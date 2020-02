Les nombreuses significations de «je ne peux pas»

À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu quelqu’un utiliser la phrase “Je ne peux pas?” Était-ce un étudiant qui essayait de résoudre un problème de mathématiques? Était-ce un ami dont la charge de travail venait d’être doublée? Ou était-ce un enfant qu’on lui demandait de mettre le manteau qu’il avait mis sans problème des dizaines de fois auparavant?

Avec un enfant en bas âge dans la maison, il est plus facile d’entendre toutes les nuances de sens qui peuvent se cacher derrière deux mots. «Je ne peux pas» pourrait en fait signifier «je ne veux pas», «j’ai peur», «je suis confus» ou même «je ne sais pas comment». Et après avoir analysé des significations cachées pour la centième fois, je peux comprendre pourquoi mon entraîneur de gymnastique infantile avait interdit cette expression à l’échelle du gymnase.

Quiconque l’utilisait, même les autres entraîneurs, devait faire 50 pompes avant de reprendre la conversation. Ce n’était pas qu’il voulait que les gens fassent des choses au-delà de leur niveau de compétence ou de sécurité. La politique était contre les mots eux-mêmes. Il sentait qu’ils étaient un bouclier derrière lequel se cacher au lieu d’admettre des hésitations plus utiles – et exploitables -. “J’ai peur.” “Je ne l’ai jamais fait moi-même.” “Je dois me reposer quelques minutes avant d’essayer.” «Je suis gêné d’essayer devant d’autres personnes.» “Je ne veux pas, parce que …”

Les expériences académiques peuvent suivre le même schéma. Répondre à des questions inattendues ou essayer un nouveau protocole devant un public peut être paralysant. Les problèmes de devoirs peuvent s’aggraver et semblent s’aggraver à chaque essai au lieu de s’améliorer. Nous finissons par dire «je ne peux pas», parce que parfois c’est plus facile que «je suis tellement frustré et épuisé que je veux pleurer», «cela me fait me sentir tellement stupide» ou même «j’ai besoin d’aide».

En tant qu’asthmatique, mes souvenirs les plus vifs proviennent du rituel annuel de bizutage connu sous le nom de course de mile de classe de gym. Pour moi, «je ne peux pas» signifiait en fait «j’ai peur d’avoir une crise d’asthme devant tous mes camarades de classe» et «c’est tellement embarrassant de courir et d’être derrière mes pairs; Je préfère protéger mon ego du coup en marchant intentionnellement le tout, alors s’il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Mon cœur commence encore à battre la chamade juste en pensant au nombre de fois où mon «je ne peux pas» qui se préservait a rencontré un dédain «Bien sûr que vous le pouvez.»

Mais nous laisser retomber sur le «je ne peux pas» peut faire plus de dégâts que de simplement cacher nos sentiments les plus profonds. Finalement, nous, et les gens qui nous entourent, commençons à y croire. Je sais qu’il y a des choses que j’ai cessé d’essayer parce que, eh bien, je ne peux pas. Alors pourquoi essayer? Le nombre de tours que j’ai évités avec des pauses de salle de bain au bon moment est stupéfiant. Je ne peux pas revenir en arrière et dire à mon enfance que la course à pied ne valait pas l’angoisse d’anticipation. Mais je me souviens à quel point je souhaitais que même un camarade de classe ait reconnu que j’avais à peine raté le dossier scolaire en sit-and-reach au lieu de me taquiner à propos des tours le lendemain. Je me souviens que «je ne peux pas» peut si souvent signifier autre chose. Et je peux prendre le temps d’essayer de poser les bonnes questions, de sorte que je puisse dire quelque chose de plus utile en réponse que “Bien sûr que vous pouvez.”