Les New-Yorkais invités à éviter les voyages à cause du coronavirus

Bien que la mise en quarantaine de la ville ait été exclue, les autorités de New York ont ​​demandé d’éviter les déplacements. La recommandation d’éviter les voyages à New York touche plus de 8 millions de personnes dans la ville. Vaincre le coronavirus prendra “des semaines et des semaines et des semaines”, a averti le gouverneur de New York après la recommandation d’éviter les voyages.

Les autorités de New York ont ​​demandé à ses résidents d’éviter les déplacements qui ne sont pas indispensables pour arrêter la propagation du coronavirus.

Les autorités sanitaires ont demandé à des millions de résidents à New York et dans les environs d’éviter les voyages non essentiels en raison d’une flambée d’infections à coronavirus dans la région, tandis que le nombre de décès augmentait aux États-Unis et en Europe, et dans des pays comme La Russie et le Vietnam ont resserré les restrictions sur les voyages et les affaires, a rapporté l’AP.

La recommandation de ne pas voyager a été émise samedi soir, après que le nombre de décès confirmés par le nouveau virus aux États-Unis ait dépassé les 2 000, soit plus du double que deux jours plus tôt.

L’avertissement a touché les 8,6 millions d’habitants de la ville, la municipalité la plus touchée des États-Unis et les résidents des États de New York, du New Jersey et du Connecticut. La recommandation mentionnait “une large diffusion communautaire” dans la région et exhortait les gens à éviter les voyages pendant 14 jours.

Les infections dans le monde ont dépassé 660 000 personnes, avec plus de 30 000 décès parmi les nouveaux cas, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.

Les États-Unis étaient le pays avec le plus de patients avec 120 000 cas confirmés. Cinq autres pays avaient des taux de mortalité plus élevés: l’Italie, l’Espagne, la Chine, l’Iran et la France. L’Italie a fait plus de 10 000 morts, plus que tout autre pays.

La maladie s’est propagée à d’importantes villes des États-Unis, telles que Détroit, la Nouvelle-Orléans et Chicago, et dans les zones rurales du pays, avec des sources d’infection dans des endroits du centre-nord du pays et des stations de ski dans les Rocheuses.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que vaincre le virus prendrait “des semaines et des semaines et des semaines”. Les Nations Unies, basées à New York, ont fait don de 250 000 masques à la ville. Cuomo a reporté les primaires de l’État aux élections présidentielles du 28 avril au 23 juin.

Dans son avertissement aux voyageurs, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré que les employés du fret routier, de la chaîne alimentaire, des services financiers et d’autres secteurs étaient exemptés. Les gouverneurs des trois États, ont-ils noté, avaient «toute latitude» pour appliquer la recommandation.

Cuomo et les gouverneurs des autres États avaient précédemment rejeté une suggestion du président Donald Trump selon laquelle il proposait d’imposer une quarantaine à la région.

Cuomo a déclaré que ce serait illégal, une catastrophe économique et peu productif, étant donné que le virus avait déjà atteint d’autres régions.

À Detroit, qui compte une importante population à faible revenu, le nombre de morts est passé à 31, avec 1 381 cas identifiés avant midi samedi.