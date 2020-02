Les nerfs «Fight or Flight» font griser les souris

Ils disent que les cheveux de Marie Antoinette sont devenus blancs la nuit avant qu’elle ne perde la tête à la guillotine. Mais le stress peut-il vraiment avoir un effet aussi dramatique sur la couleur des cheveux? Une nouvelle étude chez la souris conclut qu’elle peut… et attribue aux nerfs hyperactifs le retrait de la couleur des mèches des animaux – et peut-être des nôtres.

Des chercheurs de l’Institut de cellules souches de Harvard se sont intéressés à la question du stress et de la couleur des cheveux. Ils ont donc décidé d’examiner de plus près les cellules souches qui donnent naissance aux mélanocytes… les cellules qui pompent les pigments dans chaque follicule pileux. Les cellules souches étaient une cible évidente…

“Parce que les changements dans la population de cellules souches se traduisent par des changements de couleur des cheveux qui sont très visibles et faciles à identifier.”

Ya-Chieh Hsu, l’auteur principal de l’étude.

Pour commencer, elle et ses collègues ont soumis des souris à des stresseurs de la taille d’un rongeur… comme avoir leur cage inclinée, leur litière humidifiée ou leurs lumières allumées toute la nuit.

«Alors qu’avons-nous trouvé? Nous avons constaté que le stress entraîne en effet un grisonnement prématuré des cheveux chez la souris. Mais il nous a fallu beaucoup de temps pour affiner comment cela se produit. »

Ils ont d’abord pensé que cela pourrait être le système immunitaire attaquant la population de cellules souches mélanocytaires.

“Cependant, les souris dépourvues de cellules immunitaires présentent toujours des cheveux prématurés grisonnant sous le stress.”

Ensuite, ils ont pensé que le facteur clé pourrait être le cortisol… l’hormone du stress par excellence.

“Mais lorsque nous avons retiré les glandes surrénales des souris afin qu’elles ne puissent pas produire d’hormones semblables au cortisol, leurs cheveux sont toujours devenus gris sous le stress.”

C’est à ce moment-là qu’ils ont tourné leur attention vers le système nerveux sympathique… qui orchestre la réaction globale du corps au stress, y compris le combat classique ou la réponse de fuite. Ces nerfs atteignent nos muscles, nos organes et… oui… même nos cheveux.

“Les terminaisons nerveuses s’enroulent autour de chaque follicule pileux comme un ruban.”

Et quand Hsu et son équipe ont coupé ces connexions, les cellules souches ont été épargnées et les animaux ont gardé leur pelage noir brillant même face à un inconfort mineur. Les résultats apparaissent dans la revue Nature. [Bing Zhang et al, Hyperactivation of sympathetic nerves drives depletion of melanocyte stem cells]

Il est difficile de savoir si les mêmes nerfs sympathiques nous rendent gris en vieillissant. Mais les résultats donnent l’espoir que nous pourrons un jour nous battre pour conserver notre couleur de cheveux naturelle… et éviter ce vol mensuel chez le coiffeur.

—Karen Hopkin

[The above text is a transcript of this podcast.]