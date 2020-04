Les niveaux de méthane atteignent un niveau record

Une estimation préliminaire de la NOAA révèle que les niveaux de méthane atmosphérique, un puissant gaz piégeant la chaleur, ont atteint un niveau record.

Le méthane est environ 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, et bien qu’il ne reste dans l’atmosphère que pendant une dizaine d’années environ, contrairement aux siècles, comme le CO2, son augmentation continue pose un défi majeur aux objectifs climatiques internationaux.

“Nous voilà. Nous sommes en 2020, et non seulement il ne baisse pas. Ce n’est pas de niveau. En fait, c’est l’un des taux de croissance les plus rapides que nous ayons vus au cours des 20 dernières années », a déclaré Drew Shindell, climatologue à l’Université Duke.

Pour mesurer les niveaux de méthane, les scientifiques ont régulièrement recueilli des échantillons d’air de dizaines de sites à travers le monde et les ont analysés au laboratoire de surveillance mondiale de la NOAA à Boulder, Colorado. En comparant les mesures, ils ont pu déterminer la moyenne mondiale. En 2019, la concentration de méthane atmosphérique a atteint près de 1875 parties par milliard, le niveau le plus élevé depuis le début de la tenue des registres en 1983.

Encore plus troublant, 2019 a vu le deuxième bond en importance sur une seule année en deux décennies. Cependant, ce chiffre peut changer, car les estimations préliminaires ont tendance à être élevées, a déclaré Ed Dlugokencky, chimiste de recherche à la NOAA. Les chiffres définitifs seront probablement dévoilés en novembre après une analyse plus détaillée.

“Nous attendons toujours de voir quel sera le nombre final, et il faudra de nombreux mois avant de le savoir”, a déclaré Dlugokencky. “Mais le fait que le méthane augmente signifie qu’il contribue davantage au changement climatique.”

Les émissions de méthane proviennent principalement des sources naturelles, comme les zones humides, et des sources artificielles, comme les fermes et les puits de pétrole et de gaz. Dans les zones humides, les microbes excrètent du méthane, un problème que les humains ne peuvent pas résoudre. Dans les fermes, les vaches et les moutons éructent le méthane – un problème que les gens peuvent résoudre en élevant moins de bétail.

«Mangez moins de boeuf et moins de produits laitiers. C’est la chose la plus simple », a déclaré Shindell. “Pour notre propre santé, nous devrions le faire de toute façon.”

Le moyen le plus simple pour endiguer la pollution par le méthane est toutefois de limiter ses rejets des sites de forage pétrolier et gazier, a-t-il déclaré. Le gaz naturel est principalement du méthane et il a tendance à fuir des puits. Il existe essentiellement deux façons de résoudre ce problème. La première consiste à brûler le gaz naturel qui s’infiltre, ce qui transforme le méthane en dioxyde de carbone. La seconde consiste à colmater les fuites.

Les entreprises peuvent installer des équipements de récupération qui leur permettent de collecter le gaz naturel qui autrement s’infiltrerait. Ils peuvent ensuite vendre ce gaz, contribuant ainsi à compenser le coût de l’équipement. Selon une estimation, les sociétés pétrolières et gazières pourraient réduire la pollution au méthane de 45% sans frais nets.

Malgré cela, de nombreuses entreprises hésitent à payer pour l’équipement de récupération. Les entreprises dépenseront plutôt leur capital limité sur un nouveau site de forage, par exemple, ce qui produira un meilleur retour sur investissement, a déclaré Shindell, bien que les pratiques varient.

Des acteurs majeurs – dont Chevron, Exxon Mobil, BP et Shell – prennent des mesures pour limiter la pollution au méthane, en partie, afin de renforcer leur image publique. Cependant, les petites entreprises opérant sur des marges bénéficiaires plus minces sont moins incitées à investir dans des équipements de récupération. Et le coronavirus pourrait aggraver le problème, car les entreprises confrontées à une baisse des revenus pourraient prêter moins d’attention aux fuites. Pour cette raison, les partisans ont appelé à une plus grande réglementation du secteur pétrolier et gazier.

“Je pense que cela a pris de l’urgence car ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation de la production de pétrole et de gaz naturel”, a déclaré Devashree Saha, analyste des politiques au World Resources Institute. «Accroître la surveillance et la réglementation de la production de pétrole et de gaz est la seule voie à suivre pour le moment.»

Les niveaux de méthane étaient plus ou moins stables de la fin des années 1990 au début des années 2000. Ils ont commencé à augmenter après 2006 grâce, au moins en partie, à davantage de forages pétroliers et gaziers. Leur récente remontée menace les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, car les scientifiques avaient supposé que les concentrations de méthane resteraient au niveau, puis chuteraient lorsqu’ils projetaient comment les pays atteindraient leurs objectifs climatiques. Les experts disent que la réduction des émissions de méthane est nécessaire pour limiter le réchauffement à court terme, en accordant à l’humanité le temps nécessaire pour s’adapter au changement climatique.

«Vous voyez les avantages, au cours de la première décennie ou deux, que vous effectuez des compressions. Vous voyez moins de personnes mourir des vagues de chaleur. Vous voyez des tempêtes moins puissantes et tout ce qui vient du changement climatique », a déclaré Shindell. “Tant que nous utilisons toujours des combustibles fossiles, nous ne devrions pas au moins laisser échapper des tonnes et des tonnes de méthane.”