Les nids de guêpes aident à la date

Il y a des milliers d’années dans ce qui est maintenant la région de Kimberley en Australie occidentale, les artistes aborigènes ont créé des peintures rupestres élaborées. Une grande partie de l’œuvre d’art existe toujours aujourd’hui.

«Si vous vous promenez le long des rivières et des ruisseaux et montez dans les escarpements, dans des abris sous roche, il n’y a que des milliers de sites d’art rupestre.»

Damien Finch, géochronologue de l’Université de Melbourne. Les peintures les plus anciennes représentent des plantes et des animaux. Mais des œuvres ultérieures montrent des figures humaines en tenue de cérémonie et des coiffes ornées.

“Et puis autour des bras et des coudes et des genoux, il y a des décorations, et parfois ils tiendront une pochette de boomerangs. Et très souvent, ils sont très finement exécutés en utilisant des touches assez longues et élégantes. »

Les peintures centrées sur l’homme représentent ce que l’on appelle le style Gwion. L’âge de l’œuvre est cependant resté un mystère. En effet, la méthode typique d’estimation de l’âge des objets anciens – datation au radiocarbone – repose sur la présence de carbone organique. Mais les artistes ont utilisé des pigments ocres sans carbone organique.

«Il n’y a rien d’organique auquel nous pouvons appliquer la datation au carbone. Donc, la seule chose que nous pouvons faire est de chercher des choses qui ont été construites au-dessus ou en dessous des peintures. “

C’est là qu’interviennent les guêpes de boue. Les insectes incorporaient souvent de la matière organique dans leurs nids, qu’ils construisaient sur les mêmes parois rocheuses où les artistes peignaient. Les artistes peignaient parfois juste au-dessus de vieux nids. Finch et ses collègues ont ainsi pu dater l’œuvre d’art en échantillonnant les restes de ces nids.

«Si c’était au-dessus du tableau qui nous dit que le tableau doit être plus ancien que ce nid, mais si le nid était sous la peinture, le tableau doit être plus jeune que l’âge que nous avons déterminé pour ce nid. Et de cette façon, nous pouvons aider à se faire une idée du moment où ces peintures ont été créées. »

L’analyse a révélé que la plupart des peintures de style Gwion échantillonnées avaient environ 12 000 ans.

“Alors maintenant, nous pouvons placer cela dans le contexte de toutes les autres informations archéologiques et environnementales que nous avons pour la région de Kimberley à l’époque.”

L’étude est publiée dans la revue Science Advances. [Damien Finch, et al., 12,000-Year-old Aboriginal rock art from the Kimberley region, Western Australia]

Les résultats confirment l’hypothèse selon laquelle les artistes autochtones auraient pu passer de la peinture de plantes et d’animaux à la représentation d’humains en tenue de cérémonie il y a environ 12000 ans en réponse aux changements écologiques et à la montée rapide du niveau de la mer à la fin de la dernière période glaciaire.

Finch étudie maintenant l’âge d’autres styles d’art rupestre aborigène – avec un peu d’aide à partir de matériaux que les insectes anciens appelaient autrefois leur maison.

—Susanne Bard

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)