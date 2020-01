Les niveaux de certaines protéines dans le sang peuvent signaler une commotion cérébrale

Un diagnostic de commotion cérébrale

dépend d’une évaluation minutieuse des symptômes. Maintenant, la plus grande étude à ce jour de

une commotion cérébrale liée au sport indique une assistance médicale potentielle lors de l’évaluation

un athlète universitaire pour cette blessure.

Certaines protéines dans le sang sont élevées après un

commotion cérébrale, rapportent des chercheurs en ligne

24 janvier au JAMA Network Open. Cette

découverte pourrait un jour aider à distinguer les athlètes qui ont souffert de ce cerveau

blessures de ceux qui ne l’ont pas.

Les chercheurs ont pris du sang

échantillonne des pré- et post-blessures de 264 athlètes d’université qui ont eu des commotions

tout en jouant au football, au rugby et à d’autres sports de contact de 2015 à la mi-2018. Les taux sanguins de trois protéines étaient plus élevés

qu’ils ne l’étaient avant la blessure, ont découvert les chercheurs.

Chacune des trois protéines

peut servir de signe que des dommages ont été causés à un autre type de cellule cérébrale,

dit Michael McCrea, neuropsychologue au Medical College of Wisconsin à

Milwaukee. La protéine acide fibrillaire gliale est libérée en réponse à une

les cellules gliales, qui fournissent un soutien aux cellules nerveuses du cerveau. Ubiquitin

L’hydrolase C-terminale L1 signale que les cellules nerveuses ont été endommagées, et tau est

un signe de dommages aux axones, qui transmettent des impulsions nerveuses. Ces protéines ont

été évalués dans des recherches antérieures en tant que créateurs potentiels de traumatismes plus graves

lésion cérébrale.

L’équipe de McCrea a également mesuré ces

les protéines de 138 athlètes qui pratiquaient des sports de contact mais qui n’ont pas subi de commotion

sur 102 athlètes n’ayant pas subi de blessure et pratiquant des sports sans contact. La protéine

les niveaux pour ces deux groupes sont restés stables tout au long de l’étude. S’il y avait

une grande variabilité des niveaux de protéines chez les athlètes sans commotion cérébrale, McCrea

dit, cela aurait sapé l’association entre

les protéines et les commotions cérébrales.

Lésions cérébrales traumatiques –

qui peut résulter d’un coup à la tête lors de chutes, d’accidents de voiture ou

faire du sport, par exemple – peut varier

de sévère à doux. Les commotions cérébrales liées au sport sont considérées comme légèrement traumatisantes

lésions cérébrales, dit McCrea. On estime que 10 560 commotions cérébrales liées au sport sont

rapporté par les athlètes universitaires aux États-Unis chaque année, selon un American Journal of Sports Medicine 2015

étude.

Une personne souffrant

commotion cérébrale éprouve généralement un ou plusieurs des symptômes suivants: maux de tête,

nausées, vertiges, confusion et une brève perte de conscience. Mais le

les symptômes physiques ne rendent pas toujours le diagnostic clair; un mal de tête après un

s’attaquer n’est pas nécessairement un signe de commotion cérébrale. Les chercheurs ont donc été

la recherche de signaux chimiques, appelés biomarqueurs, qui peuvent aider à révéler

une commotion cérébrale s’est produite.

Il faudra beaucoup plus de travail avant

les biomarqueurs de commotion cérébrale seraient prêts à l’emploi en clinique ou sur le terrain,

McCrea dit, notamment en déterminant quelle combinaison de protéines est la plus fiable

liés à la blessure et comment les tester rapidement.

«L’objectif d’un biomarqueur est

pour fournir un indicateur reproductible et précis d’un état médical », dit

Juliana VanderPluym, neurologue à la Mayo Clinic de Phoenix, Arizona, qui

n’a pas participé à l’étude. Elle note

qu ‘«il est important de considérer [biomarkers] comme aide, et pas nécessairement

comme déterminant final »d’un diagnostic. Par exemple, si un athlète obtient

abordé dans un jeu et rapporte des symptômes qui suggèrent une commotion cérébrale, dit-elle, mais

a des niveaux normaux de ces protéines, si cet athlète était autorisé à revenir

Au jeu? «Ce sont des questions que nous devrons aborder avant

les biomarqueurs font désormais partie de la pratique clinique. »

Environ 80% des

les participants à l’étude étaient des athlètes masculins. «Ce sera important dans les études futures

pour voir si les résultats sont similaires »pour les femmes, explique VanderPluym. Femme

les athlètes universitaires ont un taux de commotions cérébrales plus élevé que les hommes,

Étude de 2016 dans le Journal of Athletic

Formation. Les femmes peuvent également ressentir des symptômes plus graves après un coup porté à

la tête que leurs homologues masculins et peuvent subir de plus graves dommages au cerveau (SN: 7/31/18).