne ne veut”, a déclaré Lépine à la radio France Info.

Le gouvernement a minimisé l’impact des fermetures de raffineries, notant que le pays dispose de réserves de carburant depuis plus de trois mois et que plus de 98% des 11 000 stations-service françaises n’ont subi aucun impact.

Le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré mardi avant les réunions que le gouvernement était toujours déterminé à mener à bien la réforme, déclarant “qu’il créera pour demain un meilleur système de retraite qu’il n’en existe aujourd’hui”.

Il a demandé aux syndicats de la flexibilité et a indiqué que le gouvernement était disposé à évaluer les concessions.

“Pour parvenir à un compromis, tout le monde doit donner un peu”, a déclaré Philippe à la radio RTL.